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Портативная CD магнитола с USB, 15 Вт
Портативная CD магнитола с USB, 15 Вт
Все характеристики
-
Количество каналов
-
2.0
-
Общая выходная мощность (RMS)
-
15 Вт
-
Сабвуфер, мощность (RMS)
-
-
-
Звуковые декодеры - Dolby Prologiс / Dolby PrologicⅡ
-
-
-
Звуковые декодеры - Dolby Digital/ Dolby Digital +
-
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-
2-канальный стерео-звук (By-Pass)
-
●
-
Эквалайзер Обычный
-
●
-
Эквалайзер Поп
-
●
-
Эквалайзер Классика
-
●
-
Эквалайзер Рок
-
●
-
Эквалайзер Джаз
-
●
-
Автоматический эквалайзер
-
-
-
Естественный эквалайзер
-
-
-
VSM
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-
-
Воспроизводимые диски - DVD-R / -RW (режим видео)
-
-
-
Воспроизводимые диски - CD/CD-R/CD-RW
-
●/●/●
-
Воспроизводимые форматы - DivX/DivX HD
-
-
-
Воспроизводимые форматы - WMA
-
●
-
Воспроизводимые форматы - JPEG
-
-
-
Воспроизводимые форматы - MP3
-
●
-
USB-запись напрямую
-
●
-
Зарядка аккумулятора MP3-плеер
-
●
-
Кассетная дека
-
-
-
USB
-
●
-
Scart
-
-
-
Вход для портативных устройств (3,5 мм)
-
●
-
Оптический вход/выход
-
-
-
HDMI вход/выход
-
-
-
Композитный выход
-
-
-
Компонентный выход
-
-
-
Разъем для наушников (3,5 мм)
-
●
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для iPod / iPhone
-
-
-
Память предустановленных станций
-
50 станций
-
FM
-
●
-
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SB156
Портативная CD магнитола с USB, 15 Вт