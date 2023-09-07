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Домашняя минисистема CD, 160 Вт

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Домашняя минисистема CD, 160 Вт

CM4320

Домашняя минисистема CD, 160 Вт

Автоматический эквалайзер

Подстраивает качество звука под любой жанр музыки.

Автоматический эквалайзер

Подстраивает качество звука под любой жанр музыки.

USB-запись и воспроизведение напрямую

С видео проигрывателями LG Вы можете не только воспроизводить файлы с USB-устройств, но и одновременно записывать на USB-устройство.
Печать

Все характеристики

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Количество каналов

2.0

Общая выходная мощность (RMS)

160 Вт

ЗВУК

Звуковые декодеры - MP3 (тег ID3 MP3)

Звуковые декодеры - WMA

Эквалайзер Обычный

Эквалайзер Поп

Эквалайзер Классика

Эквалайзер Рок

Эквалайзер Джаз

Автоматический эквалайзер

Естественный эквалайзер

ИЗОБРАЖЕНИЕ

Воспроизводимые диски - CD/CD-R/CD-RW

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ УДОБСТВА

USB-запись напрямую

Зарядка аккумулятора MP3-плеер

РАЗЪЕМЫ

USB

2

iPod / iPhone

ГАБАРИТЫ

Размер (Ш х В х Г), мм/Основной модуль (при установке на плоскость)

202 x 299 x 304

Размер (Ш х В х Г), мм / Передняя колонка

245 x 236 x 312

Вес нетто (кг) / Основной модуль

7,7

ТЮНЕР

Память предустановленных станций

50 станций

FM

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CM4320

Домашняя минисистема CD, 160 Вт