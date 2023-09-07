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3D развлечения
Все характеристики
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Количество каналов
-
5.2
-
Общая выходная мощность (RMS)
-
1250 Вт
-
Передняя колонка, мощность (RMS)
-
170 Вт х 2
-
Центральная колонка, мощность (RMS)
-
170 Вт
-
Колонка объемного звучания, мощность (RMS)
-
170 Вт х 2
-
Сабвуфер, мощность (RMS)
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200 Вт х 2
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USB
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Вход для портативных устройств (3,5 мм)
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Оптический вход/выход
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●
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HDMI вход/выход
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Композитный выход
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ARX8500
3D развлечения