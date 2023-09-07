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Домашняя минисистема DVD с караоке, 110 Вт
Домашняя минисистема DVD с караоке, 110 Вт
Караоке
Все характеристики
-
Количество каналов
-
2.0
-
Общая выходная мощность (RMS)
-
110 Вт
-
Звуковые декодеры - Dolby Digital/ Dolby Digital +
-
●/-
-
2-канальный стерео-звук (By-Pass)
-
●
-
Звуковые декодеры - MP3 (тег ID3 MP3)
-
●
-
Звуковые декодеры - WMA
-
●
-
Эквалайзер Обычный
-
●
-
Эквалайзер Поп
-
●
-
Эквалайзер Классика
-
●
-
Эквалайзер Рок
-
●
-
Эквалайзер Джаз
-
●
-
Автоматический эквалайзер
-
●
-
Естественный эквалайзер
-
●
-
VSM
-
●
-
Воспроизводимые диски - DVD (PAL/NTSC)
-
●
-
Воспроизводимые диски - DVD-R / -RW (режим видео)
-
●
-
Воспроизводимые диски- DVD+R / DVD+RW
-
●
-
Воспроизводимые диски - CD/CD-R/CD-RW
-
●
-
Воспроизводимые форматы - DivX/DivX HD
-
●/-
-
Воспроизводимые форматы - JPEG
-
●
-
Громкость ТВ звука
-
●
-
USB-запись напрямую
-
●
-
USB Plus
-
●
-
Зарядка аккумулятора MP3-плеер
-
●
-
USB
-
●
-
Аудиовход
-
●
-
Композитный выход
-
●
-
Компонентный выход
-
●
-
Разъем для наушников (3,5 мм)
-
●
-
Размер (Ш х В х Г), мм/Основной модуль (при установке на плоскость)
-
272х381х334
-
Вес нетто (кг) / Основной модуль
-
10,5
-
Память предустановленных станций
-
50 станций
-
FM
-
●
-
Диск караоке-песен в комплекте (4000, 2000, 1000, 200)
-
4000 песен
-
Микрофон в комплекте
-
1
-
Разъем для микрофона
-
2
-
Оценка исполнения
-
●
-
Фанфары
-
●
-
Контроль эха
-
●
-
Удаление вокала с CD
-
●
-
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DM5420K
Домашняя минисистема DVD с караоке, 110 Вт