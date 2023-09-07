При включении этой функции , вентилятор внутреннего блока включается лишь тогда, когда температура теплообменника достигнет установленного значения температуры (28°C) . По достижении этой температуры вентилятор внутреннего блока работает при низкой скорости вращения в течении 1 минуты , а затем переходит на заданную частоту вращения.