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LG XBOOM Go | Портативная Bluetooth колонка | Технологии Meridian | Длительное время работы до 18 часов

Характеристики

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LG XBOOM Go | Портативная Bluetooth колонка | Технологии Meridian | Длительное время работы до 18 часов

PL5W

LG XBOOM Go | Портативная Bluetooth колонка | Технологии Meridian | Длительное время работы до 18 часов

PL5W
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Все характеристики

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Количество каналов

2.0

Выходная мощность (RMS) / Общая (Вт)

20

Bluetooth

ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Bluetooth

Аудиовход, разъем для подключения портативных устройств (Ø3.5 мм)

USB Type-C

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ УДОБСТВА

Обновление прошивки через смартфон (FOTA)

Управление через Bluetooth

Управление через смартфон Bluetooth Remote App (Android/iOS)

● / ●

Мультиподключение нескольких смартфонов по Bluetooth

● (макс. 2)

Индикатор аккумулятора (Android/iOS)

Воспроизведение/Пауза

Регулировка громкости динамиков

Защита от воды/брызг

● (IPX5)

Объединение двух колонок (Режим Dual Play)

Автоматическое начало воспроизведения музыки

● BLE (Auto music play)

Спикерфон (hands-free)

Кнопка контроля подсветки устройства

АУДИО ФОРМАТ: BLUETOOTH

SBC

AAC

АУДИОРЕЖИМЫ И ЭФФЕКТЫ

Стандартный (по умолчанию)

Усиление

● Sound Boost

ДИСПЛЕЙ

Светодиодный индикатор

● Bluetooth, Питание, Аккумулятор, Эквалайзер ,Режим Multi, Режим Dual Mode

LED подсветка колонок

Разноцветная подсветка Multi Color (RGB) Lighting

● (2 полосы)

Подсветка в ритм музыке

УСИЛИТЕЛЬ

Количество каналов

2.0

Выходная мощность RMS (Общая, Вт)

20

Двойной пассивный динамик

● Dual action Bass

КОЛОНКИ

НЧ-динамик/сабвуфер (дюймы)

1.75" × 2

Импенданс (Ом)

4Ω

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Энергопотребление в режиме зарядки (Вт)

10

Энергопотребление в режиме ожидания (Вт)

0.5↓

АККУМУЛЯТОР

Тип

Литий-ионный

Напряжение/Ёмкость (В/мАч)

3.8 / 3900

Время полной зарядки аккумулятора (ч)

4

Время работы на одном заряде (ч)

18

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Руководство по быстрой настройке

Гарантийный талон

Кабель USB Type-C

ГАБАРИТЫ

Основной модуль, размер (Ш × В × Г, мм)

201 × 79 × 79

Основное модуль, размер упаковки (Ш × В × Г, мм)

249 × 149 × 130

Основной модуль, вес (кг)

0.62

Основное модуль, вес с упаковкой (кг)

0.99

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О МОДЕЛИ

Гарантия

12 месяцев

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