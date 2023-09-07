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3D развлечения

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3D развлечения

ARX8500

3D развлечения

BASS BLAST PLUS

Bass Blast теперь обновлен. Почувствуйте более мощный звук с Bass Blast Plus.

Мощные низкие частоты

Двойная система воздуховодов LG помогает направлять внутренний воздух более эффективно чтобы получить мощные низкие частоты

Технология HORN COMPRESSION TWEETER

Специальная технология Horn Compression Tweeter обеспечивает наиболее четкий и чистый звук (эффект Beam).

3D развлечения

Последняя версия интерфейса HDMI (1.4) передает 3D сигнал на телевизор

Металлический БЛОК PARABOLA

Не беспокойтесь по поводу повреждений или вмятин на динамике. Благодаря прочному металлическому материалу звук достигает максимальных частот и помехи сведены к минимуму.

USB PLUS & PORTABLE-IN

Просто подключитесь к порту USB и наслаждайтесь захватывающей музыкой в формате MP3 и фотографиями JPEG. Подключите ваши портативные устройства и наслаждайтесь мощным звуком.
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Все характеристики

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Количество каналов

5.2

Общая выходная мощность (RMS)

1250 Вт

Передняя колонка, мощность (RMS)

170 Вт х 2

Центральная колонка, мощность (RMS)

170 Вт

Колонка объемного звучания, мощность (RMS)

170 Вт х 2

Сабвуфер, мощность (RMS)

200 Вт х 2

РАЗЪЕМЫ

USB

Вход для портативных устройств (3,5 мм)

Оптический вход/выход

HDMI вход/выход

● / ●

Композитный выход

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ARX8500

3D развлечения