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527 л, Холодильник LG Objet Collection, Утонченная рамка InstaView™, Изысканный дизайн, Серебристый цвет

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527 л, Холодильник LG Objet Collection, Утонченная рамка InstaView™, Изысканный дизайн, Серебристый цвет

GR-A24FQAKM

527 л, Холодильник LG Objet Collection, Утонченная рамка InstaView™, Изысканный дизайн, Серебристый цвет

Холодильник LG c инверторным линейным компрессором
Дизайн, созданный вами

Персональный стиль вашей кухни

Создайте кухню, которая отражает вас и легко дополняйте ее разными цветами и покрытиями, исходя из ваших потребностей

*Изделия на видео показаны только в целях разъяснения и могут отличаться от реальных.
*Изображения выше приведены исключительно в качестве иллюстраций.
*Рекомендуется устанавливать изделия с соблюдением требований в отношении свободного пространства вокруг них.

Цвет формирует ваше пространство

Дымчатые Стеклянные Цвета

Настройте настроение и стиль вашей кухни, выбрав отделку своего нового холодильника LG. 
Ощутите спокойствие и умиротворение, выбрав стекло в цветах, вдохновленных лесом.

бежевый

серебристый

мятный

это изделие установлено в соответствующем месте.
это изделие установлено в соответствующем месте.
это изделие установлено в соответствующем месте.
это изделие установлено в соответствующем месте.
это изделие установлено в соответствующем месте.
это изделие установлено в соответствующем месте.

Нейтральный дизайн для вашей кухни

Создайте собственное пространство, чтобы выразить свой уникальный вкус и индивидуальность.

Нейтральный дизайн для вашей кухни

Создайте собственное пространство, чтобы выразить свой уникальный вкус и индивидуальность.

Нейтральный дизайн для вашей кухни

Создайте собственное пространство, чтобы выразить свой уникальный вкус и индивидуальность.
Если постучать дважды, внутри включится освещение.
InstaView™

Постучите дважды и увидите, что внутри

Постучите дважды и увидите, что находится внутри, благодаря технологии InstaView™ последнего поколения
LinearCooling™

Дольше сохраняет свежесть продуктов

Технология LinearCooling™ уменьшает колебания температуры и сохраняет аромат и свежесть продуктов до 7 дней.

*Этот бытовой прибор поддерживает только сети Wi-Fi с рабочей частотой 2,4 ГГц. Чтобы проверить частоту своей сети, обратитесь к поставщику интернет-услуг или см. руководство по эксплуатации своего маршрутизатора.

door cooling function on the inside top can preserve the things stored freshly.
Door Cooling ™

Быстрое и равномерное сохранение свежести

Благодаря равномерному и быстрому охлаждению, обеспечиваемому технологией Door Cooling ™, ваши напитки всегда будут холодными, а продукты останутся свежими гораздо дольше.

*Теперь технология LG SmartThinQ носит название LG ThinQ.
*Этот бытовой прибор поддерживает только сети Wi-Fi с рабочей частотой 2,4 ГГц. Чтобы проверить частоту своей сети, обратитесь к поставщику интернет-услуг или см. руководство по эксплуатации своего маршрутизатора.
*Смарт-функции и голосовой помощник могут отличаться в зависимости от страны и модели. О доступности этой услуги узнайте у своего местного продавца или представителя компании LG.
*Интерфейсы пользователя приложений на изображении показаны только в целях разъяснения и могут отличаться от реальности.
*Для приложения LG ThinQ требуется совместимый смартфон с Android 4.1.2 (Jellybean) или более поздней версии или IOS 9 или более поздней версии.

Выделенный вид внутренней части с металлической отделкой Hygiene Fresh
Hygiene Fresh⁺

Уменьшает количество бактерий и устраняет неприятные запахи, способствуя максимальному сохранению свежести

Благодаря технологии Hygiene Fresh⁺, устраняющей неприятные запахи и удаляющей до 99,999% бактерий, в вашем холодильнике всегда будет чисто.

*Бактерии: Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Listeria monocytogenes, Klebsiella pneumoniae
*Испытание проводила компания Intertek согласно протоколу испытаний ISO 27447.
*Количество бактерий было подсчитано до и после четырехчасовой реакции, после впрыска 0,2 мл бактериального раствора в антибактериальный фильтр.
*Эффективность удаления бактерий по результатам лабораторных испытаний, в ходе которых осуществлялся подсчет бактерий, впрыскиваемых непосредственно в фильтр. Результаты могут отличаться в условиях реального использования.
*Синий цвет использован исключительно для иллюстрации.

image shows how folding shelf is operated. By simply sliding it back, more space is created to store tall bottles.
Складная полка

Для хранения высоких предметов

Складная полка в два сложения позволяет в два раза увеличить высоту хранения для отдельных предметов. Просто сдвинув ее назад, вы можете создать большее пространство для хранения высокой бутылки или кастрюли.

Дист. управление

Smart-оповещение

Мониторинг

Управляйте из любого места

Приложение LG ThinQ™ позволяет легко подключаться к холодильнику самым простым способом. Включите режим быстрой заморозки, просто коснувшись кнопки Express Freeze.

Наслаждайтесь простотой управления

Забыли закрыть дверцу холодильника? Не волнуйтесь. Приложение LG ThinQ™ отправит уведомление на ваш телефон.

Эффективное обслуживание продукта

Приложение LG ThinQ™ непрерывно осуществляет мониторинг вашего холодильника. И при ежедневной эксплуатации, и в любой другой ситуации это программное приложение позволяет легко мониторить потребление энергии.

*Теперь технология LG SmartThinQ носит название LG ThinQ.
*Этот бытовой прибор поддерживает только сети Wi-Fi с рабочей частотой 2,4 ГГц. Чтобы проверить частоту своей сети, обратитесь к поставщику интернет-услуг или см. руководство по эксплуатации своего маршрутизатора.
*Смарт-функции и голосовой помощник могут отличаться в зависимости от страны и модели. О доступности этой услуги узнайте у своего местного продавца или представителя компании LG.
*Интерфейсы пользователя приложений на изображении показаны только в целях разъяснения и могут отличаться от реальности.
*Для приложения LG ThinQ требуется совместимый смартфон с Android 4.1.2 (Jellybean) или более поздней версии или IOS 9 или более поздней версии.

Логотип Inverter Linear Compressor с 10-летней гарантией и Inverter Linear
Inverter Linear Compressor™

Свежесть дольше, Охлаждение быстрее, Экономия Электроэнергии

Инверторный Линейный Компрессор LG максимально сохраняет свежесть продуктов и позволяет снизить потребление энергии.
Свежесть дольше, Охлаждение быстрее, Экономия Электроэнергии Узнать Больше

*По сравнению с холодильником с LG с обычным поршневым компрессором.
*По результатам испытаний, проведенных институтом VDE, по сравнению энергопотребления и уровней шума для моделей LGE GBB530NSCXE и GBB530NSQWB.

ОПИСАНИЕ

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РАЗМЕРЫ

GR-A24FQAKM
ОБЪЁМ (Л)
527
Размеры (Ш х В х Г), мм
914 х 1860 х 680
ОСНОВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
Изысканный дизайн, сменные панели, технология InstaView™
ОСОБЕННОСТИ
Разнообразные цвета панелей: мятный, бежевый, серебристый, Инверторный Линейный Компрессор, технология DoorCooling+™, гигиенический фильтр Hygiene Fresh+, технология LinearCooling™

Все характеристики

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Система охлаждения

NoFrost

Технология DoorCooling+TM

Технология InstaView

Тип компрессора

Линейный Инверторный

Тип охлаждения

Multi Air Flow

Хладагент

R600a

Уровень шума, Дб

38

Технология Metal Fresh

ОБЪЕМ(Л)

Общий (Брутто)

684

Общий (Нетто)

527

Холодильная камера (Брутто)

404

Холодильная камера (Нетто)

382

Морозильная камера (Брутто)

280

Морозильная камера (Нетто)

145

ГАБАРИТЫ(Ш Х В Х Г), ММ

Габариты без упаковки

914 X 1860 X 680

Габариты в упаковке

960 X 1905 X 750

ЭНЕРГИЯ

Класс энергоэффективности

A+

Потребление энергии, кВт*ч/год

365

ДИЗАЙН

Цвет

Серебристый

Тип ручки

Карман

Дисплей

Внутренний

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Климатический класс

Т

Быстрая заморозка

Сигнал открытой двери

Мобильная диагностика

Управление через Wi-Fi

ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА

Количество полок

4

Тип подстветки

Верхнее+боковое

Материал полок

закаленное стекло

Ящик для овощей

2

Дверные корзины

Поликарбонат

Тип дверных корзин

Прозрачные

Складная полка

HygieneFresh+

Металлический декор полок

Металлический декор ящиков

Тип ящиков

Прозрачный

Лоток для яиц

Дополнительный отсек

МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА

Тип подсветки

LED

Материал полок

Закаленное стекло

Количество ящиков

6

Тип ящиков

Прозрачные

Металлический декор ящиков

Лоток для льда

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Холодильник LG c инверторным линейным компрессором

GR-A24FQAKM

527 л, Холодильник LG Objet Collection, Утонченная рамка InstaView™, Изысканный дизайн, Серебристый цвет