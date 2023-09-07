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Простые и удобные в управлении кондиционеры в обновленном корпусе, оснащенные режимом форсированного охлаждения Jet Cool, ночным режимом и функцией автоматического перезапуска, по демократичной цене.
Простые и удобные в управлении кондиционеры в обновленном корпусе, оснащенные режимом форсированного охлаждения Jet Cool, ночным режимом и функцией автоматического перезапуска, по демократичной цене.
ЗАЩИТА AVP
ЗАЩИТА AVP
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ФОРСИРОВАННОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ
ФОРСИРОВАННОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ
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ЭФФЕКТИВНЫЙ НАГРЕВ
ЭФФЕКТИВНЫЙ НАГРЕВ
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Все характеристики
-
Холодопроизводительность (Мин.~Ном.~Макс.) кВт
-
3,520
-
Холодопроизводительность (Мин.~Ном.~Макс.) Бте/ч
-
11,500
-
Теплопроизводительность (Мин.~Ном.~Макс.) кВт
-
3,810
-
Теплопроизводительность (Мин.~Ном.~Макс.) Бте/ч
-
12,800
-
Потребляемая мощность (Охлаждение/ Нагрев) Вт
-
1,100/1,170
-
Потребляемая мощность (Охлаждение/ Нагрев) А
-
5.0/5.5
-
EER Вт/Вт
-
3.03
-
Бте/ч. Вт
-
10.4
-
COP Вт
-
3.21
-
Электропитание o/В/Гц
-
1 / 220-240 / 50
-
Расход воздуха (Внутренний, максимум) м3/мин
-
9
-
Расход воздуха (Наружный, максимум) м3/мин
-
25
-
Дегидратация л/ч
-
1.5(3.9)
-
Уровень шума (Звуковое давление, 1 м) (Внутренний (Выс./Сред./Низк./Сон)) дБ(A)±3
-
39/35/32/-
-
Уровень шума (Звуковое давление, 1 м) (Наружный, максимум) дБ(A)±3
-
49
-
Заправка хладогента тип / кол-во г
-
R410A, 970
-
Диапазон рабочих температур (Охлаждение) °C
-
21 - 48
-
Диапазон рабочих температур (Нагрев) °C
-
1 - 24
-
Кабель питания (с заземлением) кол-во жил*мм2
-
3 * 1.0
-
Межблочный кабель (с заземлением) кол-во жил*мм
-
3*1.0 + 2*0.75
-
Диаметры трубопроводов (Жидкость) мм(дюймы)
-
6.35(1/4)
-
Диаметры трубопроводов (Газ) мм(дюймы)
-
12.7 (1/2)
-
Габаритные размеры (Внутренний (Ш*В*Г)) (мм)
-
840*270*180
-
Габаритные размеры (Наружный (Ш*В*Г)) (мм)
-
770*540*245
-
Вес нетто (Внутренний) (кг)
-
7.4
-
Вес нетто (Наружный) (кг)
-
37
-
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G12NHT
Простые и удобные в управлении кондиционеры в обновленном корпусе, оснащенные режимом форсированного охлаждения Jet Cool, ночным режимом и функцией автоматического перезапуска, по демократичной цене.