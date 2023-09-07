We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Домашний кинотеатр с Караоке
Домашний кинотеатр с Караоке
Преобразование Full HD (1080p)
Прямая запись и воспроизведение с USB
SIMPLINK
Полный контроль над телевизором и Blu-ray плеером одним пультом! Пульт воспринимает сигнал HDMI, а значит пультом можно управлять всем устройствами, которые соединениы между собой портами HDMI. Фукнция SIMPLinK работает для всех устройств производства LG Electronics.
Все характеристики
-
Количество каналов
-
5.1
-
Общая выходная мощность (RMS)
-
850 Вт
-
Передняя колонка, мощность (RMS)
-
141 ВтX2
-
Центральная колонка, мощность (RMS)
-
141 Вт
-
Колонка объемного звучания, мощность (RMS)
-
141 ВтX2
-
Сабвуфер, мощность (RMS)
-
145 Вт
-
Тип колонок
-
напольные
-
Возможность настенного крепления/передние колонки
-
-
-
Возможность настенного крепления/колонки объемного звучания
-
-
-
Возможность настенного крепления/центральная колонка
-
-
-
Возможность настенного крепления/основной блок
-
-
-
Звуковые декодеры - Dolby Prologiс / Dolby PrologicⅡ
-
-/●
-
Звуковые декодеры - Dolby Digital/ Dolby Digital +
-
●/-
-
2-канальный стерео-звук (By-Pass)
-
●
-
LG Звуковая галерея
-
●
-
Автоматический эквалайзер
-
●
-
Естественный эквалайзер
-
●
-
VSM
-
●
-
Воспроизводимые диски - DVD (PAL/NTSC)
-
●
-
Воспроизводимые диски - DVD-R / -RW (режим видео)
-
●
-
Воспроизводимые диски - CD/CD-R/CD-RW
-
●/●/●
-
Воспроизводимые форматы - DivX/DivX HD
-
●/-
-
Воспроизводимые форматы - WMA
-
●
-
Воспроизводимые форматы - JPEG
-
●
-
Воспроизводимые форматы - MP3
-
●
-
AV Sync delay
-
●
-
Громкость ТВ звука
-
●
-
USB-запись напрямую
-
●
-
Диск караоке-песен в комплекте (4000, 2000, 1000, 200)
-
200 песен
-
Микрофон в комплекте
-
-
-
Разъем для микрофона
-
2
-
Оценка исполнения в реальном времени
-
-
-
Фанфары
-
●
-
Подавление искажений
-
●
-
Контроль эха
-
●
-
Удаление вокала с CD
-
●
-
USB
-
●
-
Аудиовход
-
●
-
Scart
-
-
-
Вход для портативных устройств (3,5 мм)
-
●
-
Оптический вход/выход
-
● / -
-
HDMI вход/выход
-
-/●
-
Композитный выход
-
●
-
Компонентный выход
-
●
-
iPod / iPhone
-
-
-
FM
-
●
-
Память предустановленных станций
-
50 станций
-
Размер (Ш х В х Г), мм/Основной модуль (при установке на плоскость)
-
360 x 62.5 x 312.3
-
Размер (Ш х В х Г), мм / Передняя колонка
-
260 x 1 102 x 200
-
Размер (Ш х В х Г), мм / Центральная колонка
-
250 x 100 x 88
-
Размер (Ш х В х Г), мм / Колонка объемного звучания
-
102 x 193 x 81
-
Размер (Ш х В х Г), мм / Сабвуфер
-
190 x 385 x 318
-
Вес нетто (кг) / Основной модуль
-
2,8
-
Вес нетто (кг) / Передняя колонка
-
2,5
-
Вес нетто (кг) / Центральная колонка
-
0,43
-
Вес нетто (кг) / Колонка объемного звучания
-
0,5
-
Вес нетто (кг) / Сабвуфер
-
5
-
Руководства и Загрузки
Загрузите руководства по продуктам и новейшее программное обеспечение для вашего продукта LG.
-
Устранение неполадок
Полезные видеоролики и информация о вашем продукте.
-
Гарантия
Проверьте информацию о гарантии LG здесь.
-
Сервисные Центры
Найдите ближайший сервисный центр в вашем городе.
-
Регистрация продукта
Регистрация вашего продукта поможет вам быстрее получить поддержку.
-
Поддержка Продукта
Найдите руководство по продуктам, помощь по устранению неполадок и условия гарантии на свой продукт LG.
-
Поддержка Заказов
Отслеживайте свой заказ и ознакомьтесь с часто задаваемыми вопросами о заказе.
-
Заявка на ремонт
Удобный онлайн сервис по заказу ремонта.
Свяжитесь с нами
Купить напрямую
HT806PH
Домашний кинотеатр с Караоке