Прикоснись...

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Все характеристики
-
Количество каналов
-
2СH
-
Общая мощность
-
160W
-
Фронтальные колонки
-
80W X 2
-
Natural EQ
-
●
-
Auto EQ
-
●
-
XDSS
-
●
-
MP3 Optimizer
-
●
-
User EQ
-
-
-
Normal
-
●
-
Pop
-
●
-
Classic
-
●
-
Rock
-
●
-
Jazz
-
●
-
CD
-
●
-
CD-R/CD-RW
-
●
-
MP3 CD
-
●
-
WMA CD
-
●
-
DVD-RW
-
●
-
DVD+RW
-
●
-
JPEG Viewer
-
●
-
Divx
-
●
-
USB Plus
-
●
-
USB Direct Recording
-
●
-
USB Host
-
●
-
Scart
-
●
-
Portable In Jack(3.5O)
-
●
-
Оптический вход/выход
-
●/●
-
HDMI вход/выход
-
-/-
-
Композитный выход
-
●
-
Компонентный выход
-
●
-
USB
-
●
-
iPod / iPhone
-
●
-
Наушники (3.5Ø)
-
●
-
FM
-
●
-
Количество запоминаемых станций
-
50
-
Поиск песен
-
●
-
Громкость ЭХО
-
●
-
Язык текста песен
-
●
-
Подсчет баллов в режиме реального времени
-
●
-
Полукараоке
-
●
-
Удаление голоса с CD
-
●
-
Головное устройство (мм)
-
175 x 269 x 290
-
Передние колонки (мм)
-
132 x 320 x 300
-
Вес (Нетто) Головное устройство (кг)
-
7.7
-
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