*Изображение изделия приведено только в целях иллюстрации и может отличаться от реального изделия.

**На основе результатов испытаний UL с использованием внутренней методики тестирования LG для измерения времени, которое требуется для уменьшения веса пекинской капусты на 5 % в отсеке для свежих продуктов холодильника LGE, оснащенного технологией LinearCooling™. Только некоторые модели. Результат может отличаться при использовании в реальных условиях.

***Основано на результатах тестов UL, проведённых с использованием внутреннего метода тестирования LG, измеряющего среднее колебание пиковых температур в отсеке для свежих продуктов при заводских настройках температуры без нагрузки. Только некоторые модели. Результат может отличаться при использовании в реальных условиях.