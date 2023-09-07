Дарит ощущение природного бриза.

При включении этой функции, вентилятор внутреннего блока включается лишь тогда, когда температура теплообменника достигнет установленного значения температуры (28С). При достижении этой температуры вентилятор внутреннего блока работает при низкой частоте вращения в течении 1 минуты, а затем переходит в заданную частоту вращения.