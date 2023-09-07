527 л, Холодильник LG Objet Collection, Утонченная рамка InstaView™, Изысканный дизайн, Серебристый цвет

*Теперь технология LG SmartThinQ носит название LG ThinQ.

*Этот бытовой прибор поддерживает только сети Wi-Fi с рабочей частотой 2,4 ГГц. Чтобы проверить частоту своей сети, обратитесь к поставщику интернет-услуг или см. руководство по эксплуатации своего маршрутизатора.

*Смарт-функции и голосовой помощник могут отличаться в зависимости от страны и модели. О доступности этой услуги узнайте у своего местного продавца или представителя компании LG.

*Интерфейсы пользователя приложений на изображении показаны только в целях разъяснения и могут отличаться от реальности.

*Для приложения LG ThinQ требуется совместимый смартфон с Android 4.1.2 (Jellybean) или более поздней версии или IOS 9 или более поздней версии.