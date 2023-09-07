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Музыкальный центр LG, поддержка CD, воспроизведение MP3 / CD
Музыкальный центр LG, поддержка CD, воспроизведение MP3 / CD
Все характеристики
-
Общая выходная мощность (RMS)
-
10 Вт
-
Фронтальная колонка, мощность (RMS)
-
5 Вт х 2
-
USB
-
●
-
Вход для портативных устройств (3,5 мм)
-
●
-
Эквалайзер Пользовательский
-
●
-
Эквалайзер Поп
-
●
-
Эквалайзер Классика
-
●
-
Эквалайзер Рок
-
●
-
Эквалайзер Джаз
-
●
-
Эквалайзер / Усиление баса Bass Blast
-
●
-
Требования к энергопотреблению, Гц
-
110 o 220/230V 50/60Hz
-
Потребление электроэнергии в режиме ожидания, Вт
-
↓0.5 Вт
-
Тип
-
PLL
-
Диапазон FM (50 кГц / 100 кГц)
-
87.5 ~ 108.0 МГц
-
FM
-
FM
-
Количество запоминаемых станций
-
50
-
Диски: CD-R/-RW
-
●
-
Форматы: MP3, WMA
-
●/●
-
Форматы: FLAC
-
●
-
Bluetooth
-
●
-
Регулирование звука ТВ (кнопка)
-
●
-
А / В Синхронизация
-
●
-
Авторегулирование громкости ТВ
-
●
-
Управление через смартфон
-
●
-
Пульт ДУ
-
●
-
Батарейки для ПДУ
-
2 (AAA)
-
Инструкция пользователя
-
●
-
FM-антенна
-
●
-
Размер упаковки (Ш x В x Г), мм
-
386 x 354 x 257
-
Вес брутто, кг
-
3.6
-
Вес нетто (кг) / Основной модуль
-
2.7
-
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