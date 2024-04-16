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LG CineBeam Q | Небольшой 4K UHD проектор
*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.
Смотрите кино в любом месте
Наслаждайтесь высококачественным кинопросмотром там, где удобно вам с компактным и бескомпромиссным проектором.
*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.
Миниатюрно и просто
Небольшой размер
Минималистичный дизайн
Премиальное качество изображения
RGB лазер 4K UHD
DCI-P3 154% (общий) / контрастность 450 000:1
Размер экрана до 120 дюймов
Лёгкость в использовании
Портативность
Универсальная ручка-подставка
Смарт webOS
Истинная простота
Благодаря изящному минимализму CineBeam Q органично впишется в любой интерьер. Будучи объектом утончённой красоты, он выглядит элегантно, куда бы вы его ни поставили.
*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.
*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.
Управляйте с легкостью
CineBeam Q оснащен вращающейся ручкой, выполняющей функцию подставки. Её инновационный дизайн позволяет с лёгкостью перемещать и проецировать контент. Благодаря вращающейся на 360° ручке, наслаждайтесь контентом с разрешением 4K на экранах, стенах и даже потолках.
*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.
*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.
Маленький проектор для большого кино
Не судите о нём по размеру. CineBeam Q заключает в себе впечатляющие 8,3 мегапикселя и экран диагональю до 120 дюймов. Разместите его где удобно и позвольте себе насладиться кино.
*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.
*Размер экрана может варьироваться в зависимости от расстояния проецирования.
DCI-P3 154% (общий) / 3-канальный RGB лазер
Невероятные вдохновляющие цвета
Благодаря 3-канальному RGB лазеру вы сможете ощутить магию ярких деталей и невиданной цветопередачи в диапазоне 154% DCI-P3 (общий).
*Приведенные выше данные основаны на «самом ярком режиме» и могут отличаться в зависимости от условий эксплуатации.
*Показатели цветового охвата измерены в ходе внутренних испытаний и могут отличаться в зависимости от условий эксплуатации.
*3-канальный RGB лазер предлагает отдельный источник света для красного, зеленого и синего цветов.
*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. При реальном использовании возможны отличия.
Уровень контрастности 450 000:1
Истинный черный цвет для глубокой детализации
Уровень контрастности 450 000:1 обеспечивает четкую детализацию и истинный черный цвет даже при проецировании. Оцените новый уровень качества изображения.
*Приведенные выше данные основаны на «самом ярком режиме» и могут отличаться в зависимости от условий эксплуатации.
*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.
*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.
Поставьте и запускайте
CineBeam Q автоматически выверяет геометрию проекции и оптимизирует фокус при размещении. Не тратьте время на настройку и регулировку — просто поставьте и запускайте!
*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.
*При наличии препятствий, таких как углы или неровные поверхности, эта функция может не работать должным образом.
*Если расстояние до экрана превышает 2 м или он расположен под углом более 25 градусов, автоматическая настройка экрана может работать некорректно.
*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. При реальном использовании возможны отличия.
*Требуются подключение к Интернету и подписка на соответствующие сервисы. Отдельные сервисы могут требовать оплаты подписки, и она не предоставляется (приобретается отдельно).
*Поддерживаемые сервисы могут отличаться в зависимости от страны.
Полная готовность к подключению
Airplay & Screen Share
От телефона до кино
С помощью CineBeam Q можно свободно делиться развлекательным контентом с мобильного устройства и ноутбука. Используйте AirPlay* для устройств Apple и функцию Screen Share** для устройств Android. Насладитесь видео, фото и музыкой на большом экране.
*Ваше устройство Apple должно быть подключено к той же сети Wi-Fi, что и проектор. Этот проектор поддерживает AirPlay 2 и требует наличия iOS 12.3 или более поздней версии или macOS 10.14.5 или более поздней версии.
**Поддерживается на Android или Windows 8.1 и выше.
***В зависимости от среды Wi-Fi и версии прошивки подключенных внешних устройств эти функции могут работать некорректно.
***Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. При реальном использовании возможны отличия.
Bluetooth и динамик мощностью 3 Вт
Кинематографический объемный звук
CineBeam Q поддерживает Bluetooth сопряжение с двумя аудиоустройствами одновременно. Вы также можете вывести звук через громкий встроенный динамик.
*Поддерживается на BT 5.0 и выше. Звук между двумя подключенными устройствами может не совпадать.
*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.
HDMI, USB Type-C
Оснащён различными интерфейсами
CineBeam Q совместим с различными интерфейсами. Подключайте нужные вам устройства с помощью удобных портов.
*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.
*Он поддерживает разрешение 4K с частотой 30 Гц при подключении внешнего устройства через порт USB Type-C и не поддерживает HDR.
*Этот проектор не имеет встроенного аккумулятора. Для работы требуется подключение сетевого шнура или внешнего аккумулятора.
Совместим с внешним аккумулятором
Вы можете использовать его вне дома, подключив внешний аккумулятор к порту USB Type-C.
*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.
*Этот проектор не имеет встроенного аккумулятора. Для работы требуется подключение сетевого шнура или внешнего аккумулятора (20 В/3,25 А или выше).
Атмосферное освещение
Создайте свое настроение
Настройте освещение под настроение с помощью желаемых изображений и форм. Световые проекции превратят ваш интерьер в уникальное и атмосферное пространство.
Сцена, демонстрирующая применение функции рисования светом — чтение книги в гостиной.
*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.
*Для надлежащей работы установите приложение LG CineBeam Q на подключенное устройство и управляйте детализацией через приложение.
*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.
Проекционный калькулятор LG
Впишется ли он в мое пространство?
Для того, чтобы убедиться, что проектор раскроет свои возможности в вашем пространстве, воспользуйтесь проекционным калькулятором LG.
Что в коробке
1/2. Блок питания + сетевой шнур, 3. Пульт дистанционного управления, 4. Батарейки типа AA
*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.
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