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Дарит ощущение природного бриза.
Дарит ощущение природного бриза.
S09LHU
Дарит ощущение природного бриза.
24-часовой таймер
Включения и Выключения
Теплый пуск
При включении этой функции, вентилятор внутреннего блока включается лишь тогда, когда температура теплообменника достигнет установленного значения температуры (28С). При достижении этой температуры вентилятор внутреннего блока работает при низкой частоте вращения в течении 1 минуты, а затем переходит в заданную частоту вращения.
Функция CHAOS Swing
Посредством изменениющегося угла открытия подающих жалюзи эта функция позволяет минимизировать разность температур по высоте помещения, создавая максимально комфортные условия.
Автоматическое перемещение жалюзи Auto Swing
Большинство кондиционеров LG имеют механизм автоматического управления напрвляющими жалюзи для более равномерного распределения охлажденного воздуха
Фильтр, вынимающийся одним прикосновением.
Воздушный фильтр легко извлекается для чистки
Легкосемная решетка фильтра
Свободный доступ к воздушному фильтру внутреннего блока
Все характеристики
COMMON SPEC
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Тип продукта
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S09LHU
Дарит ощущение природного бриза.