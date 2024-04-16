LG CineBeam Q | Небольшой 4K UHD проектор

*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.

*При наличии препятствий, таких как углы или неровные поверхности, эта функция может не работать должным образом.

*Если расстояние до экрана превышает 2 м или он расположен под углом более 25 градусов, автоматическая настройка экрана может работать некорректно.