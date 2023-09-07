Прикоснись...

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Все характеристики

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество каналов

2СH

Общая мощность

160W

Фронтальные колонки

80W X 2

АУДИО

Natural EQ

Auto EQ

XDSS

MP3 Optimizer

User EQ

-

Normal

Pop

Classic

Rock

Jazz

ТИП ВОСПРОИЗВОДИМЫХ ДИСКОВ

CD

CD-R/CD-RW

MP3 CD

WMA CD

DVD-RW

DVD+RW

JPEG Viewer

Divx

УДОБСТВО

USB Plus

USB Direct Recording

USB Host

ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Scart

Portable In Jack(3.5O)

Оптический вход/выход

●/●

HDMI вход/выход

-/-

Композитный выход

Компонентный выход

USB

iPod / iPhone

Наушники (3.5Ø)

ТЮНЕР

FM

Количество запоминаемых станций

50

КАРАОКЕ

Поиск песен

Громкость ЭХО

Язык текста песен

Подсчет баллов в режиме реального времени

Полукараоке

Удаление голоса с CD

РАЗМЕРЫ

Головное устройство (мм)

175 x 269 x 290

Передние колонки (мм)

132 x 320 x 300

Вес (Нетто) Головное устройство (кг)

7.7

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