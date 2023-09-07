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Домашний кинотеатр с Караоке

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Домашний кинотеатр с Караоке

HT306SU

Домашний кинотеатр с Караоке

Прямая запись и воспроизведение с USB

Прямая запись на USB – мощная и простая функция, которая позволяет вам записывать музыкальные дорожки непосредственно с CD на USB-устройство. Просто вставьте флешку, и запишите музыкальный файл МР3. Так же аудио система воспроизводит музыкальные файлы напрямую с флэш накопителя

Колонки с возможностью крепления на стене

Дизайн корпуса и колонок расчитан на то, чтобы размещать их на стене. Тонкая панель плеера прекрасно сочетается с тонкой панелью телевизора. Настенное крепление системы придаст интерьеру индивидуальный стиль и дополнительный объем. Порадуйте себя эстетикой hi-tech!

Функция Караоке

Теперь Вы сможете спеть любимую песню под готовый аккомпанемент, читая с экрана её текст, отображаемый синхронно с мелодией песни.

Звуковая галлерея LG

Звуковая галлерей от LG представляет собой встроенный профессиональный процессор для воспроизведения цифрового звука. На выбор представленно 7 аккустических режимов для идеального звучания разных музыкальных жанров.

SIMPLINK

Единое управление телевизором и Blu-ray плеером (SIMPLink)
Полный контроль над телевизором и Blu-ray плеером одним пультом! Пульт воспринимает сигнал HDMI, а значит пультом можно управлять всем устройствами, которые соединениы между собой портами HDMI. Фукнция SIMPLinK работает для всех устройств производства LG Electronics.

Преобразование Full HD (1080p)

Обычный DVD формат (576i SD) можно преобразовать в широкий формат (Full HD 1080p) благодаря автоматической конвертацией, которой обладает новый домашний кинотеатр от LG

Преобразование Full HD (1080p)

Обычный DVD формат (576i SD) можно преобразовать в широкий формат (Full HD 1080p) благодаря автоматической конвертацией, которой обладает новый Blu-ray™ плеер от LG
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Все характеристики

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Количество каналов

5.1

Общая выходная мощность (RMS)

330 Вт

Передняя колонка, мощность (RMS)

45 Вт x 2

Центральная колонка, мощность (RMS)

45 Вт

Колонка объемного звучания, мощность (RMS)

45 Вт x 2

Сабвуфер, мощность (RMS)

105 Вт

Тип колонок

Полочные

Возможность настенного крепления/передние колонки

Возможность настенного крепления/колонки объемного звучания

Возможность настенного крепления/центральная колонка

Возможность настенного крепления/основной блок

-

ЗВУК

Звуковые декодеры - Dolby Prologiс / Dolby PrologicⅡ

-/●

Звуковые декодеры - Dolby Digital/ Dolby Digital +

●/-

2-канальный стерео-звук (By-Pass)

LG Звуковая галерея

Автоматический эквалайзер

Естественный эквалайзер

VSM

ИЗОБРАЖЕНИЕ

Воспроизводимые диски - DVD (PAL/NTSC)

Воспроизводимые диски - DVD-R / -RW (режим видео)

Воспроизводимые диски - CD/CD-R/CD-RW

●/●/●

Воспроизводимые форматы - DivX/DivX HD

●/-

Воспроизводимые форматы - WMA

Воспроизводимые форматы - JPEG

Воспроизводимые форматы - MP3

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ УДОБСТВА

AV Sync delay

Громкость ТВ звука

USB-запись напрямую

КАРАОКЕ

Диск караоке-песен в комплекте (4000, 2000, 1000, 200)

-

Микрофон в комплекте

-

Разъем для микрофона

2

Оценка исполнения в реальном времени

-

Фанфары

Подавление искажений

Контроль эха

Удаление вокала с CD

РАЗЪЕМЫ

USB

Аудиовход

Scart

-

Вход для портативных устройств (3,5 мм)

Оптический вход/выход

-

HDMI вход/выход

-/●

Композитный выход

Компонентный выход

iPod / iPhone

-

ТЮНЕР

FM

Память предустановленных станций

50 станций

ГАБАРИТЫ

Размер (Ш х В х Г), мм/Основной модуль (при установке на плоскость)

360 x 58.5 x 310

Размер (Ш х В х Г), мм / Передняя колонка

107 x 107 x 102

Размер (Ш х В х Г), мм / Центральная колонка

107 x 107 x 102

Размер (Ш х В х Г), мм / Колонка объемного звучания

107 x 107 x 102

Размер (Ш х В х Г), мм / Сабвуфер

156 x 325 x 320

Вес нетто (кг) / Основной модуль

2,52

Вес нетто (кг) / Передняя колонка

0,39

Вес нетто (кг) / Центральная колонка

0,39

Вес нетто (кг) / Колонка объемного звучания

0,39

Вес нетто (кг) / Сабвуфер

3,5

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HT306SU

Домашний кинотеатр с Караоке