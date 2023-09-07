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Минисистема СD мощностью 220 Вт с двумя USB и Bluetooth
Минисистема СD мощностью 220 Вт с двумя USB и Bluetooth
Все характеристики
-
Количество каналов
-
1.0
-
Общая мощность
-
220W
-
Фронтальные колонки
-
110W x 2
-
Потребление электроэнергии Вт
-
80 Вт
-
Потребление электроэнергии в режиме ожидания, Вт
-
↓0.5 Вт
-
2-канальный стерео-звук (By-Pass)
-
●
-
Звуковые декодеры - MP3 (тег ID3 MP3)
-
●
-
Звуковые декодеры - WMA
-
●
-
Управление через смартфон
-
●
-
USB Host (аудио)
-
●
-
Зарядка аккумулятора MP3-плеер
-
●
-
Удаление файлов
-
●
-
Bluetooth 4.0 (Rx / Tx)
-
●/-
-
Пульт ДУ
-
●
-
Батарейки для ПДУ
-
2 (AAA)
-
Инструкция пользователя
-
●
-
FM-антенна
-
●
-
Передняя панель - USB
-
2
-
Передняя панель - Вход для портативных устройств (3,5 мм)
-
●
-
Задняя панель - Аудиовход (левый/правый)
-
●
-
Задняя панель - FM тюнер
-
●
-
AUX
-
●
-
Natural EQ
-
●
-
Auto EQ
-
●
-
MP3 Optimizer
-
●
-
User EQ
-
●
-
Football
-
●
-
Bass Blast
-
●
-
Auto DJ
-
●
-
CD
-
●
-
CD-R/CD-RW
-
●
-
MP3 CD
-
●
-
WMA CD
-
●
-
Основной модуль, размер (Ш x В x Г), мм
-
204 x 306 x 272
-
Фронтальная колонка, размер (Ш x В x Г), мм
-
200 x 306 x 200
-
Вес нетто (кг) / Основной модуль
-
3
-
Вес нетто (кг) / Фронтальная колонка
-
2.2
-
Тип
-
PLL
-
FM
-
FM
-
Количество запоминаемых станций
-
50
-
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CM4345
Минисистема СD мощностью 220 Вт с двумя USB и Bluetooth