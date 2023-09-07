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Домашняя минисистема CD, 160 Вт
Домашняя минисистема CD, 160 Вт
Автоматический эквалайзер
Все характеристики
-
Количество каналов
-
2.0
-
Общая выходная мощность (RMS)
-
160 Вт
-
Звуковые декодеры - MP3 (тег ID3 MP3)
-
●
-
Звуковые декодеры - WMA
-
●
-
Эквалайзер Обычный
-
●
-
Эквалайзер Поп
-
●
-
Эквалайзер Классика
-
●
-
Эквалайзер Рок
-
●
-
Эквалайзер Джаз
-
●
-
Автоматический эквалайзер
-
●
-
Естественный эквалайзер
-
●
-
Воспроизводимые диски - CD/CD-R/CD-RW
-
●
-
USB-запись напрямую
-
●
-
Зарядка аккумулятора MP3-плеер
-
●
-
USB
-
2
-
iPod / iPhone
-
●
-
Размер (Ш х В х Г), мм/Основной модуль (при установке на плоскость)
-
202 x 299 x 304
-
Размер (Ш х В х Г), мм / Передняя колонка
-
245 x 236 x 312
-
Вес нетто (кг) / Основной модуль
-
7,7
-
Память предустановленных станций
-
50 станций
-
FM
-
●
-
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CM4320
Домашняя минисистема CD, 160 Вт