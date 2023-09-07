About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Skip to Content Skip to Accessibility Help
Минисистема СD мощностью 220 Вт с двумя USB и Bluetooth

Функции

Галерея

Характеристики

Отзывы

Поддержка

Где купить

Минисистема СD мощностью 220 Вт с двумя USB и Bluetooth

CM4345

Минисистема СD мощностью 220 Вт с двумя USB и Bluetooth

Передача музыки и управление через смартфон по Bluetooth

Наслаждайтесь любимой музыкой с мобильных устройств благодаря потоковой передаче по Bluetooth c помощью аудиосистем LG.

Bass Blast (усиление баса)

Мощный и насыщенный бас благодаря специально настроенной звуковой матрице. Динамичный и глубокий бас для качественного звучания.

USB Host

Воспроизведение музыкальных файлов с USB

Разъем для подключения портативных устройств

Воспроизведение любимой музыки с портативных устройств
Печать

Все характеристики

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество каналов

1.0

Общая мощность

220W

Фронтальные колонки

110W x 2

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Потребление электроэнергии Вт

80 Вт

Потребление электроэнергии в режиме ожидания, Вт

↓0.5 Вт

ЗВУК

2-канальный стерео-звук (By-Pass)

Звуковые декодеры - MP3 (тег ID3 MP3)

Звуковые декодеры - WMA

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ УДОБСТВА

Управление через смартфон

USB Host (аудио)

Зарядка аккумулятора MP3-плеер

Удаление файлов

ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Bluetooth 4.0 (Rx / Tx)

●/-

АКСЕССУАРЫ

Пульт ДУ

Батарейки для ПДУ

2 (AAA)

Инструкция пользователя

FM-антенна

РАЗЪЕМЫ

Передняя панель - USB

2

Передняя панель - Вход для портативных устройств (3,5 мм)

Задняя панель - Аудиовход (левый/правый)

Задняя панель - FM тюнер

AUX

АУДИО

Natural EQ

Auto EQ

MP3 Optimizer

User EQ

Football

Bass Blast

Auto DJ

ТИП ВОСПРОИЗВОДИМЫХ ДИСКОВ

CD

CD-R/CD-RW

MP3 CD

WMA CD

РАЗМЕРЫ

Основной модуль, размер (Ш x В x Г), мм

204 x 306 x 272

Фронтальная колонка, размер (Ш x В x Г), мм

200 x 306 x 200

Вес нетто (кг) / Основной модуль

3

Вес нетто (кг) / Фронтальная колонка

2.2

ТЮНЕР

Тип

PLL

FM

FM

Количество запоминаемых станций

50

Нужна дополнительная помощь с вашим продуктом?

Получить помощь

Свяжитесь с нами

Купить напрямую

CM4345

Минисистема СD мощностью 220 Вт с двумя USB и Bluetooth