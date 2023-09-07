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Саундбар LG, технологии MERIDIAN, Dolby Atmos, 3.1 - канальный звук
Саундбар LG, технологии MERIDIAN, Dolby Atmos, 3.1 - канальный звук
Искусная точка в создании впечатления
Искусная точка в создании впечатления1
Создаем звук вместе
Изображение логотипа Meridian
Престижный Британский звук, Meridian
Коллаж. По часовой стрелке от левого верхнего края: два фото внутреннего устройства Meridian, белый динамик Meridian и стол в офисе исследований и разработок Meridian.
Передовые технологии Meridian
Цифровая обработка сигнала
Технология Meridian Lossless Packing
Почувствуйте разницу, погрузившись в 3D-звук
Телевизор и звуковая панель LG закреплены на стене, сабвуфер находится внизу и справа. По телевизору показывают закат на море.
Поднимите звук на большую высоту
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Наполните комнату непревзойденным кинематографическим объемным звуком
* Комплект тыловых динамиков продается отдельно
** Тыловые динамики подключены к прилагаемому беспроводному ресиверу, но не показаны на изображении
Бесподобный звук
Адаптивный звук для всего, что вы смотрите
Две картинки рядом с настенными телевизорами и саундбарами. Один телевизор показывает слонов, а другой показывает оркестр. Возле каждого телевизора есть два графика.
Безупречная синхронизация звука и визуальных эффектов
Изобаржение телевизора и саундбара. По телевизору показывают поле камыша на закате.
Более удобное подключение
Крупный план правой стороны звуковой панели LG. Значки подключения показаны на правой стороне продукта.
* Реальный продукт и изображение могут отличаться
Изменение в соответствии с вашей ситуацией
Телевизор установлен на светло-серой стене. LG Soundbar находится под ним на белом корпусе. Телевизор показывает пляж.
* Саундбар в стоящем положении в может частично закрывать телевизор
Характеристики
-
Количество каналов
-
3.1
-
Выходная мощность
-
420 W
-
Dolby Atmos
-
Да
-
DTS:X
-
Да
-
Главный
-
1446.0 x 150.0 x 32.5 mm
-
Сабвуфер
-
180 x 394 x 290 mm
Все характеристики
-
Выборка
-
24 бит/ 96 кГц
-
Повышающий бит / Повышающая дискретизация
-
24 бит/ 96 кГц
-
Автоматическая подстройка под контент (AI Sound Pro)
-
Да
-
Усиление баса Bass Blast / Bass Blast +
-
Да
-
Стандарт
-
Да
-
Кинотеатре
-
Да
-
Музыка
-
Да
-
Управление через смартфон - Android/iOS
-
- / Да
-
Главный
-
1446.0 x 150.0 x 32.5 mm
-
Сабвуфер
-
180 x 394 x 290 mm
-
Количество каналов
-
3.1
-
Количество динамиков
-
8 EA
-
Выходная мощность
-
420 W
-
Энергопотребление (основное устройство)
-
30 W
-
Энергопотребление (сабвуфер)
-
33 W
-
Энергопотребление в режиме ожидания (основное устройство)
-
0.5 W ↓
-
Энергопотребление в режиме ожидания (сабвуфер)
-
0.5 W ↓
-
Кабель HDMI
-
Да
-
Дистанционное управление
-
Да
-
Гарантийный талон
-
Да
-
Кронштейн для настенного монтажа
-
Да
-
СтендКронштейн
-
Да
-
Вес брутто
-
15.3 kg
-
Главный
-
4.1 kg
-
Сабвуфер
-
5.8 kg
-
Bluetooth кодек - SBC/AAC
-
Да
-
Версия Bluetooth
-
4
-
Оптический
-
1
-
USB
-
1
-
HDMI вход
-
1
-
HDMI выход
-
1
-
Беспроводной тыловой готов
-
Да
-
AAC
-
Да
-
Dolby Digital
-
Да
-
DTS Digital Surround
-
Да
-
AAC+
-
Да
-
Dolby Atmos
-
Да
-
DTS:X
-
Да
-
Реверсивный звуковой канал ARC
-
Да
-
CEC (Simplink)
-
Да
-
Pass-through
-
Да
-
Реверсивный звуковой канал e-ARC
-
Да
-
Dolby Vision
-
Да
-
HDR10
-
Да
-
Pass-through (4K)
-
Да
-
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