About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Skip to Content Skip to Accessibility Help
Портативная CD магнитола с USB, 15 Вт

Галерея

Характеристики

Отзывы

Поддержка

Где купить

Портативная CD магнитола с USB, 15 Вт

SB156

Портативная CD магнитола с USB, 15 Вт

Печать

Все характеристики

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Количество каналов

2.0

Общая выходная мощность (RMS)

15 Вт

Сабвуфер, мощность (RMS)

-

ЗВУК

Звуковые декодеры - Dolby Prologiс / Dolby PrologicⅡ

-

Звуковые декодеры - Dolby Digital/ Dolby Digital +

-

2-канальный стерео-звук (By-Pass)

Эквалайзер Обычный

Эквалайзер Поп

Эквалайзер Классика

Эквалайзер Рок

Эквалайзер Джаз

Автоматический эквалайзер

-

Естественный эквалайзер

-

VSM

-

ИЗОБРАЖЕНИЕ

Воспроизводимые диски - DVD-R / -RW (режим видео)

-

Воспроизводимые диски - CD/CD-R/CD-RW

●/●/●

Воспроизводимые форматы - DivX/DivX HD

-

Воспроизводимые форматы - WMA

Воспроизводимые форматы - JPEG

-

Воспроизводимые форматы - MP3

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ УДОБСТВА

USB-запись напрямую

Зарядка аккумулятора MP3-плеер

Кассетная дека

-

РАЗЪЕМЫ

USB

Scart

-

Вход для портативных устройств (3,5 мм)

Оптический вход/выход

-

HDMI вход/выход

-

Композитный выход

-

Компонентный выход

-

Разъем для наушников (3,5 мм)

для iPod / iPhone

-

ТЮНЕР

Память предустановленных станций

50 станций

FM

Нужна дополнительная помощь с вашим продуктом?

Получить помощь

Свяжитесь с нами

Купить напрямую

SB156

Портативная CD магнитола с USB, 15 Вт