We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
611 л, Холодильник LG Side-by-Side, DoorCooling+™, диспенсер для воды и льда
611 л, Холодильник LG Side-by-Side, DoorCooling+™, диспенсер для воды и льда
ОПИСАНИЕ
РАЗМЕРЫ
Все характеристики
-
Тип холодильника
-
Side-by-Side
-
Система охлаждения
-
Total No Frost
-
Технология DoorCooling+TM
-
●
-
Технология Door-in-Door
-
●
-
Тип компрессора
-
Инверторный Линейный
-
Тип охлаждения
-
Multi Air Flow
-
Хладагент
-
R600a
-
Уровень шума, Дб
-
36
-
Поддержание температуры, ч
-
10
-
Общий (Брутто)
-
674
-
Общий (Нетто)
-
611
-
Холодильная камера (Брутто)
-
424
-
Холодильная камера (Нетто)
-
406
-
Морозильная камера (Брутто)
-
250
-
Морозильная камера (Нетто)
-
175
-
Габариты без упаковки
-
913 x 1,790 x 735
-
Глубина без учета ручки
-
735
-
Без упаковки
-
123
-
Класс энергоэффективности
-
A+
-
Цвет
-
Платиновый серый
-
Тип ручки
-
Скрытая
-
Дисплей
-
Сенсорный, LED
-
Расположение дисплея
-
внутреннй
-
Сигнал открытой двери
-
●
-
Тип подсветки
-
LED
-
Материал полок
-
Закаленное стекло
-
Полка для овощей
-
1
-
Тип дверных корзин
-
Прозрачные
-
Уплотнитель BioShield
-
●
-
Отделение для снеков
-
●
-
Тип подсветки
-
●
-
Льдогенератор
-
●
-
12 месяцев
-
●
-
10 лет на компрессор
-
●
-
Руководства и Загрузки
Загрузите руководства по продуктам и новейшее программное обеспечение для вашего продукта LG.
-
Устранение неполадок
Полезные видеоролики и информация о вашем продукте.
-
Гарантия
Проверьте информацию о гарантии LG здесь.
-
Сервисные Центры
Найдите ближайший сервисный центр в вашем городе.
-
Регистрация продукта
Регистрация вашего продукта поможет вам быстрее получить поддержку.
-
Поддержка Продукта
Найдите руководство по продуктам, помощь по устранению неполадок и условия гарантии на свой продукт LG.
-
Поддержка Заказов
Отслеживайте свой заказ и ознакомьтесь с часто задаваемыми вопросами о заказе.
-
Заявка на ремонт
Удобный онлайн сервис по заказу ремонта.