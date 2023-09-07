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Модель оснащена фунекцией автоматической очистки, а также технологией форсированного охлаждения Jet Сool.

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Модель оснащена фунекцией автоматической очистки, а также технологией форсированного охлаждения Jet Сool.

S24PT

Модель оснащена фунекцией автоматической очистки, а также технологией форсированного охлаждения Jet Сool.

Эффективная очистка воздуха

Система очистки воздуха Plasmaster эффективно удаляет мелкие частицы пыли и дыма, а также нейтрализует возбудителей вирусных инфекций и аллергических заболеваний.

Автоматическая очистка

Функция автоматической очистки предотвращает образование плесени и размножение бактерий в полостях теплообменника внутреннего блока

Технология Jet Cool

Мгновенное охлаждение воздуха в помещении на 5С за пять минут

Технология Jet Cool

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Управление воздушным потоком

Возможность управления жалюзи, регулирующими горизонтальное и вертикальное направления воздушного потока с помощью беспроводного пульта

Управление воздушным потоком

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Технологичный монтаж

Кондиционеры LGотличаются технологичность и простотой при монтаже

Технологичный монтаж

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Все характеристики

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Холодопроизводительность (Мин.~Ном.~Макс.) кВт

6,745

Холодопроизводительность (Мин.~Ном.~Макс.) Бте/ч

23,000

Теплопроизводительность (Мин.~Ном.~Макс.) кВт

7,040

Теплопроизводительность (Мин.~Ном.~Макс.) Бте/ч

24,000

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность (Охлаждение/ Нагрев) Вт

2,350/2,400

Потребляемая мощность (Охлаждение/ Нагрев) А

11.0/11.5

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

EER Вт/Вт

2.86

Бте/ч. Вт

9.75

COP Вт

2.87

Электропитание o/В/Гц

1 / 220-240 / 50

Расход воздуха (Внутренний, максимум) м3/мин

19

Расход воздуха (Наружный, максимум) м3/мин

42

Дегидратация л/ч

2.8

Уровень шума (Звуковое давление, 1 м) (Внутренний (Выс./Сред./Низк./Сон)) дБ(A)±3

44/40/35/-

Уровень шума (Звуковое давление, 1 м) (Наружный, максимум) дБ(A)±3

54

Заправка хладогента тип / кол-во г

R410A, 2,000

Диапазон рабочих температур (Охлаждение) °C

21 - 48

Диапазон рабочих температур (Нагрев) °C

1 - 24

МОНТАЖ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Кабель питания (с заземлением) кол-во жил*мм2

3 * 1.0

Межблочный кабель (с заземлением) кол-во жил*мм

3*2.50 + 2*0.75

Диаметры трубопроводов (Жидкость) мм(дюймы)

9.52 (3/8)

Диаметры трубопроводов (Газ) мм(дюймы)

15.88 (5/8)

Габаритные размеры (Внутренний (Ш*В*Г)) (мм)

1030*320*245

Габаритные размеры (Наружный (Ш*В*Г)) (мм)

870*655*320

Вес нетто (Внутренний) (кг)

17

Вес нетто (Наружный) (кг)

60

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S24PT

Модель оснащена фунекцией автоматической очистки, а также технологией форсированного охлаждения Jet Сool.