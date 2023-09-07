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Левитирующая портативная Bluetooth колонка LG XBOOM Go PJ9
Левитирующая портативная Bluetooth колонка LG XBOOM Go PJ9
Все характеристики
-
Размер (Ш × В × Г, мм)
-
Основной модуль : 83.5 x 102.3 x 83.5, Сабвуфер : 211 x 109.5 x 211
-
Размер упаковки (Ш × В × Г, мм)
-
343 × 133 × 239
-
Вес (кг)
-
Основной модуль : 0.48, Сабвуфер : 2.4
-
Вес с упаковкой (кг)
-
3.68
-
Oбъемный звук
-
●
-
Встроенный сабвуфер
-
●
-
Пассивный радиатор
-
●
-
Количество каналов
-
1.1
-
Выходная мощность RMS (общая) (Вт)
-
—
-
Фронтальная колонка (Вт)
-
—
-
Разъем для подключения наушников (Ø 3.5 мм)
-
—
-
Аудиовход, разъем для портативных устройств (Ø 3.5 мм)
-
●
-
MicroUSB 5 pin
-
●
-
Разъем для адаптера переменного тока
-
●
-
EQ Стандартный (по умолчанию)
-
●
-
Пользовательский эквалайзер
-
—
-
Усиление баса
-
●
-
Эквалайзер, режим усиления низких частот
-
—
-
Эквалайзер, режим усиления высоких частот
-
—
-
Эквалайзер, режим усиления мощности
-
—
-
Голос
-
—
-
Технология LG Sound Engine
-
—
-
Автоматическая компенсация громкости
-
—
-
SBC
-
●
-
APT-X
-
—
-
AAC
-
—
-
Тип
-
Литий-ионный
-
Емкость (В/мАч)
-
3.7/1500
-
Время полной зарядки (ч)
-
3
-
Время работы аккумулятора
-
10
-
Требования мощности, SMPS/Адаптер
-
5В > 1.2A
-
Потребление электроэнергии в режиме зарядки (Вт)
-
32
-
Потребление электроэнергии в режиме ожидания (Вт)
-
< 0.5
-
Подсветка (белый цвет)
-
●
-
Подсветка (белый, зеленый, красный)
-
—
-
Подсветка (белый мигающий)
-
—
-
Выключение подсветки
-
—
-
Bluetooth
-
●
-
Индикатор аккумулятора (Android/iOS)
-
—
-
Спикерфон (hands-free)
-
—
-
Синхронизация звука с LG ТВ (Bluetooth)
-
—
-
Воспроизведение/Пауза
-
●
-
Звук Повышать/Понижать
-
●
-
Перемотка Назад/Перемотка Вперед
-
●
-
Приглушение звука
-
●
-
Контроль подсветки устройства
-
—
-
Подключение нескольких устройств по Bluetooth
-
●
-
Стерео-воспроизведение
-
●
-
NFC
-
—
-
Легкое подключение и пользование
-
●
-
Многоточечный
-
●
-
Двойное проигрование
-
●
-
Автовостпроизведение музыки (RoF)
-
—
-
Управление обновлениями
-
—
-
Приложение Music Flow Bluetooth (Android/iOS)
-
—
-
Использование устройства с Bluetooth в качестве пульта управления (Android/iOS)
-
—
-
Обновление прошивки по беспроводному соединению FOTA
-
—
-
ЖК-дисплей
-
—
-
Инструкция пользователя, инструкция по быстрой установке
-
●
-
Гарантийный талон
-
●
-
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PJ9
Левитирующая портативная Bluetooth колонка LG XBOOM Go PJ9