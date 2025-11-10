* Изображения изделий и видеоклипы с ними приведены только в целях иллюстрации и могут отличаться от реального изделия.

1) LinearCoolingTM

-На основе результатов испытаний TÜV с использованием внутренней методики тестирования LG для измерения времени, которое требуется для уменьшения веса пекинской капусты на 5 % на полке для свежих продуктов холодильника LGE, оснащенного технологией LinearCoolingTM.

-Результат может отличаться при использовании в реальных условиях.

-Только некоторые модели.

2) DoorCooling+TM

На основе результатов испытаний TÜV Rheinland с использованием внутренней методики тестирования LG, сравнивающей время снижения температуры емкости с водой, размещённой в верхней корзине, между моделями с DoorCooling+™ и без нее.

-Только некоторые модели.

-DoorCooling+™ должна останавливаться в момент открытия двери.

3) Hygiene FreshTM

-Бактерии: Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Bacillus cereus, Klebsiellapneumonia.

-Подтверждено TÜV Rheinland по всем процессам и результатам, метод тестирования по протоколу теста ASTM E2149.

-Количество бактерий было подсчитано до реакции и через час (1 ч) после нее. Реакция проводилась путем помещения фракций фильтра (1 г) в 50 мл разведенного раствора с бактериями.

-Эффективность удаления бактерий является результатом лабораторного теста, в процессе которого наблюдались прямые взаимодействия. Результаты могут отличаться при условиях реального использования.