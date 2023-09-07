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Саундбар (звуковая панель 2.1). Оптимальное размещение, видео с USB и объемный звук по Bluetooth
Саундбар (звуковая панель 2.1). Оптимальное размещение, видео с USB и объемный звук по Bluetooth
Все характеристики
-
Количество каналов
-
2.1
-
Общая выходная мощность (RMS)
-
300 Вт
-
Передняя колонка, мощность (RMS)
-
80Вт х 2
-
Сабвуфер, мощность (RMS)
-
150Вт (беспроводной)
-
Возможность настенного крепления/передние колонки
-
●
-
Звуковые декодеры - Dolby Digital/ Dolby Digital +
-
●/●
-
Звуковые декодеры - DTS
-
●
-
Звуковые декодеры - MPEG 1/2 L2
-
●
-
Звуковые декодеры - MP3 (тег ID3 MP3)
-
●
-
Звуковые декодеры - WMA
-
●
-
Звуковые декодеры - ААС
-
●
-
Звуковые декодеры - FLAC
-
●
-
Автоматический эквалайзер
-
●
-
Естественный эквалайзер
-
●
-
Воспроизводимые диски - DVD (PAL/NTSC)
-
●
-
Воспроизводимые диски - DVD-R / -RW (режим видео)
-
●
-
Воспроизводимые диски- DVD+R / DVD+RW
-
●
-
Воспроизводимые диски - CD/CD-R/CD-RW
-
●/●/●
-
Воспроизводимые форматы - MPEG2 / MPEG4 AVC (H.264)
-
●
-
Воспроизводимые форматы - DivX/DivX HD
-
●
-
Воспроизводимые форматы - MKV
-
●
-
Воспроизводимые форматы - WMA
-
●
-
Воспроизводимые форматы - JPEG
-
●
-
Воспроизводимые форматы - MP3
-
●
-
Громкость ТВ звука
-
●
-
Блокировка ''Родительский контроль''
-
●
-
Воспроизведение с внешнего жесткого диска (до 2 ТБ)
-
●
-
Беспроводной активный сабвуфер
-
●
-
SIMPLINK (через HDMI)
-
●
-
ARC (реверсивный звуковой канал)
-
●
-
USB
-
●
-
Оптический вход/выход
-
● / -
-
HDMI вход/выход
-
● / ●
-
Размер (Ш х В х Г), мм/Основной модуль (при настенном креплении)
-
950 x 71 x 47
-
Размер (Ш х В х Г), мм / Сабвуфер
-
170 x 360 x 316
-
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NB3630A
Саундбар (звуковая панель 2.1). Оптимальное размещение, видео с USB и объемный звук по Bluetooth