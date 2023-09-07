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LG XBOOM CK99, 5000 Вт, Функция Караоке, Подсветка, Синхронизация звука с ТВ
LG XBOOM CK99, 5000 Вт, Функция Караоке, Подсветка, Синхронизация звука с ТВ
Все характеристики
-
Количество каналов
-
—
-
Выходная мощность/Общая (Вт)
-
5000
-
Фронтальная колонка, мощность (Вт)
-
1250 × 2
-
Сабвуфер, мощность (Вт)
-
1250 × 2
-
CD/DVD
-
● / —
-
FM-тюнер
-
●
-
Bluetooth
-
●
-
NFC
-
—
-
USB
-
●
-
AU×-вход
-
2 (Сзади)
-
AU×-выход (×-Boom Plus)
-
● (Сзади)
-
Аудиовход, разъем для подключения портативных устройств (Ø3.5 мм)
-
● (Перед)
-
Разъем для подключения наушников (Ø3.5/Ø6.3 мм)
-
● / —
-
Разъём для микрофона (Ø6.3 мм)
-
● 2 шт
-
Разъемы для Фронтальной колонки (лев./прав.)
-
1/1
-
Радиоантенна (FM)
-
●
-
Разъем 4 пин для сабвуфера (левый/правый)
-
●
-
Управление через смартфон Bluetooth Remote App (Android/iOS)
-
● / —
-
Автоматическое вкл./выкл. при подключении по Bluetooth (LG ТВ)
-
●
-
Автоматическое вкл./выкл. при подключении через оптический кабель
-
—
-
Зарядка MP3-плеера через USB/ micro USB
-
— / —
-
Удаление файлов
-
●
-
MP3/WMA ID3 теги
-
●
-
Сканирование (вперед/назад)
-
●
-
Пропуск (вперед/назад)
-
●
-
Управление через Bluetooth
-
●
-
Режим ожидания Bluetooth
-
●
-
Мультиподключение нескольких смартфонов по Bluetooth
-
●
-
Беспроводная синхронизация звука с ТВ по Bluetooth
-
●
-
Автоматическое изменение функции Bluetooth
-
●
-
Запись созданного трека на USB
-
●
-
Dual USB (запись с USB1 на USB2)
-
●
-
Автоматическое начало воспроизведения музыки
-
●
-
Обновление прошивки через смартфон (FOTA)
-
●
-
Повтор 1 трек/Диск
-
●
-
ЖК подсветка колонок
-
●
-
Поиск по файлам/папкам во время воспроизведения
-
●
-
×-Boom Plus/Party Link (беспроводное объединение устройств)
-
●
-
Запись миксов на смартфон DJ Sharing
-
●
-
Медленная перемотка (вперед/назад)
-
—
-
Управление пультом от телевизора Vol + / - , Mute
-
—
-
Подавление эха
-
●
-
Уменьшение громкости вокала в песнях (Voice canceller)
-
●
-
Изменение тональности голоса (Key changer)
-
●
-
Vocal Effects
-
●
-
Audio CD/CD-R/CD-RW
-
—
-
MP3/WMA CD
-
—
-
Количество загружаемых CD-дисков
-
—
-
Лоток для дисков
-
—
-
Автовыключение
-
—
-
Блокировка «Родительский контроль»
-
—
-
Запрограмированный режим воспроизведения
-
● (200)
-
Произвольный pежим воспроизведения
-
—
-
Повтор Фильма/Аудиотрека/Диска
-
● / ●
-
Dolby Digital
-
—
-
DTS
-
—
-
WMA
-
●
-
AAC
-
●
-
MP3
-
●
-
Пользовательский эквалайзер
-
●
-
Обычный
-
●
-
Дангдут
-
●
-
Рок
-
●
-
Джаз
-
●
-
Поп
-
●
-
Классика
-
●
-
Арабский
-
●
-
Афро Хип-Хоп
-
●
-
Индия
-
●
-
Банда
-
—
-
Реггетон
-
●
-
Меренге
-
●
-
Кумбия
-
—
-
Сальса
-
●
-
Самба
-
●
-
Акс
-
●
-
Фохо
-
●
-
Фанк
-
●
-
Португальский
-
●
-
DJ Loop
-
●
-
Party Kick Starter
-
—
-
Party Kick Starter Sampler creator
-
—
-
Ограничение громкости при включении системы (детский режим)
-
●
-
На сцене
-
—
-
Футбол
-
●
-
Клуб
-
—
-
Квартира
-
—
-
Усиление
-
—
-
Усиление баса Bass Blast
-
●
-
Стандартный
-
●
-
Создание собственного плейлиста Juke bo×
-
●
-
Создание плейлиста на базе песен из разных смартфонов/планшетов Multi Juke bo×
-
●
-
DJ эффекты (Flanger, Phaser, Chorus, Delay)
-
●
-
Кнопки с эффектами на панели DJ Pro
-
●
-
Диджейские вертушки (скретч)
-
●
-
Создание миксов вручную/автоматически
-
—
-
Сведение треков Cross Fader
-
●
-
Воспроизведение без остановок Авто DJ
-
●
-
Конструктор сэмплов
-
●
-
Контроль скорости воспроизведения Tempo
-
●
-
Auto Sync
-
●
-
2-канальный стерео-звук (By-Pass)
-
●
-
Высокие частоты/бассы
-
—
-
Цифровой звуковой процессор (оптимизация MP3-звука)
-
—
-
Анализатор 3D-звука
-
—
-
Приглушение звука
-
●
-
Родительский контроль
-
—
-
Тюнер FM/AM
-
FM
-
MW/10 кГц
-
—
-
MW/9 кГц
-
—
-
Тюнер PLL
-
PLL
-
Количество предустановленных (запоминаемых) станций
-
Ran.50
-
Память/Удаление из памяти
-
● / ●
-
Часы/Таймер/Режим ожидания/Настройки
-
●/●/●/●
-
Тип дисплея
-
VFD
-
Подсветка ЖК
-
—
-
Подсветка сабвуфера (вкл./выкл.)
-
—
-
Клубная подсветка ×-Flash
-
—
-
Диммер
-
●
-
Демо
-
●
-
ВЧ динамик
-
1"
-
СЧ динамик
-
—
-
НЧ динамик
-
6" × 2
-
НЧ динамик (сабвуфер)
-
15"
-
Магнитное экранирование
-
—
-
Магнитное экранирование (сабвуфер)
-
—
-
Наименование моделей колонок
-
CKS99F
-
Система
-
CKS99
-
Фронтальная колонка (лев./прав.)
-
2Way 3Speaker
-
Сабвуфер (пассивный/активный)
-
1Way 1Speaker
-
Импенданс
-
8Ohm
-
Импенданс (сабвуфер)
-
8Ohm
-
Инструкция пользователя
-
●
-
Гарантийный талон
-
●
-
Пульт ДУ
-
●
-
Батарейки для ПДУ
-
AAAx2
-
Антенна FM/AM
-
FM 75Ω ANT
-
Кабель для подключения колонок
-
Fixed Type
-
Микрофон
-
—
-
Каталог песен
-
—
-
Энергопотребление в режиме ожидания (Вт)
-
0.5↓
-
Требования к напряжению и частоте тока (В/Гц)
-
110 или 220/230 50/60
-
Сабвуфер, размер (Ш × В × Г, мм)
-
—
-
Основной модуль, размер (Ш × В × Г, мм)
-
—
-
Фронтальная колонка, размер (Ш × В × Г, мм)
-
—
-
Гарантия
-
12 месяцев
-
Руководства и Загрузки
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Устранение неполадок
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Гарантия
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