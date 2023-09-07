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DVD аудиосистема с сенсорным управлением, мощностью 160Вт
DVD аудиосистема с сенсорным управлением, мощностью 160Вт
Подключение iPod и iPhone
Прямая запись на USB
Все характеристики
-
Количество каналов
-
2.0
-
Общая выходная мощность (RMS)
-
160 Вт
-
Передняя колонка, мощность (RMS)
-
80 Вт X 2
-
Центральная колонка, мощность (RMS)
-
-
-
Колонка объемного звучания, мощность (RMS)
-
-
-
Сабвуфер, мощность (RMS)
-
-
-
Тип колонок
-
Полочные
-
Возможность настенного крепления/передние колонки
-
-
-
Возможность настенного крепления/колонки объемного звучания
-
-
-
Возможность настенного крепления/центральная колонка
-
-
-
Возможность настенного крепления/основной блок
-
-
-
Звуковые декодеры - Dolby Prologiс / Dolby PrologicⅡ
-
-
-
Звуковые декодеры - Dolby Digital/ Dolby Digital +
-
-
-
Звуковые декодеры - Dolby True HD
-
-
-
Звуковые декодеры - DTS
-
-
-
Звуковые декодеры -DTS HD (High Resoultion Audio)
-
-
-
Звуковые декодеры - DTS HD (Master Audio Essential)
-
-
-
Звуковые декодеры - MPEG 1/2 L2
-
-
-
Звуковые декодеры - MP3 (тег ID3 MP3)
-
-
-
Звуковые декодеры - WMA
-
-
-
LG Звуковая галерея
-
-
-
XDSS
-
-
-
Эквалайзер Обычный
-
●
-
Эквалайзер Поп
-
-
-
Эквалайзер Классика
-
-
-
Эквалайзер Рок
-
-
-
Эквалайзер Джаз
-
-
-
Автоматический эквалайзер
-
-
-
Естественный эквалайзер
-
●
-
Воспроизводимые диски - BD-ROM/BD-R/BD-RE
-
-
-
Преобразование изображения до Full HD 1080p
-
-
-
Воспроизводимые диски - DVD-R / -RW (режим видео)
-
●
-
Воспроизводимые диски- DVD+R / DVD+RW
-
●
-
Воспроизводимые диски - CD/CD-R/CD-RW
-
●
-
Воспроизводимые диски - DTS-CD
-
-
-
Воспроизводимые форматы - MPEG2 / MPEG4 AVC (H.264)
-
-
-
Воспроизводимые форматы - DivX/DivX HD
-
●/-
-
Воспроизводимые форматы - MKV
-
-
-
Воспроизводимые форматы - AVCHD
-
-
-
Воспроизводимые форматы - WMA
-
●
-
Воспроизводимые форматы - JPEG
-
●
-
Воспроизводимые форматы - MP3
-
●
-
Быстрая загрузка
-
-
-
Обновление ПО через Интернет
-
-
-
Распознавание музыкальных треков через Gracenote
-
-
-
AV Sync delay
-
-
-
Громкость ТВ звука
-
-
-
USB-запись напрямую
-
●
-
Беспроводное подключение LAN (Wi-Fi)
-
-
-
Беспроводной активный сабвуфер
-
-
-
Беспроводные тыловые колонки
-
-
-
Поддержка протоколов DLNA / CIFS
-
-
-
SIMPLINK (через HDMI)
-
-
-
Блокировка «Родительский контроль»
-
-
-
Smart TV
-
-
-
NetCast Premium
-
-
-
NetCast (YouTube, Picasa, Accuweather)
-
-
-
Bonus View (BD profile 1.1)
-
-
-
BD Live (BD profile 2.0)
-
-
-
BD Profile 5.0
-
-
-
USB
-
●
-
Аудиовход
-
-
-
Scart
-
-
-
Вход для портативных устройств (3,5 мм)
-
●
-
Оптический вход/выход
-
● / -
-
HDMI вход/выход
-
●
-
Композитный выход
-
●
-
Компонентный выход
-
●
-
Ethernet (RJ45)
-
-
-
Разъем для наушников (3,5 мм)
-
●
-
Зарядка аккумулятора MP3-плеер
-
●
-
для iPod / iPhone
-
●
-
Размер (Ш х В х Г), мм/Основной модуль (при установке на плоскость)
-
135 x 285 x 280.5
-
Размер (Ш х В х Г), мм / Передняя колонка
-
132 x 320 x 300
-
Вес нетто (кг) / Основной модуль
-
10,9
-
Память предустановленных станций
-
50 станций
-
FM
-
●
-
Диск караоке-песен в комплекте (4000, 2000, 1000, 200)
-
-
-
Микрофон в комплекте
-
-
-
Разъем для микрофона
-
1
-
Оценка исполнения в реальном времени
-
-
-
Фанфары
-
-
-
Подавление искажений
-
-
-
Контроль эха
-
-
-
Удаление вокала с CD
-
-
-
Руководства и Загрузки
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Устранение неполадок
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FB166
DVD аудиосистема с сенсорным управлением, мощностью 160Вт