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Саундбар (звуковая панель 2.1). Оптимальное размещение, видео с USB и объемный звук по Bluetooth

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Саундбар (звуковая панель 2.1). Оптимальное размещение, видео с USB и объемный звук по Bluetooth

NB3630A

Саундбар (звуковая панель 2.1). Оптимальное размещение, видео с USB и объемный звук по Bluetooth

Настенное крепление (предусмотрено в комплекте)

Идеальное сочетание с современными плоскими ТВ при настенном креплении

Воспроизведение MKV и DivX HD-видеофайлов

Воспроизведение емких MKV и DivX HD файлов. Наслаждайтесь просмотром любимых фильмов в высоком качестве.

USB Plus

LG DVD плееры могут воспроизводить файлы в форматах JPEG, MP3, и через порт USB. Просто вставьте устройство USB в порт и выберете в меню нужную опцию

Аудиостриминг по Bluetooth

Наслаждайтесь любимой музыкой с мобильных устройств благодаря потоковой передаче по Bluetooth c помощью аудиосистем LG.

Беспроводной активный сабвуфер

Почувствуйте исключительное звучание в любом месте вашего дома с системой беспроводной передачи цифрового звука от LG. Больше не нужно проводов! Перемещайте свободно сабвуфер в помещениях, чтобы обеспечить идеальное распределение басов в атмосфере звучания.

HDMI

1 выход HDMI (кабель в комплекте). Как наиболее современный данный цифровой интерфейс наиболее удобен и обладает высокой совместимостью для передачи аудио- и видеосигналов.

Авторегулирование громкости звука телевизора

Простая настройка уровня громкости. Теперь нет необходимости регулировать громкость каждый раз при смене канала. Громкость автоматически выравнивается и поддерживается на предпочтительном уровне и теперь не зависит от сигнала телевизионного канала.

Усиление баса

Мощный и насыщенный бас благодаря специально настроенной звуковой матрице. Динамичный и глубокий бас для качественного звучания.
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Все характеристики

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Количество каналов

2.1

Общая выходная мощность (RMS)

300 Вт

Передняя колонка, мощность (RMS)

80Вт х 2

Сабвуфер, мощность (RMS)

150Вт (беспроводной)

Возможность настенного крепления/передние колонки

ЗВУК

Звуковые декодеры - Dolby Digital/ Dolby Digital +

●/●

Звуковые декодеры - DTS

Звуковые декодеры - MPEG 1/2 L2

Звуковые декодеры - MP3 (тег ID3 MP3)

Звуковые декодеры - WMA

Звуковые декодеры - ААС

Звуковые декодеры - FLAC

Автоматический эквалайзер

Естественный эквалайзер

ИЗОБРАЖЕНИЕ

Воспроизводимые диски - DVD (PAL/NTSC)

Воспроизводимые диски - DVD-R / -RW (режим видео)

Воспроизводимые диски- DVD+R / DVD+RW

Воспроизводимые диски - CD/CD-R/CD-RW

●/●/●

Воспроизводимые форматы - MPEG2 / MPEG4 AVC (H.264)

Воспроизводимые форматы - DivX/DivX HD

Воспроизводимые форматы - MKV

Воспроизводимые форматы - WMA

Воспроизводимые форматы - JPEG

Воспроизводимые форматы - MP3

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ УДОБСТВА

Громкость ТВ звука

Блокировка ''Родительский контроль''

Воспроизведение с внешнего жесткого диска (до 2 ТБ)

Беспроводной активный сабвуфер

SIMPLINK (через HDMI)

ARC (реверсивный звуковой канал)

РАЗЪЕМЫ

USB

Оптический вход/выход

● / -

HDMI вход/выход

● / ●

ГАБАРИТЫ

Размер (Ш х В х Г), мм/Основной модуль (при настенном креплении)

950 x 71 x 47

Размер (Ш х В х Г), мм / Сабвуфер

170 x 360 x 316

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NB3630A

Саундбар (звуковая панель 2.1). Оптимальное размещение, видео с USB и объемный звук по Bluetooth