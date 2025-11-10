* Изображения изделий и видеоклипы с ними приведены только в целях иллюстрации и могут отличаться от реального изделия.
1) LinearCoolingTM
-На основе результатов испытаний TÜV с использованием внутренней методики тестирования LG для измерения времени, которое требуется для уменьшения веса пекинской капусты на 5 % на полке для свежих продуктов холодильника LGE, оснащенного технологией LinearCoolingTM.
-Результат может отличаться при использовании в реальных условиях.
-Только некоторые модели.
2) DoorCooling+TM
На основе результатов испытаний TÜV Rheinland с использованием внутренней методики тестирования LG, сравнивающей время снижения температуры емкости с водой, размещённой в верхней корзине, между моделями с DoorCooling+™ и без нее.
-Только некоторые модели.
-DoorCooling+™ должна останавливаться в момент открытия двери.
3) Hygiene FreshTM
-Бактерии: Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Bacillus cereus, Klebsiellapneumonia.
-Подтверждено TÜV Rheinland по всем процессам и результатам, метод тестирования по протоколу теста ASTM E2149.
-Количество бактерий было подсчитано до реакции и через час (1 ч) после нее. Реакция проводилась путем помещения фракций фильтра (1 г) в 50 мл разведенного раствора с бактериями.
-Эффективность удаления бактерий является результатом лабораторного теста, в процессе которого наблюдались прямые взаимодействия. Результаты могут отличаться при условиях реального использования.