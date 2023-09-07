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DVD аудиосистема с сенсорным управлением, мощностью 160Вт

Функции

Галерея

Характеристики

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Где купить

DVD аудиосистема с сенсорным управлением, мощностью 160Вт

FB166

DVD аудиосистема с сенсорным управлением, мощностью 160Вт

Подключение iPod и iPhone

Просто подключите и наслаждайтесь. Домашний кинотеатр LG Blu-ray позволяет прослушивать музыку в полном качестве прямо с iPod и iPhone во время их подзарядки. Используя пульт ДУ, вы можете настроить вашу аудиотеку и быстро найти нужную песню.

Прямая запись на USB

Прямая запись на USB – мощная и простая функция, которая позволяет вам записывать музыкальные дорожки непосредственно с CD на USB-устройство. Просто вставьте флешку, и запишите музыкальный файл МР3.

Функция Караоке

Теперь Вы сможете спеть любимую песню под готовый аккомпанемент, читая с экрана её текст, отображаемый синхронно с мелодией песни.
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Все характеристики

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Количество каналов

2.0

Общая выходная мощность (RMS)

160 Вт

Передняя колонка, мощность (RMS)

80 Вт X 2

Центральная колонка, мощность (RMS)

-

Колонка объемного звучания, мощность (RMS)

-

Сабвуфер, мощность (RMS)

-

Тип колонок

Полочные

Возможность настенного крепления/передние колонки

-

Возможность настенного крепления/колонки объемного звучания

-

Возможность настенного крепления/центральная колонка

-

Возможность настенного крепления/основной блок

-

ЗВУК

Звуковые декодеры - Dolby Prologiс / Dolby PrologicⅡ

-

Звуковые декодеры - Dolby Digital/ Dolby Digital +

-

Звуковые декодеры - Dolby True HD

-

Звуковые декодеры - DTS

-

Звуковые декодеры -DTS HD (High Resoultion Audio)

-

Звуковые декодеры - DTS HD (Master Audio Essential)

-

Звуковые декодеры - MPEG 1/2 L2

-

Звуковые декодеры - MP3 (тег ID3 MP3)

-

Звуковые декодеры - WMA

-

LG Звуковая галерея

-

XDSS

-

Эквалайзер Обычный

Эквалайзер Поп

-

Эквалайзер Классика

-

Эквалайзер Рок

-

Эквалайзер Джаз

-

Автоматический эквалайзер

-

Естественный эквалайзер

ИЗОБРАЖЕНИЕ

Воспроизводимые диски - BD-ROM/BD-R/BD-RE

-

Преобразование изображения до Full HD 1080p

-

Воспроизводимые диски - DVD-R / -RW (режим видео)

Воспроизводимые диски- DVD+R / DVD+RW

Воспроизводимые диски - CD/CD-R/CD-RW

Воспроизводимые диски - DTS-CD

-

Воспроизводимые форматы - MPEG2 / MPEG4 AVC (H.264)

-

Воспроизводимые форматы - DivX/DivX HD

●/-

Воспроизводимые форматы - MKV

-

Воспроизводимые форматы - AVCHD

-

Воспроизводимые форматы - WMA

Воспроизводимые форматы - JPEG

Воспроизводимые форматы - MP3

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ УДОБСТВА

Быстрая загрузка

-

Обновление ПО через Интернет

-

Распознавание музыкальных треков через Gracenote

-

AV Sync delay

-

Громкость ТВ звука

-

USB-запись напрямую

Беспроводное подключение LAN (Wi-Fi)

-

Беспроводной активный сабвуфер

-

Беспроводные тыловые колонки

-

Поддержка протоколов DLNA / CIFS

-

SIMPLINK (через HDMI)

-

Блокировка «Родительский контроль»

-

ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСЫ, ПРИЛОЖЕНИЯ

Smart TV

-

NetCast Premium

-

NetCast (YouTube, Picasa, Accuweather)

-

Bonus View (BD profile 1.1)

-

BD Live (BD profile 2.0)

-

BD Profile 5.0

-

РАЗЪЕМЫ

USB

Аудиовход

-

Scart

-

Вход для портативных устройств (3,5 мм)

Оптический вход/выход

● / -

HDMI вход/выход

Композитный выход

Компонентный выход

Ethernet (RJ45)

-

Разъем для наушников (3,5 мм)

Зарядка аккумулятора MP3-плеер

для iPod / iPhone

ГАБАРИТЫ

Размер (Ш х В х Г), мм/Основной модуль (при установке на плоскость)

135 x 285 x 280.5

Размер (Ш х В х Г), мм / Передняя колонка

132 x 320 x 300

Вес нетто (кг) / Основной модуль

10,9

ТЮНЕР

Память предустановленных станций

50 станций

FM

КАРАОКЕ

Диск караоке-песен в комплекте (4000, 2000, 1000, 200)

-

Микрофон в комплекте

-

Разъем для микрофона

1

Оценка исполнения в реальном времени

-

Фанфары

-

Подавление искажений

-

Контроль эха

-

Удаление вокала с CD

-

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FB166

DVD аудиосистема с сенсорным управлением, мощностью 160Вт