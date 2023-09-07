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Саундбар SH4 с поддержкой Bluetooth
Саундбар SH4 с поддержкой Bluetooth
Все характеристики
-
Беспроводной активный сабвуфер
-
●
-
Дисплей
-
●
-
Автовыключение дисплея
-
●
-
Общая
-
300 Вт
-
Фронтальная колонка (лев. / прав.)
-
50 Вт x 2 (Твитер x 2)
-
Сабвуфер
-
200 Вт (беспроводной)
-
Количество каналов
-
2.1
-
Bluetooth
-
4.0
-
USB
-
●
-
Разъем для подключения портативных устройств
-
3.5Ø
-
Bluetooth (ver. 4.0)
-
●
-
Аудиовход оптический
-
●
-
HDMI вход
-
●
-
HDMI выход
-
●
-
Управление через смартфон (Bluetooth)
-
●
-
Управление музыкой
-
●
-
Режим ожидания Bluetooth
-
●
-
Совместимость с любым пультом от ТВ
-
●
-
Авто регулировка звука
-
●
-
SIMPLINK
-
●
-
Автоматическое вкл. / выкл. при подключении по Bluetooth (LG ТВ)
-
●
-
Автоматическое вкл. / выкл. при подключении через оптический кабель
-
●
-
Возможность принятия 3D-видеосигнала
-
●
-
Возможность принятия аудио-видеосигнала в режиме ожидания
-
●
-
Реверсивный звуковой канал (ARC)
-
●
-
Обновление ПО (сеть)
-
●
-
Синхронизация звука с ТВ
-
Bluetooth (LG TV)
-
Синхронизация звука через оптический кабель
-
●
-
USB Host
-
●
-
Регулировка громкости сабвуфера
-
●
-
Приглушение звука
-
●
-
Диммер
-
●
-
Динамическая громкость
-
●
-
Контроль динамического диапазона
-
●
-
Автоматическое регулирование громкости
-
●
-
Ночной режим
-
●
-
Обычный звуковой эффект
-
●
-
Музыка
-
●
-
Кино
-
●
-
Квартира
-
●
-
Усиление
-
●
-
Высокие / низкие частоты
-
●
-
Пользовательский эквалайзер
-
●
-
Кино
-
●
-
ASC (Адаптивный контроль звука)
-
●
-
LPCM
-
●
-
Dolby Digital
-
●
-
DTS Digital Surround
-
●
-
FLAC до 192 кГц
-
●
-
OGG до 48 кГц
-
●
-
MP3
-
●
-
WMA
-
●
-
WAV
-
●
-
Тип
-
100-240В, 50/60Гц
-
Энергопотребление в выключенном режиме
-
0.5 Вт↓
-
Энергопотребление основного устройства
-
22 Вт
-
Энергопотребление сабвуфера
-
33 Вт
-
Инструкция пользователя
-
●
-
Пульт ДУ: тип
-
MA5 (черный)
-
Гарантийный талон
-
●
-
Батарейки
-
●
-
Пульт ДУ: аккумулятор
-
AAA*2
-
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SH4
Саундбар SH4 с поддержкой Bluetooth