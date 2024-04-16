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LG CineBeam Q | Небольшой 4K UHD проектор

Функции

Галерея

Характеристики

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LG CineBeam Q | Небольшой 4K UHD проектор

LG CineBeam Q | Небольшой 4K UHD проектор

HU710PB.ARUZ
()
  • Вид сбоку под углом -45 градусов
  • вид слева
  • вид сзади под углом +45 градусов
  • вид сзади
  • вид спереди, ручка повернута вверх
  • вид слева, ручка повернута вверх
  • 20-й угол, вид -45 градусов
  • 20-й угол, вид сзади -45 процентам
Вид сбоку под углом -45 градусов
вид слева
вид сзади под углом +45 градусов
вид сзади
вид спереди, ручка повернута вверх
вид слева, ручка повернута вверх
20-й угол, вид -45 градусов
20-й угол, вид сзади -45 процентам

Основные характеристики

  • Минимальный размер и дизайн (135 x 135 x 80 мм)
  • 4K UHD RGB Laser
  • Максимальный размер экрана 120 дюймов
  • DCI-P3 154% (в целом), контрастность 450 000:1
  • Автоматическая регулировка экрана, прорисовка света
  • 500 ANSI люмены
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Логотип LG CineBeam Q.


Ваше кино без границ

Вид сбоку на HU710PB.

*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.

Смотрите кино в любом месте

Наслаждайтесь высококачественным кинопросмотром там, где удобно вам с компактным и бескомпромиссным проектором.

Видео LG CineBeam HU710PB.

*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.

Миниатюрно и просто

Небольшой размер

Минималистичный дизайн

Премиальное качество изображения

RGB лазер 4K UHD

DCI-P3 154% (общий) / контрастность 450 000:1

Размер экрана до 120 дюймов

Лёгкость в использовании

Портативность

Универсальная ручка-подставка

Смарт webOS

Компактный и современный дизайн

Истинная простота

Благодаря изящному минимализму CineBeam Q органично впишется в любой интерьер. Будучи объектом утончённой красоты, он выглядит элегантно, куда бы вы его ни поставили.

Видео о компактном и современном дизайне LG CineBeam.

*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.

Различные сцены использования LG CineBeam HU710PB — на столах.

*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.

Ручка, вращающаяся на 360°

Управляйте с легкостью

CineBeam Q оснащен вращающейся ручкой, выполняющей функцию подставки. Её инновационный дизайн позволяет с лёгкостью перемещать и проецировать контент. Благодаря вращающейся на 360° ручке, наслаждайтесь контентом с разрешением 4K на экранах, стенах и даже потолках.

Видео LG CineBeam HU710PB — ручка вращается на 360 градусов.

*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.

Различные сцены использования LG CineBeam HU710PB — удержание и перемещение изделия, манипуляции с изделием.

*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.

4K до 120 дюймов

Маленький проектор для большого кино

Не судите о нём по размеру. CineBeam Q заключает в себе впечатляющие 8,3 мегапикселя и экран диагональю до 120 дюймов. Разместите его где удобно и позвольте себе насладиться кино.

8,3М пикселей

4K UHD

DCI-P3 154% (общий)

Цветовой охват

450 000:1

Уровень контрастности

3-канальный RGB лазер

Источник света

Видео LG CineBeam HU710PB — он проецирует на стену изображение в разрешении 4k — 120-дюймовый большой экран.

*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.

*Размер экрана может варьироваться в зависимости от расстояния проецирования.

DCI-P3 154% (общий) / 3-канальный RGB лазер

Невероятные вдохновляющие цвета

Благодаря 3-канальному RGB лазеру вы сможете ощутить магию ярких деталей и невиданной цветопередачи в диапазоне 154% DCI-P3 (общий).

*Приведенные выше данные основаны на «самом ярком режиме» и могут отличаться в зависимости от условий эксплуатации.

*Показатели цветового охвата измерены в ходе внутренних испытаний и могут отличаться в зависимости от условий эксплуатации.

*3-канальный RGB лазер предлагает отдельный источник света для красного, зеленого и синего цветов.

*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. При реальном использовании возможны отличия.

Уровень контрастности 450 000:1

Истинный черный цвет для глубокой детализации

Уровень контрастности 450 000:1 обеспечивает четкую детализацию и истинный черный цвет даже при проецировании. Оцените новый уровень качества изображения.

*Приведенные выше данные основаны на «самом ярком режиме» и могут отличаться в зависимости от условий эксплуатации.

*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.

Различные сцены использования LG CineBeam HU710PB — гостиная и спальня.

*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.

Авто настройка проекции

Поставьте и запускайте

CineBeam Q автоматически выверяет геометрию проекции и оптимизирует фокус при размещении. Не тратьте время на настройку и регулировку — просто поставьте и запускайте!

Video of function - A scene where the projector automatically adjusts when a woman places it on the floor.

*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.

*При наличии препятствий, таких как углы или неровные поверхности, эта функция может не работать должным образом.

*Если расстояние до экрана превышает 2 м или он расположен под углом более 25 градусов, автоматическая настройка экрана может работать некорректно.

Изображение домашнего пользовательского интерфейса webOS и пульта дистанционного управления.

webOS

Откройте для себя мир контента

С webOS откройте для себя мир контента с помощью встроенных стриминговых сервисов, таких как Netflix, Кинопоиск, Megogo, ИВИ, YouTube и Apple TV.

*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. При реальном использовании возможны отличия.

*Требуются подключение к Интернету и подписка на соответствующие сервисы. Отдельные сервисы могут требовать оплаты подписки, и она не предоставляется (приобретается отдельно).

*Поддерживаемые сервисы могут отличаться в зависимости от страны.

Полная готовность к подключению

Airplay & Screen Share

От телефона до кино

С помощью CineBeam Q можно свободно делиться развлекательным контентом с мобильного устройства и ноутбука. Используйте AirPlay* для устройств Apple и функцию Screen Share** для устройств Android. Насладитесь видео, фото и музыкой на большом экране.

*Ваше устройство Apple должно быть подключено к той же сети Wi-Fi, что и проектор. Этот проектор поддерживает AirPlay 2 и требует наличия iOS 12.3 или более поздней версии или macOS 10.14.5 или более поздней версии.

**Поддерживается на Android или Windows 8.1 и выше.

***В зависимости от среды Wi-Fi и версии прошивки подключенных внешних устройств эти функции могут работать некорректно.

***Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. При реальном использовании возможны отличия.

Bluetooth и динамик мощностью 3 Вт

Кинематографический объемный звук

CineBeam Q поддерживает Bluetooth сопряжение с двумя аудиоустройствами одновременно. Вы также можете вывести звук через громкий встроенный динамик.

*Поддерживается на BT 5.0 и выше. Звук между двумя подключенными устройствами может не совпадать.

*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.

HDMI, USB Type-C

Оснащён различными интерфейсами

CineBeam Q совместим с различными интерфейсами. Подключайте нужные вам устройства с помощью удобных портов.

*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.

*Он поддерживает разрешение 4K с частотой 30 Гц при подключении внешнего устройства через порт USB Type-C и не поддерживает HDR.

*Этот проектор не имеет встроенного аккумулятора. Для работы требуется подключение сетевого шнура или внешнего аккумулятора.

Совместим с внешним аккумулятором

Вы можете использовать его вне дома, подключив внешний аккумулятор к порту USB Type-C.

*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.

*Этот проектор не имеет встроенного аккумулятора. Для работы требуется подключение сетевого шнура или внешнего аккумулятора (20 В/3,25 А или выше).

Атмосферное освещение

Создайте свое настроение

Настройте освещение под настроение с помощью желаемых изображений и форм. Световые проекции превратят ваш интерьер в уникальное и атмосферное пространство.

Сцена, демонстрирующая применение функции рисования светом — чтение книги в гостиной.

*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.

*Для надлежащей работы установите приложение LG CineBeam Q на подключенное устройство и управляйте детализацией через приложение.

Наслаждайтесь просмотром фильма с ярким проецируемым изображением, выводимым проектором.

Яркость 500 ANSI-люмен

Наслаждайтесь яркими вечерами

The CineBeam Q boasts a brightness of 500 ANSI Lumens. After the sun goes

down, sit back, relax, and enjoy the stunning visuals.

CineBeam Q обладает яркостью 500 ANSI люмен. После захода солнца, просто расслабьтесь и наслаждайтесь потрясающим изображением.

*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.

Проекционный калькулятор LG

Впишется ли он в мое пространство?

Для того, чтобы убедиться, что проектор раскроет свои возможности в вашем пространстве, воспользуйтесь проекционным калькулятором LG.

Рассчитать сейчас

Что в коробке

1/2. Блок питания + сетевой шнур, 3. Пульт дистанционного управления, 4. Батарейки типа AA

*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.

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