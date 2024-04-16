We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Холодильник LG Objet Collection GC-B509QK9M Черный зеркальный цвет
Холодильник LG Objet Collection GC-B509QK9M Черный зеркальный цвет
Создайте Атмосферу Естественности в Любом Пространстве
Создан для Лучшей Жизни
Вписывается в Интерьер как Встроенный
Показано изделие, отлично вписанное в кухонную стену, что создает вид встроенного решения.
*Изображение продукта показаны только в ознакомительных целях и может отличаться от фактического вида изделия.
*Рекомендуется устанавливать продукты с соблюдением требований в отношении свободного пространства вокруг них.
LG холодильник GC-B509QG9M с нижней морозильной камерой, для хранения продуктов свежими дольше.
*По результатам внутреннего тестирования LG для измерения среднего перепада температур между пиковыми значениями в отделении для свежих продуктов. Применяется для моделей LGE GBP32SWLZN. Без загрузки и при установленной нормальной температуре. Фактический результат может зависеть от использования.
Alt text
Сохраняет Свежесть Продуктов до 7 дней
Вокруг – свежие и яркие овощи, а в центре – график, показывающий колебания температуры в пределах 0,5℃.
*По результатам тестирования компанией UL с применением внутреннего метода LG для тестирования изменения средних колебаний температуры от пика к пику в отделении для свежих продуктов у моделей LGE: с нижней морозильной камерой GBB72NSDFN (±0,5℃), без загрузки и при установленной нормальной температуре. Фактический результат может зависеть от использования.
Вокруг – свежие и яркие овощи, а в центре – график, показывающий колебания температуры в пределах 0,5℃.
Холодильник LG GC-B509QG9M с нижней морозильной камерой, впишется под любой интерьер кухни.
*Полезный объем
Холодильник LG GC-B509QG9M с нижней морозильной камерой, с умной диагностикой с помощью смартфона.
*Смарт-функции зависят от страны и модели. Узнайте у вашего местного продавца или представителя LG о доступности этого сервиса.
*Изображение изделия приводится здесь в ознакомительных целях и может отличаться от фактического вида изделия.
Alt text
Подключите свой Морозильник & Смартфон
Женщина смотрит на экран телефона.
Оповещения об открытой дверце
Женщина смотрит на экран телефона, а дверца холодильника слегка приоткрыта.
Выберите нашу Технику, чтобы Дополнить ваше Пространство
Вопросы и Ответы
Как менять настройки температуры в холодильной и морозильной камерах?
С помощью панели управления на дверце либо внутри холодильника установите или отрегулируйте температуру в холодильной или морозильной камере. С помощью приложения LG ThinQ™ вы можете изменить температуру удаленно через свой смартфон, если модель поддерживает данную функцию.
Как мыть технику LG Objet Collection™?
А) Снаружи технику мойте губкой или мягкой тканью с щадящим моющим средством и водой. Не используйте абразивные и агрессивные средства. Вытирайте насухо с помощью мягкой ткани. Не используйте загрязненную ткань для мытья дверок из нержавеющей стали. Всегда пользуйтесь только специально выделенной для этого тканью и протирайте поверхность в направлении зернистости. Это поможет снизить окрашивание и потускнение поверхности.
B) Более подробные указания по чистке бытовой техники из линейки LG Objet Collection™ вы найдете в руководстве пользователя.
Можно ли перед покупкой получить образец цвета / свотч взаимозаменяемых цветных панелей?
Найдите ближайший к вам магазин с помощью функции «Где купить» в нижней части соответствующей страницы. Посетив магазин, вы можете взглянуть на реальный продукт и образцы цветовой палитры на брен зоне продукта.
Также на сайте LG в виртуальном туре по LG Objet Collection вы сможете смоделировать желаемые варианты цвета на заказ.
Виртуальный тур по LG Objet Collection:
Обратите внимание, что виртуальный тур по LG Objet Collection используется только в ознакомительных целях и реальные цвета могут отличаться в зависимости от обстановки.
ОПИСАНИЕ
РАЗМЕРЫ
Характеристики
-
Размеры продукта (ШxВxГ, мм)
595 x 2030 x 676
-
Экономия энергии (кВт/год)
239
-
Тип компрессора
Компрессор со смарт-инвертором (BLDC)
-
Отделка (двери)
Зеркальное черное
Все характеристики
БАЗОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
-
УРОВЕНЬ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
A++
-
Тип продукта
B/Морозильная камера
-
Стандартная/встраиваемая ширина
Глубина стойки
ОБЪЕМ
-
Общий объем морозильной камеры (л)
130
-
Общий объем холодильной камеры (л)
292
-
Общий объем (л)
422
-
Полезный объем, морозильная камера (л)
110
-
Объем хранения в холодильнике (л)
233
-
Полезный объем (л)
387
УПРАВЛЕНИЕ И ДИСПЛЕЙ
-
Сигнал открытой двери
Да
-
Быстрая заморозка
Да
-
Внутренний LED-дисплей
LED дисплей
РАЗМЕРЫ И ВЕС
-
Размеры продукта (ШxВxГ, мм)
595 x 2030 x 676
-
Масса продукта (кг)
87
ФУНКЦИИ
-
Охлаждение двери+
Да
-
ЛИНЕЙНОЕ охлаждение
Да
ОТСЕК ДЛЯ ЗАМОРОЗКИ
-
Ящик_морозильной камеры
3 прозрачных
СИСТЕМА ЛЬДА И ВОДЫ
-
Автоматический генератор льда
Нет
-
Ручной_генератор льда
Нормальный лоток для льда
-
Диспенсер только для воды
Нет
МАТЕРИАЛЫ И ОТДЕЛКА
-
Материал двери
Стекло
-
Отделка (двери)
Зеркальное черное
-
Плоский металлический канал (Metal Fresh)
R Метал
-
Тип рукоятки
Горизонтальный карман
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
-
Тип компрессора
Компрессор со смарт-инвертором (BLDC)
-
Экономия энергии (кВт/год)
239
-
Уровень шума (дБ)
35
ОТСЕК ХОЛОДИЛЬНИКА
-
Стеллаж для бутылок (винных)
полных
-
Прозрачная_корзина в двери
4
-
Fresh 0 Zone
Нет
-
Hygiene Fresh+
Нет
-
Освещение холодильника
Верхняя светодиодная подвеска
-
Складная Полка
1-ступенчатое складывание
-
Полка_Закаленное стекло
2
-
Овощной ящик
Да (2)
СМАРТ-ТЕХНОЛОГИЯ
-
Умная диагностика
Да
-
ThinQ (Wi-Fi)
Да
Найти локально
Наш выбор для Вас
-
Руководства и Загрузки
Загрузите руководства по продуктам и новейшее программное обеспечение для вашего продукта LG.
-
Устранение неполадок
Полезные видеоролики и информация о вашем продукте.
-
Гарантия
Проверьте информацию о гарантии LG здесь.
-
Сервисные Центры
Найдите ближайший сервисный центр в вашем городе.
-
Регистрация продукта
Регистрация вашего продукта поможет вам быстрее получить поддержку.
-
Поддержка Продукта
Найдите руководство по продуктам, помощь по устранению неполадок и условия гарантии на свой продукт LG.
-
Поддержка Заказов
Отслеживайте свой заказ и ознакомьтесь с часто задаваемыми вопросами о заказе.
-
Заявка на ремонт
Удобный онлайн сервис по заказу ремонта.