ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ ПОЛИТИКИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

LG Electronics Inc. («LGE») вместе со своими дочерними и аффилированными компаниями («LG Group», «мы», «наша» или «нас») уважают вашу конфиденциальность. Настоящая Политика конфиденциальности применяется к личной информации, которую мы обрабатываем через веб-сайт lg.com («Веб-сайт »), другие веб-сайты, предоставляемые LG Group, учетные записи LG, наши сервисы SmartHome, предлагаемые через наше приложение ThinQ (совместно именуемые «Сервисы»). Это также относится к любой другой личной информации, которую вы предоставляете своему местному представителю LG Group.

Пользователям LG Smart TV или мультимедийных продуктов Smart, см. отдельную Политику конфиденциальности в отношении подписки на мультимедийные продукты Smart, чтобы узнать, как LGE обрабатывает личную информацию в ходе предоставления своих сервисов Smart TV / Мультимедийный продукт. Данная Политика конфиденциальности не распространяется на обработку, предусмотренную Политикой конфиденциальности в отношении подписки на мультимедийные продукты Smart, хотя LG Group также может использовать личную информацию, собранную через сервис Smart TV / Мультимедийный продукт, как описано в данной Политике конфиденциальности, а LGE может использовать личную информацию, полученную через сервисы, как описано в Политике конфиденциальности в отношении подписки на мультимедийные продукты Smart. Для получения дополнительной информации см. Политику конфиденциальности в отношении подписки на мультимедийные продукты Smart в меню управления учетной записью или в меню учетной записи LG в настройках Smart TV / Мультимедийного продукта.



ОБЗОР ПОЛИТИКИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

В настоящей Политике конфиденциальности мы описываем виды личной информации, которую мы собираем через наши Сервисы, способы, каким образом мы используем эту информацию, как долго мы ее храним и посредством каких сторон мы ее передаем. Мы также объясняем, какие варианты и права у вас есть в отношении использования вашей информации, включая право возражать против некоторой обработки, которую мы выполняем (если это предусмотрено применимым законодательством). Дополнительная информация о ваших правах и способах их реализации изложена в разделе « Ваши права ». Мы также предоставляем наши контактные данные, чтобы вы могли связаться с нами, если у вас есть вопросы об этой Политике конфиденциальности и наших правилах соблюдения конфиденциальности.

ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

Последнее обновление: 15 / 09 / 2023 г.

1. Кто несет ответственность за вашу личную информацию?

Ваше местное подразделение LG несет ответственность за работу Веб-сайта или других веб-сайтов LG Group в вашей стране, а также за информацию о вас, собранную через Веб-сайт. Ваше местное подразделение LG также несет ответственность за любую личную информацию, которую вы предоставляете ему напрямую, например, во время звонков клиентского обслуживания или при заполнении регистрационных карточек продуктов. LGE несет ответственность за работу всех других Сервисов, а также за информацию о вас, собранную с помощью этих Сервисов или в связи с ними.

Название и контактные данные вашего местного подразделения LG и LGE можно найти в разделе «Свяжитесь с нами» ниже.

2. Личная информация, которую мы собираем

Следующие виды личной информации собираются в связи с нашими Сервисами:

Информация, которую вы предоставляете непосредственно нам или третьим лицам

Некоторые Сервисы позволяют нам собирать информацию непосредственно от вас или от других компаний, с которыми у вас есть отношения. Например:

• Когда вы создаете учетную запись LG и регистрируетесь или используете наши Сервисы, вы предоставляете нам следующую информацию: ваше имя, адрес электронной почты, номер телефона, дата рождения, информация об учетной записи, включая профиль учетной записи LG, идентификатор пользователя, пароль, домашний идентификатор, пол, голосовая идентификация, фото, видео, информация о платежной карте, информация о покупке и взаимодействии с подключенными электронными устройствами.

• Когда вы входите в систему со сторонней учетной записи или профиля, мы получаем доступ к такой информации, как ваше имя и адрес электронной почты, а также маркеры социальных сетей.

• Когда вы общаетесь с нашим персоналом по обслуживанию клиентов или другим персоналом LG Group, мы будем обрабатывать эти сообщения и другую информацию, необходимую для ответа на ваши запросы и удовлетворения ваших запросов.

Информация об использовании вами наших Сервисов

В дополнение к предоставленной вами информации мы будем собирать информацию об использовании вами наших Сервисов с помощью программного обеспечения на ваших устройствах и других электронных средств (таких как использование файлов cookie и считывающих элементов). Мы будем собирать:

• Информацию об устройстве: название вашего устройства, номер IMEI, UUID, версия ОС, страна, местоположение, язык, IP-адрес, идентификатор мобильной рекламы и настройки устройств.

• Информацию о продукте: наименование модели, номер производителя, дата и место покупки, фотография чека.

• Информацию журнала: информация об использовании, такая как URL-адрес, URL-адрес перенаправления, время работы, ссылающийся домен, тип сети, информация о сети, статус заряда, информация о блокировке рекламы, ваше взаимодействие с Сервисами, включая историю посещений, используемые вами приложения, сервисы и функции, а также данные cookie. Для получения дополнительной информации о том, как мы используем данные cookie для наших Сервисов, ознакомьтесь с Политикой использования данных cookie, относящейся к Сервисам, которые вы используете.

• Информацию о местонахождении: мы будем обрабатывать информацию о вашем местоположении на основании вашего согласия или в тех случаях, когда это необходимо для предоставления запрошенного вами Сервиса (например, запрашивая информацию о вашем местоположении, чтобы указать вам направление).

• Другая информация об использовании вами наших Сервисов, такая как посещаемые вами веб-сайты, шаблоны ввода (автозаполнение), поведение подключенного устройства и история использования, информация о мощности подключенного устройства и энергопотреблении, а также то, как вы взаимодействуете с контентом, предлагаемым через наши Сервисы.

Прочую информацию, которую мы собираем

Когда мы будем запрашивать ваше согласие, мы объясним во время получения согласия от вас, какую информацию мы будем собирать и как мы будем ее использовать.

Иногда мы получаем информацию о вас от третьих лиц, в том числе от других компаний, таких как Facebook, Google, Amazon или Line. Например, мы можем получить вашу информацию от сторонних поставщиков социальных сетей, если вы решите подключиться к нашим сервисам, используя свою учетную запись в социальной сети.

Мы проверяем определенную информацию, которую вы предоставляете, у третьих лиц, например, у поставщиков сервисов проверки личности, чтобы защититься от мошенничества.

Мы также используем личную информацию, первоначально собранную через сервис LGE Smart TV / Мультимедийный продукт, в целях, описанных в данной Политике конфиденциальности. Дополнительную информацию см. в отдельной Политике конфиденциальности LGE в отношении подписки на мультимедийные продукты Smart.

Мы также собираем информацию о вас от других третьих лиц, например, маркетинговых компаний и брокеров данных, чтобы лучше понять ваши интересы и предоставить вам более специализированные Сервисы и рекламу. Например, мы получаем сводную информацию об образе жизни или моделях покупок определенных демографических групп, чтобы лучше понять ваши вероятные интересы.

Мы также можем собирать другую информацию о вас, ваших устройствах или использовании вами наших Сервисов, если это требуется по закону (например, когда мы обязаны по закону собирать журналы поиска в Интернете) или с вашего согласия.

Ссылки на другие веб-сайты, устройства, приложения и функции

Наши Сервисы могут позволить вам подключаться к другим веб-сайтам, устройствам, приложениям и другим функциям, которые могут работать независимо от нас и иметь свои собственные уведомления или политику конфиденциальности, с которыми мы настоятельно рекомендуем вам ознакомиться. В той мере, в какой любой связанный веб-сайт, устройство, приложение или другая функция не принадлежит нам или не контролируется нами, мы не несем ответственности за их содержание, использование или политику конфиденциальности.

3. Как мы используем эту информацию

Если вы пользуетесь несколькими нашими сервисами, включая сервис Smart TV / Мультимедийный продукт, мы объединим личную информацию, полученную от вас в отношении каждого из этих сервисов, и будем использовать ее в целях, изложенных ниже или описанных в политике конфиденциальности, применимой к используемым вами сервисам. Например, это избавит вас от необходимости использовать разные логины для разных сервисов.

Предоставление сервисов на основании ваших договорных отношений с нами

Мы обрабатываем вашу личную информацию, когда это необходимо в соответствии с нашим договором с вами, в том числе для того, чтобы:

• Предоставлять вам наши сервисы и определенные функции, которые вы выбираете при использовании наших сервисов, что может потребовать уточнения содержания наших Сервисов.

• Обрабатывать заказы и платежи и доставлять вам наши продукты или продукты третьих лиц, которые вы приобрели с помощью наших сервисов, и позволять вам осуществлять свои гарантийные права или другие права, которыми вы обладаете в соответствии с вашим договором.

• Идентифицировать вас и подтверждать вашу личность, чтобы вы могли пользоваться некоторыми нашими сервисами.

Содействие установке и регистрации, решение технических вопросов, предоставление вам поддержки по обслуживанию клиентов и отправка вам необходимой информации, касающейся сервисов.

Законные интересы LG Group и/или третьих лиц

Мы обрабатываем личную информацию в той мере, в какой это необходимо для реализации наших законных интересов (или интересов третьих лиц), в том числе наших интересов, с целью:

• Эффективно управлять нашими отношениями с нашими клиентами, в том числе путем общения с вами и своевременных ответов на ваши вопросы;

• Осуществлять прямую маркетинговую деятельность (когда по закону мы не обязаны получать ваше согласие), в том числе путем отправки вам маркетинговых сообщений по электронной почте, телефонным звонкам, почте, текстовым сообщениям, каналам социальных сетей или с помощью извещающих уведомлений через наши мобильные приложения; предоставлять вам онлайн-рекламы как в наших службах, так и на сторонних веб-сайтах; создавать маркетинговые профили и персонализировать рекомендации и маркетинговый контент, которые мы и другие стороны представляем вам, а также проводить рекламные акции, конкурсы и розыгрыши призов.

• Защищать наши деловые операции, выявлять и предотвращать мошенничество и другие незаконные действия или действия, запрещенные нашими Условиями использования.

• Обеспечивать безопасность, доступность и целостность наших сервисов и информационных систем, в том числе с помощью механизмов аутентификации и других мер безопасности, мониторинга наших систем на предмет угроз безопасности, хранения резервных копий, анонимизации данных и оказания услуг по обслуживанию системы.

• Защищать наши законные права и безопасность конечных пользователей, в том числе путем рассмотрения жалоб, получения юридических консультаций и установления, осуществления или защиты юридических требований, касающихся нас или других компаний в нашей группе и наших Сервисов;

• Улучшать взаимодействие с пользователями, в том числе путем предоставления адаптированных функций, таких как функция автозаполнения, функция быстрого поиска на основе наиболее посещаемых вами веб-страниц и дополнительного содержимого, адаптированного к вашим интересам;

• Улучшать качество наших сервисов и обслуживания клиентов, в том числе путем сбора ваших отзывов и проведения опросов и исследований рынка, проведения анализа данных об использовании наших сервисов, анализа поведения клиентов, создания моделей и профилей использования клиентов для выявления предпочтений региональных и глобальных пользователей, и оптимизировать наши предложения для клиентов по всему миру;

• Эффективно управлять нашим бизнесом, в том числе путем создания отчетов и анализа эффективности наших сервисов (за счет использования обобщенной информации), аудита наших бизнес-процессов, использования статистики для принятия обоснованных бизнес-решений.

В тех случаях, когда мы полагаемся на наши законные интересы, мы провели взвешенное тестирование, чтобы рассмотреть, какое влияние обработка данных окажет на отдельные лица, и определить, перевешивают ли интересы отдельных лиц наши интересы в происходящей обработке данных. Вы можете получить дополнительную информацию об этом тестировании, используя контактную информацию в конце текста настоящей Политики конфиденциальности.

Ваше согласие

Мы запрашиваем ваше согласие на обработку вашей личной информации, когда считаем это целесообразным или когда это требуется по закону. Мы используем согласие, чтобы:

• Размещать файлы cookie и использовать аналогичные технологии в соответствии с нашей Политикой использования файлов cookie и информацией, предоставленной вам при использовании этих технологий. Дополнительную информацию см. в Политике в отношении файлов cookie, относящейся к используемому вами сервису.

• Отправлять вам маркетинговые сообщения (если это требуется по закону или когда мы иным образом решили полагаться на согласие).

• Предоставление вам рекомендаций и персонализированной рекламы в отношении контента, продуктов и сервисов, которые, по нашему мнению или мнению других лиц, вам понравятся, путем анализа информации, касающейся использования вами Сервисов, в сочетании с различной информацией, которую вы предоставляете нам другими способами для целей, соответствующих настоящей Политике конфиденциальности. Это может включать предоставление маркетинговых материалов по различным каналам, в том числе по электронной почте, через учетную запись LG, на наших веб-сайтах или на сторонних платформах (включая социальные сети).

В других случаях, когда мы спрашиваем вашего согласия, мы будем использовать данные в целях, которые были вам объяснены в тот момент.

Когда мы полагаемся на ваше согласие, вы всегда имеете право отозвать свое согласие в любое время. Это не повлияет на законность любой обработки, которую мы выполнили до того, как вы отозвали свое согласие. Чтобы воспользоваться этим правом, см. раздел «Ваши права» ниже.

Правовые обязательства

Мы обрабатываем личную информацию в той мере, в какой это необходимо для выполнения следующих задач:

• Соблюдать наши юридические требования согласно действующему законодательству (например, налоговые и бухгалтерские обязательства, обязательства, связанные с безопасностью продукции, гарантиями и защитой прав потребителей).

• Выполнять распоряжения суда и являться в суд по требованию, а также отвечать на юридически обязательные запросы от правительства, правоохранительных органов, органов государственной власти и/или регулирующих органов.

Если нам нужна ваша информация для выполнения нашего договора с вами или для выполнения наших юридических обязательств, вы обязаны предоставить нам эту информацию. В других случаях вы не обязаны предоставлять личную информацию, однако это может повлиять на использование вами наших Сервисов.

4. Совместное использование информации

Мы передаем, раскрываем или иным образом делаем доступной личную информацию о вас третьим лицам, как описано ниже:

• LG Group и персонал : мы передаем личную информацию от участников LG Group нашему персоналу, включая подрядчиков и агентов, а также другие компании в нашей группе компаний, в той мере, в какой это необходимо или разумно для предоставления наших сервисов и достижения целей, изложенных в разделе 3 выше или описанных в Политике конфиденциальности, касающейся других наших сервисов. Например, мы передаем вашу личную информацию компании LGE в целях разработки и улучшения продукта, а также вашему местному представителю LG Group в маркетинговых целях.

• Поставщики услуг . Мы передаем или раскрываем вашу информацию тщательно отобранным компаниям и частным лицам, которые предоставляют нам услуги; например, компаниям, которые помогают нам разрабатывать и задействовать системы для наших Сервисов, поставщикам IT-услуг, безопасности, хостинга, обслуживания Веб-сайтов, обслуживания и аналитики данных, обслуживания клиентов и связи с ними, обработки и выполнения заказов, рассылки, выставления счетов, маркетинговых услуг и изучения рынка, развития авторизованных сервисных и ремонтных центров, других административных услуг, а также компаниям, которые проводят конкурсы, лотереи и другие рекламные акции от нашего имени. Эти организации имеют только право доступа и использования вашей личной информации в той мере, в какой это необходимо им для предоставления нам своих услуг, и у них есть, среди прочего, договорные обязательства с целью предотвратить использование ими вашей информации для других целей. Некоторые из наших поставщиков услуг расположены в Республике Корея или в других странах за пределами Европы.

• Сторонние поставщики IoT : когда вы активируете сторонние функции подключения, например, когда вы подключаете домашние IoT-устройства к нашим Сервисам, мы будем передавать личную информацию поставщикам этих IoT-устройств, чтобы вы могли использовать соответствующие функции в наших Сервисах.

• Авторизованные торговые посредники . В некоторых странах продукты на нашем Веб-сайте продаются нашими авторизованными торговыми посредниками. Когда вы покупаете продукты на нашем Веб-сайте в этих странах, мы передаем вашу личную информацию этим торговым посредникам.

• Партнеры по размещению рекламы . Мы передаем личную информацию в том числе о том, как вы относитесь к нашим Сервисам, рекламе, которую вы видите, и к покупкам, которые вы совершаете в социальных сетях и у других рекламных партнеров, чтобы измерять эффективность нашей рекламы, улучшать наши маркетинговые методы и помогать нам предоставлять вам более подходящую рекламу. В соответствии с вашими маркетинговыми предпочтениями мы также можем передавать ваши личные данные третьим лицам, которые предлагают продукты или сервисы, которые, по нашему мнению, могут вас заинтересовать, или которые иным образом проводят маркетинговые исследования и анализ. Эти стороны могут использовать ваши личные данные для связи с вами с целью предложений или рекламы товара.

• Другие деловые партнеры . Мы будем раскрывать вашу личную информацию другим деловым партнерам, когда это необходимо, чтобы вы могли получить доступ к Сервисам, которые вы запросили через наши Сервисы или рекламным материалам, связанным с нашими Сервисами.

• Посетители на нашем Веб-сайте . Сообщения, которые вы публикуете в некоторых разделах Веб-сайта, включая площадки отзывов о продуктах, чаты, форумы или другие общедоступные области размещения сообщений, могут быть просмотрены другими посетителями нашего веб-сайта. [На нашем Веб-сайте мы четко указываем, в каком месте информация, которую вы публикуете, будет видна другим.]

• Советники по вопросам бизнеса : например, наши юристы, бухгалтеры, бизнес-консультанты, страховщики, аудиторы, в той мере, в какой это необходимо для них, чтобы предоставлять нам свои услуги.

• Государственные органы, судебные органы, регулирующие органы или другие третьи стороны, если это необходимо : мы будем раскрывать личную информацию государственным органам, судебным органам, регулирующим органам или другим третьим лицам, если у нас есть законное требование сделать это или когда мы считаем это необходимым:

- для соблюдения закона или реагирования на обязательные юридические процедуры (например, ордер на обыск, повестку в суд или постановление суда);

- для проверки или обеспечения соблюдения условий и принципов, регулирующих наши Сервисы, а также для расследования и предотвращения мошенничества или другой незаконной деятельности, связанной с использованием наших Сервисов или влияющей на наш бизнес, в той степени, в которой такое раскрытие разрешено применимыми законами о защите данных; а также

- для защиты и охраны наших прав, собственности, а также безопасности наших деловых операций и операций любых наших соответствующих аффилированных лиц, сотрудников, деловых партнеров, наших клиентов или представителей общественности.

• Корпоративные сделки . Мы можем раскрывать вашу информацию третьей стороне (и их бизнес-консультантам) в рамках слияния или передачи, реорганизации, приобретения или продажи (в том числе в контексте переговоров), роспуска или другой корпоративной сделки или в случае банкротства.

• Другие стороны с вашего согласия или по вашему запросу. В дополнение к раскрытию информации, описанному в настоящей Политике конфиденциальности, мы можем передавать информацию о вас третьим лицам, когда вы отдельно даете согласие или запрашиваете такое раскрытие.

• Аналитика Мы можем собирать личную информацию о ваших действиях в Интернете на веб-сайтах и подключенных устройствах в течение продолжительного периода, а также на сторонних веб-сайтах, устройствах, приложениях и других онлайн-функциях и сервисах. Мы можем использовать сторонние аналитические сервисы, такие как Google Analytics и FireBase. Информация, которую мы получаем, может быть раскрыта или собрана непосредственно этими поставщиками и другими соответствующими третьими сторонами, которые используют эту информацию, например, для оценки использования Сервисов. Чтобы узнать больше о сервисе Google Analytics, посетите страницы «Как Google использует данные, когда вы используете веб-сайты или приложения наших партнеров» (по адресу https://www.google.com/policies/privacy/partners/), «Защита ваших данных» (по адресу https://support.google.com/analytics/answer/6004245#zippy=) и «Надстройка браузера для отключения Google Analytics» (по адресу https://tools.google.com/dlpage/gaoptout).

5. Хранение личной информации

Мы предпринимаем соответствующие шаги, чтобы гарантировать, что мы обрабатываем и храним информацию в соответствии со следующими принципами:

• по крайней мере, на период времени, в течение которого информация используется для предоставления вам наших Сервисов;

• в соответствии с требованиями закона, договора или в связи с нашими установленными законом обязательствами (например, налоговым законодательством); или

• только до тех пор, пока это необходимо для целей, для которых они были собраны, обрабатываются, или дольше, если это требуется по какому-либо договору, применимому законодательству или в анонимной форме для статистических целей с соблюдением соответствующих гарантий. Например, если между вами и LG Group возникнет спор или вы не оплатите наши Сервисы, мы можем сохранить соответствующую информацию до разрешения такого спора или до тех пор, пока такой платеж не будет соответствующим образом произведен. Если вы удалите свою учетную запись LG полностью, ваша информация будет храниться в течение трех месяцев, после чего будет немедленно уничтожена, если иное не требуется в соответствии с действующим законодательством.

• Если мы обрабатываем вашу информацию, мы обрабатываем данные до тех пор, пока вы не попросите нас прекратить, и в течение короткого периода времени после этого (чтобы мы могли выполнить ваши запросы). Мы также ведем учет прецедента в случае, если вы попросили нас не отправлять вам прямой маркетинг или обрабатывать ваши данные на неопределенный срок, чтобы мы могли выполнить ваш запрос в будущем.

6. Ваш выбор

Там, где это разрешено, мы можем связаться с вами по электронной почте, телефону, текстовым сообщениям или извещающими уведомлениями через наши мобильные приложения. Чтобы отправить запрос относительно получения таких сообщений от нас, свяжитесь с нами, используя информацию, указанную в разделе « Свяжитесь с нами » ниже.

Вы можете отказаться от подписки на наши маркетинговые сообщения в любое время, щелкнув ссылку «отписаться» в нижней части электронных писем или связавшись с нами напрямую (см. раздел «Свяжитесь с нами» ниже).

Обратите внимание, что если вы отмените подписку на наши маркетинговые сообщения, мы обработаем вашу отписку как можно скорее, но имейте в виду, что в некоторых случаях вы можете продолжать получать маркетинговые сообщения в течение короткого времени, пока мы обрабатываем ваш запрос. Мы также будем продолжать отправлять вам служебные сообщения, чтобы предоставить вам необходимую информацию в отношении вашего договора и используемых вами Сервисов (например, чтобы информировать вас об изменениях в наших Условиях использования).

7. Ваши права

В пределах, предусмотренных применимым законодательством, вы можете запросить у местного представителя LG Group копию вашей личной информации, которую мы храним. Вы также можете попросить нас удалить личную информацию или исправить любые неточности, запретить или ограничить обработку ваших личных данных, отозвать ваше согласие и предоставить вам личную информацию, которую вы предоставили нам по договору или с вашего согласия, в структурированном, машиночитаемом формате, а также попросить нас передать (перенести) эти данные другому распорядителю.

Кроме того, в случаях, предусмотренных действующим законодательством, вы можете отказаться от обработки ваших персональных данных при некоторых обстоятельствах (в частности, когда нам не нужно обрабатывать данные для выполнения договорных или других юридических требований).

Однако эти права могут быть ограничены, например, если выполнение вашего запроса приведет к раскрытию персональных данных о другом человеке, если они нарушат права третьей стороны (включая наши права), или если вы попросите нас удалить информацию, которая нам необходима в соответствии с законодательством с целью сохранения или наличия непреодолимых законных интересов. Соответствующие исключения включены как в GDPR, так и в национальное законодательство. Мы проинформируем вас о соответствующих исключениях, на которые мы ссылаемся, отвечая на любые ваши запросы. Чтобы сделать запрос относительно ваших прав или задать вопрос, используйте контактную информацию в разделе « Свяжитесь с нами » ниже. В некоторых случаях вы также можете воспользоваться своими правами непосредственно через Веб-сайт.

8. Как мы защищаем личную информацию

Мы серьезно относимся к защите вашей информации, и у нас есть средства защиты, предназначенные для защиты информации, которую мы собираем с помощью наших Сервисов. Однако обратите внимание, что, хотя мы предпринимаем разумные шаги для защиты вашей информации, ни один веб-сайт, передача через Интернет, компьютерная система или беспроводное соединение не являются полностью безопасными.

9. Международная передача данных

Использование вами наших Сервисов будет охватывать передачу, хранение и обработку вашей личной информации в стране вашего проживания и за ее пределами в соответствии с настоящей Политикой конфиденциальности. В частности, ваша личная информация будет передана в Республику Корея и Соединенные Штаты Америки. Обратите внимание, что законы о защите данных и другие законы стран, в которые может передаваться ваша информация, могут быть не такими исчерпывающими, как законы вашей страны.

[Для жителей Европы]

Если вы находитесь в ЕЭЗ (Европейской экономической зоне, то есть в Европейском союзе и Исландии, Лихтенштейне, Норвегии), Великобритании или Швейцарии, мы передадим вашу личную информацию в другие страны за пределами ЕЭЗ, Великобритании или Швейцарии, включая Республику Корея и США. Законодательство Европейского Союза признает Республику Корея как надлежаще защищающую личную информацию. Однако, когда мы передаем вашу личную информацию в юрисдикцию, которая не соответствует требованиям действующего законодательства, мы примем все необходимые меры согласно действующему законодательству, чтобы обеспечить защиту вашей личной информации. Такие меры включают, например, использование типовых статей, одобренных ЕС, Великобританией и Швейцарией. В некоторых случаях мы будем ссылаться на ваше явное согласие, где это уместно. Чтобы запросить дополнительную информацию или получить копию договорных соглашений или других действующих гарантий, используйте контактные данные, указанные в разделе « Свяжитесь с нами » ниже.

10. Уточненная информация в отношении Политики конфиденциальности

Настоящая Политика конфиденциальности может быть обновлена, чтобы отразить изменения в наших методах работы с личной информацией в отношении наших Сервисов или изменений в применимом законодательстве.

11. Свяжитесь с нами

Чтобы воспользоваться своими правами или получить дополнительную информацию о том, как мы используем вашу личную информацию, свяжитесь с нами.

С запросами и справками, касающимися информации о вас, собранной через Веб-сайт или иным образом вашим местным представителем LG Group, обращайтесь к местному представителю LG Group. Имя и контактные данные вашего местного представителя LG Group можно найти здесь .

Для получения запросов и обращений, связанных с информацией о вас, собранной через все другие Сервисы, обращайтесь в LGE по адресу [ здесь ] или по почте [LG Twin Tower, 128 Yeoui—daero, Yeongdeungpo-gu, Сеул, Республика Корея]. Имя и контактные данные вашего местного представителя LG Group можно найти здесь .

12. Личные данные детей

Наши Сервисы предназначены для широкой аудитории и не предназначены для детей. В связи с нашими Сервисами мы сознательно не собираем и не храним личную информацию от лиц моложе 18 лет и сознательно не позволяем таким лицам использовать наши Сервисы. Не предоставляйте нам любую личную информацию, относящуюся к лицам моложе 18 лет. Если вы моложе 18 лет, не пытайтесь зарегистрироваться для доступа к Сервису и не отправляйте LGE никакую личную информацию. Если мы узнаем, что лицо моложе 18 лет предоставило нам какую-либо личную информацию, мы незамедлительно удалим такую личную информацию. Если вы считаете, что ребенок в возрасте до 18 лет мог предоставить нам личную информацию, свяжитесь с нами, используя информацию, указанную в разделе « Свяжитесь с нами » выше.

В некоторых юрисдикциях мы можем принять более строгую политику возрастных ограничений. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с дополнительной информацией для вашей юрисдикции в заключительной части настоящей Политики конфиденциальности.

Хозяйствующие субъекты LG

Страна Хозяйствующий субъект LG Юридический адрес Контактная информация Казахстан LG Electronics Almaty Kazakhstan (Казахстан) Республика Казахстан,

г. Алматы,

Алатауский район,

мкр. Самгау,

ул. Кокорай, д.2/9 www.lg.com/kz/support/email

Сервисы

Сервис Хозяйствующий субъект LG Юридический адрес Контактная информация ThinQ LG Electronics Inc. LG Twin tower,

128 Yeoui—daero,

Yeongdeungpo-gu,

Сеул, Республика Корея thinq@lge.com https://www.lg.com/kz LG Electronics Almaty Kazakhstan (Казахстан) Республика Казахстан,

г. Алматы,

Алатауский район,

мкр. Самгау,

ул. Кокорай, д.2/9 www.lg.com/kz/support/email

Дополнительные условия к Политике конфиденциальности: Относящиеся к конкретной юрисдикции - Казахстан

A. В случае каких-либо расхождений с Политикой конфиденциальности настоящие Дополнительные условия имеют преимущественную силу.

B. Политика конфиденциальности применяется всегда, когда мы обрабатываем Ваши персональные данные с использованием Сервисов – когда Вы являетесь пользователем, приглашенным участником, членом семьи пользователя, либо другим лицом, чьи персональные данные могут быть собраны или обработаны с помощью наших Сервисов.

C. Ваше согласие является условием для сбора и обработки Ваших персональных данных, за исключением случаев, когда Ваше согласие не требуется в соответствии с применимым законодательством. Ваше согласие на сбор и обработку персональных данных, предоставленное вами (в том числе отдельно или посредством использования Сервисов), означает Ваше полное согласие с условиями настоящей Политики конфиденциальности и, в соответствующих случаях, Политики использования файлов cookie <вставить ссылку>, с Вашими правами и обязанностями, а также Ваше согласие на сбор и обработку персональных данных компанией LGE и третьими лицами в полном объеме настоящей Политики конфиденциальности и, когда применимо, Политики использования файлов cookie <вставить ссылку>. Срок действия Вашего согласия на сбор и обработку персональных данных не ограничен каким-либо определенным периодом времени или территорией.

D. Типы ваших персональных данных, которые мы собираем и обрабатываем, различаются в зависимости от конкретного Сервиса. При определении объема и содержания персональных данных, подлежащих сбору и обработке, компания LGE будет руководствоваться действующим законодательством и внутренними правилами, а также утвержденным компанией LGE перечнем персональных данных, относящихся к сервису LGE, необходимых и достаточных для достижения заявленных целей. В ходе использования Вами Сервисов от Вас собираются следующие персональные данные

Данные, полученные через

учетную запись LG Информация об устройстве, отображаемое имя (имя, заданное пользователем в приложении),

код страны, язык, имя участника, номер телефона участника, аутентификационное имя

пользователя, фотография профиля участника, идентификатор рекламы - ADID) Данные, полученные через

Сервис ThinQ - Голос говорящего лица и его переведенный текст

- (для управления домом и участниками) Данные о доме, комнате, участниках/членах семьи:

Данные о номере участника, его фотография, имя, адрес электронной почты, статус хозяина,

общий домашний идентификационный номер, созданные клиентом (наименование дома,

его идентификационный номер, URL фонового экрана, адрес, код города, широта и долгота)

- (для целей получения преимуществ от гарантии на продукт) Дата покупки, Место покупки,

Фотография квитанции

- Информация о местоположении: Различная сигнальная информация сервера, например, код

города, адрес сервера, широта/долгота, радиус и данные о местоположении, вводимые польз

ователем.

- 1:1 Запрос: Детали запроса и прилагаемые снимки

- Данные доступа к приложению (количество раз, время)

- Данные, созданные во время использования Сервиса (log-данные, файлы cookie) Данные, собранные с

помощью электронных

устройств, привязанных

к приложению ThinQ. Данные о регистрации устройства (уникальный идентификационный показатель, тип,

имя, производитель, номер модели, производственный номер, страна продажи, информация

о версии), IP-адрес

- Режим работы устройства и история его использования

∙ Питание (Вкл/Выкл)

∙ Данные о сетевом подключении и окружающей сетевой среде

∙ Данные о потреблении электроэнергии

∙ Данные о функционировании и работе различных функций сервиса LG Electronics

∙ Данные об ошибках/неисправностях продукта

- Данные о статусе устройства

- Данные о настройках устройства Данные, полученные при

использовании приложения

Smart Care для

кондиционирования воздуха - Данные о резервировании, фильтрах, единицах измерения температуры

- Данные об установленных значениях, внутреннем уровне загрязнения и мониторинге

потребления энергии

- Пространственные данные (местоположение пользователя в зависимости от расстояния и угла),

данные о температуре (температура используемого пространства, установленная температура),

данные о местоположении человека в пространстве и нагрузке в помещении Данные, собранные при

использовании функции

загрузки фотографий с

камеры или из галереи

(холодильник с панорамной дверью,

холодильник с экраном

Insta-view/загрузка фотографии из

галереи, кондиционирование воздуха) Данные о фотографиях, фотографии в галерее смартфона

Отображаемая на экране информация приложения Home View/Home Guard, информация о

видеоматериалах в приложении Home View

Информация о фотографиях в приложении Home Guard, заданные величины приложения

Home Guard

- Информация о фотографиях в приложении Home Care Приложение Home View

(потоковый просмотр) Данные, полученные при

подключении к роботу-пылесосу - Построение карты, отредактированная построенная карта, данные о сохранении уборки,

история уборки

- Дневник уборки, видео-информация дневника уборки Данные, собранные при

использовании голосового канала - Идентификационная информация устройства, информация, необходимая для связи с

внешними устройствами (токен авторизации, пользовательские параметры для идентификации

пользователя и т.д.), и информация, относящаяся к продукту (название модели продукта и тип

продукта, вымышленное имя продукта), статус продукта (Вкл./Выкл., оставшееся время действия,

значение статуса устройства), свойства статуса продукта, диапазон значений свойств продукта,

результаты контроля продукта, ключ сеанса

E. Способы обработки и операции

(a) В большинстве случаев (в том числе при применении Правил пользования <вставить ссылку> и/или Приложения: Дополнительные условия к Сервису LGE <вставить ссылку>), мы обрабатываем Ваши персональные данные с использованием средств автоматизации и информационных систем, однако в некоторых случаях обработка персональных данных может также выполняться вручную, то есть без использования таких средств и систем.

(b) А именно, мы будем обрабатывать Ваши персональные данные путем сбора, записи, систематизации, внесения в централизованные и иные базы данных, информационные системы и электронные информационные ресурсы, накопления, хранения (в том числе хранения в централизованных базах данных), уточнения (обновления, изменения), дополнения, изъятия, использования, извлечения, распространения, объединения, формирования и передачи электронных информационных ресурсов, содержащих персональные данные, доступа к персональным данным, проверки персональных данных; логических и арифметических операций с персональными данными; подключения электронных информационных ресурсов, содержащих персональные данные, к сетям, связывающим их с другими базами данных, передачи (предоставления, доступа), в том числе трансграничной передачи (на территорию страны, обеспечивающей или не обеспечивающей защиту персональных данных); обезличивания; блокирования (ограничения), удаления и уничтожения, аннулирования и восстановления персональных данных и других действий, которые в соответствии с применимым законодательством рассматриваются как сбор и обработка персональных данных.

F. Мы не обязаны уведомлять Вас о передаче ваших персональных данных третьему лицу, как описано в настоящей Политике конфиденциальности. Если Вы хотите узнать больше о третьих лицах, которым мы передаем Ваши персональные данные, свяжитесь с нами, как описано в разделе «Контакты», и мы сообщим Вам имена и адреса таких третьих лиц, а также объясним их роли с точки зрения обработки ваших персональных данных.

G. Независимо от раздела «Ваши права» выше, мы также будем уважать иные Ваши права, возникающие в соответствии с применимым законодательством, в той мере, в какой они предусмотрены таким законодательством.

H. В случаях, когда мы полагаемся на Ваше согласие в качестве основания для обработки Ваших персональных данных, Вы можете отозвать свое согласие в любой момент, если иное не предусмотрено применимым законодательством.

I. Меры, принимаемые нами для защиты Ваших персональных данных, включают ограничение доступа к персональным данным на основе принципа служебной необходимости, обеспечение физической безопасности помещений, где расположены наши системы, и сохранности носителей, содержащих ваши персональные данные, использование современных аппаратных и программных средств, а также другие юридические, организационные и технические меры, предусмотренные применимым законодательством.

J. Обратите внимание, что при использовании Сервиса вы даете согласие на прямую трансграничную передачу личной информации за пределы Республики Казахстан. Если это требуется в соответствии с применимыми законами о защите данных, мы обеспечим, чтобы до передачи вашей личной информации такая личная информация хранилась в Республике Казахстан

K. Мы разместим уведомление в наших Сервисах, чтобы заранее уведомить Вас о существенных изменениях в нашей Политике конфиденциальности, и укажем в верхней части уведомления, когда она была обновлена в последний раз.

L. Персональные данные прочих лиц

(a) Хотя мы не запрашиваем персональные данные прочих лиц, а только Ваши данные, некоторые функции Сервисов (Home View, Home Guard) позволяют пользователям проводить фотосъемку или снимать видео внутри своего дома в целях предупреждения преступлений и обеспечения безопасности.

(b) Вы гарантируете и подтверждаете, что будете использовать такие Сервисы и предоставлять персональные данные прочих лиц (например, членов вашей семьи) только при условии надлежащего согласия членов вышей семьи и их представителей (при необходимости) на обработку персональных данных компанией LGE и третьими лицами на условиях, аналогичных условиям настоящего документа. Использование такого Сервиса и фактическое предоставление Вами персональных данных таких лиц означает, что Вы получили указанное согласие.

(c) В случае отсутствия согласия на предоставление персональных данных лиц, чьи персональные данные были предоставлены Вами и их представителями (при необходимости), Вы должны возместить компании LGE и третьим лицам любые убытки и урегулировать за свой счет любые претензии и требования, которые могут быть поданы субъектами персональных данных и/или другими уполномоченными лицами.

Настоящие Дополнительные условия вступают в силу с 15 / 09 / 2023г.