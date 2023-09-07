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Портативная Bluetooth колонка LG XBOOM Go PJ3, Встроенная батарея, Встроенный микрофон, Подключение нескольких устройств

Функции

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Портативная Bluetooth колонка LG XBOOM Go PJ3, Встроенная батарея, Встроенный микрофон, Подключение нескольких устройств

PJ3

Портативная Bluetooth колонка LG XBOOM Go PJ3, Встроенная батарея, Встроенный микрофон, Подключение нескольких устройств

Портативная Bluetooth колонка PJ3
PJ9

Водоворот звука

Дизайн, напоминающий турбину, обеспечивает насыщенное и чёткое звучание во всех направлениях.
PJ3

Мощные басы в компактной форме

Пассивный излучатель воспроизводит глубокие басы — и даже не верится, что настолько маленький динамик может так звучать.
PJ9

Водостойкость класса IPX7

Устойчивый к влаге динамик позволяет наслаждаться любимой музыкой даже рядом с водой.
PJ9

10 часов работы от аккумулятора

Литий-ионный аккумулятор обеспечивает до 10 часов воспроизведения аудио.

Двойная мощность звука

Включите два динамика и получите удвоенную мощность звука благодаря технологии двойного воспроизведения Dual Play*.
PJ3

Одновременное подключение по Bluetooth

Вместе веселее: подключите к динамику сразу два устройства Bluetooth — теперь выбирать и переключать музыку можно вдвоем.
PJ9

Отвечайте на звонки где угодно

Музыка останавливается при входящем вызове и воспроизводится дальше по окончании разговора. А благодаря встроенному микрофону можно проводить конференц-звонки.
PJ9 PJ3

Совместимость с другими устройствами

К динамику можно подключать не только устройства Bluetooth, но и проигрыватели MP3 и CD.

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*Дуал Плей
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Все характеристики

ГАБАРИТЫ

Размер (Ш × В × Г, мм)

83.5 × 102.3 × 83.5

Размер упаковки (Ш × В × Г, мм)

106 × 151 × 106

Вес (кг)

0.36

Вес с упаковкой (кг)

0.47

УСИЛИТЕЛЬ

Oбъемный звук

Встроенный сабвуфер

Пассивный радиатор

Количество каналов

1.0

Выходная мощность RMS (общая) (Вт)

Фронтальная колонка (Вт)

РАЗЪЕМЫ

Разъем для подключения наушников (Ø 3.5 мм)

Аудиовход, разъем для портативных устройств (Ø 3.5 мм)

MicroUSB 5 pin

Разъем для адаптера переменного тока

РЕЖИМЫ АУДИО

EQ Стандартный (по умолчанию)

Пользовательский эквалайзер

Усиление баса

Эквалайзер, режим усиления низких частот

Эквалайзер, режим усиления высоких частот

Эквалайзер, режим усиления мощности

Голос

Технология LG Sound Engine

Автоматическая компенсация громкости

АУДИОФОРМАТ: BLUETOOTH

SBC

APT-X

AAC

ВСТРОЕННЫЙ АККУМУЛЯТОР

Тип

Литий-ионный

Емкость (В/мАч)

3.7/1500

Время полной зарядки (ч)

4

Время работы аккумулятора

10

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Требования мощности, SMPS/Адаптер

5В > 1.2A

Потребление электроэнергии в режиме зарядки (Вт)

6

Потребление электроэнергии в режиме ожидания (Вт)

< 0.5

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ УДОБСТВА

Подсветка (белый цвет)

Подсветка (белый, зеленый, красный)

Подсветка (белый мигающий)

Выключение подсветки

Bluetooth

Индикатор аккумулятора (Android/iOS)

Спикерфон (hands-free)

Синхронизация звука с LG ТВ (Bluetooth)

Воспроизведение/Пауза

Звук Повышать/Понижать

Перемотка Назад/Перемотка Вперед

Приглушение звука

Контроль подсветки устройства

СМАРТ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Подключение нескольких устройств по Bluetooth

Стерео-воспроизведение

NFC

Легкое подключение и пользование

Многоточечный

Двойное проигрование

Автовостпроизведение музыки (RoF)

Управление обновлениями

Приложение Music Flow Bluetooth (Android/iOS)

Использование устройства с Bluetooth в качестве пульта управления (Android/iOS)

Обновление прошивки по беспроводному соединению FOTA

Дисплей

ЖК-дисплей

АКСЕССУАРЫ

Инструкция пользователя, инструкция по быстрой установке

Гарантийный талон

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Портативная Bluetooth колонка PJ3

PJ3

Портативная Bluetooth колонка LG XBOOM Go PJ3, Встроенная батарея, Встроенный микрофон, Подключение нескольких устройств