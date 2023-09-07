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Простые и удобные в управлении кондиционеры в обновленном корпусе, оснащенные режимом форсированного охлаждения Jet Cool, ночным режимом и функцией автоматического перезапуска, по демократичной цене.

Функции

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Простые и удобные в управлении кондиционеры в обновленном корпусе, оснащенные режимом форсированного охлаждения Jet Cool, ночным режимом и функцией автоматического перезапуска, по демократичной цене.

G12NHT

Простые и удобные в управлении кондиционеры в обновленном корпусе, оснащенные режимом форсированного охлаждения Jet Cool, ночным режимом и функцией автоматического перезапуска, по демократичной цене.

ОЧИСТКА ВОЗДУХА

В кондиционере STANDARD применяется новый фильтр предварительной очистки воздуха от пыли.

ЗАЩИТА AVP

Новая технология автоматической защиты системы от скачков напряжения AVP (AUTO VOLTAGE PROTECTION), позволяет защитить узлы кондиционера от перепадов напряжения в электрической сети в диапазоне 170 ~ 290 В.

ЗАЩИТА AVP

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ФОРСИРОВАННОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ

В кондиционере STANDARD применяется функция JET COOL, с помощью которой охлаждение помещения занимает не более 5 минут.

ФОРСИРОВАННОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ

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ЭФФЕКТИВНЫЙ НАГРЕВ

Работа сплит-системы в режиме POWER HEATING позволяет эффективно нагревать помещение в тот период времени, когда центральное отопление еще не включено или уже выключено, а на улице прохладно.

ЭФФЕКТИВНЫЙ НАГРЕВ

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Все характеристики

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Холодопроизводительность (Мин.~Ном.~Макс.) кВт

3,520

Холодопроизводительность (Мин.~Ном.~Макс.) Бте/ч

11,500

Теплопроизводительность (Мин.~Ном.~Макс.) кВт

3,810

Теплопроизводительность (Мин.~Ном.~Макс.) Бте/ч

12,800

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность (Охлаждение/ Нагрев) Вт

1,100/1,170

Потребляемая мощность (Охлаждение/ Нагрев) А

5.0/5.5

ЭКСПЛУОТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

EER Вт/Вт

3.03

Бте/ч. Вт

10.4

COP Вт

3.21

Электропитание o/В/Гц

1 / 220-240 / 50

Расход воздуха (Внутренний, максимум) м3/мин

9

Расход воздуха (Наружный, максимум) м3/мин

25

Дегидратация л/ч

1.5(3.9)

Уровень шума (Звуковое давление, 1 м) (Внутренний (Выс./Сред./Низк./Сон)) дБ(A)±3

39/35/32/-

Уровень шума (Звуковое давление, 1 м) (Наружный, максимум) дБ(A)±3

49

Заправка хладогента тип / кол-во г

R410A, 970

Диапазон рабочих температур (Охлаждение) °C

21 - 48

Диапазон рабочих температур (Нагрев) °C

1 - 24

МОНТАЖ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Кабель питания (с заземлением) кол-во жил*мм2

3 * 1.0

Межблочный кабель (с заземлением) кол-во жил*мм

3*1.0 + 2*0.75

Диаметры трубопроводов (Жидкость) мм(дюймы)

6.35(1/4)

Диаметры трубопроводов (Газ) мм(дюймы)

12.7 (1/2)

Габаритные размеры (Внутренний (Ш*В*Г)) (мм)

840*270*180

Габаритные размеры (Наружный (Ш*В*Г)) (мм)

770*540*245

Вес нетто (Внутренний) (кг)

7.4

Вес нетто (Наружный) (кг)

37

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G12NHT

Простые и удобные в управлении кондиционеры в обновленном корпусе, оснащенные режимом форсированного охлаждения Jet Cool, ночным режимом и функцией автоматического перезапуска, по демократичной цене.