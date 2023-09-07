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Домашняя минисистема DVD с караоке, 110 Вт

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Домашняя минисистема DVD с караоке, 110 Вт

DM5420K

Домашняя минисистема DVD с караоке, 110 Вт

Автоматический эквалайзер

Подстраивает качество звука под любой жанр музыки.

Воспроизведение музыки с USB-носителей

Просто подключите переносные USB-накопители и воспроизводите любимую музыку.

Караоке

Караоке – одно из популярнейших развлечений в Казахстане. Для любителей такого развлечения компания LG предлагает множество готовых решений. Видео-караоке воспроизводит текст песни на экране - на фоне красивых картинок при этом буквы закрашиваются в такт музыке: это очень удобно, если вы не очень хорошо знаете слова песен. Пение оценивает сама система и поощряет фанфарами.
Печать

Все характеристики

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Количество каналов

2.0

Общая выходная мощность (RMS)

110 Вт

ЗВУК

Звуковые декодеры - Dolby Digital/ Dolby Digital +

●/-

2-канальный стерео-звук (By-Pass)

Звуковые декодеры - MP3 (тег ID3 MP3)

Звуковые декодеры - WMA

Эквалайзер Обычный

Эквалайзер Поп

Эквалайзер Классика

Эквалайзер Рок

Эквалайзер Джаз

Автоматический эквалайзер

Естественный эквалайзер

VSM

ИЗОБРАЖЕНИЕ

Воспроизводимые диски - DVD (PAL/NTSC)

Воспроизводимые диски - DVD-R / -RW (режим видео)

Воспроизводимые диски- DVD+R / DVD+RW

Воспроизводимые диски - CD/CD-R/CD-RW

Воспроизводимые форматы - DivX/DivX HD

●/-

Воспроизводимые форматы - JPEG

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ УДОБСТВА

Громкость ТВ звука

USB-запись напрямую

USB Plus

Зарядка аккумулятора MP3-плеер

РАЗЪЕМЫ

USB

Аудиовход

Композитный выход

Компонентный выход

Разъем для наушников (3,5 мм)

ГАБАРИТЫ

Размер (Ш х В х Г), мм/Основной модуль (при установке на плоскость)

272х381х334

Вес нетто (кг) / Основной модуль

10,5

ТЮНЕР

Память предустановленных станций

50 станций

FM

КАРАОКЕ

Диск караоке-песен в комплекте (4000, 2000, 1000, 200)

4000 песен

Микрофон в комплекте

1

Разъем для микрофона

2

Оценка исполнения

Фанфары

Контроль эха

Удаление вокала с CD

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DM5420K

Домашняя минисистема DVD с караоке, 110 Вт