We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG XBOOM Go | Портативная Bluetooth колонка | Технологии Meridian | Длительное время работы до 18 часов
LG XBOOM Go | Портативная Bluetooth колонка | Технологии Meridian | Длительное время работы до 18 часов
Все характеристики
-
Количество каналов
-
2.0
-
Выходная мощность (RMS) / Общая (Вт)
-
20
-
Bluetooth
-
●
-
Bluetooth
-
●
-
Аудиовход, разъем для подключения портативных устройств (Ø3.5 мм)
-
●
-
USB Type-C
-
●
-
Обновление прошивки через смартфон (FOTA)
-
●
-
Управление через Bluetooth
-
●
-
Управление через смартфон Bluetooth Remote App (Android/iOS)
-
● / ●
-
Мультиподключение нескольких смартфонов по Bluetooth
-
● (макс. 2)
-
Индикатор аккумулятора (Android/iOS)
-
●
-
Воспроизведение/Пауза
-
●
-
Регулировка громкости динамиков
-
●
-
Защита от воды/брызг
-
● (IPX5)
-
Объединение двух колонок (Режим Dual Play)
-
●
-
Автоматическое начало воспроизведения музыки
-
● BLE (Auto music play)
-
Спикерфон (hands-free)
-
●
-
Кнопка контроля подсветки устройства
-
●
-
SBC
-
●
-
AAC
-
●
-
Стандартный (по умолчанию)
-
●
-
Усиление
-
● Sound Boost
-
Светодиодный индикатор
-
● Bluetooth, Питание, Аккумулятор, Эквалайзер ,Режим Multi, Режим Dual Mode
-
LED подсветка колонок
-
●
-
Разноцветная подсветка Multi Color (RGB) Lighting
-
● (2 полосы)
-
Подсветка в ритм музыке
-
●
-
Количество каналов
-
2.0
-
Выходная мощность RMS (Общая, Вт)
-
20
-
Двойной пассивный динамик
-
● Dual action Bass
-
НЧ-динамик/сабвуфер (дюймы)
-
1.75" × 2
-
Импенданс (Ом)
-
4Ω
-
Энергопотребление в режиме зарядки (Вт)
-
10
-
Энергопотребление в режиме ожидания (Вт)
-
0.5↓
-
Тип
-
Литий-ионный
-
Напряжение/Ёмкость (В/мАч)
-
3.8 / 3900
-
Время полной зарядки аккумулятора (ч)
-
4
-
Время работы на одном заряде (ч)
-
18
-
Руководство по быстрой настройке
-
●
-
Гарантийный талон
-
●
-
Кабель USB Type-C
-
●
-
Основной модуль, размер (Ш × В × Г, мм)
-
201 × 79 × 79
-
Основное модуль, размер упаковки (Ш × В × Г, мм)
-
249 × 149 × 130
-
Основной модуль, вес (кг)
-
0.62
-
Основное модуль, вес с упаковкой (кг)
-
0.99
-
Гарантия
-
12 месяцев
-
Руководства и Загрузки
Загрузите руководства по продуктам и новейшее программное обеспечение для вашего продукта LG.
-
Устранение неполадок
Полезные видеоролики и информация о вашем продукте.
-
Гарантия
Проверьте информацию о гарантии LG здесь.
-
Сервисные Центры
Найдите ближайший сервисный центр в вашем городе.
-
Регистрация продукта
Регистрация вашего продукта поможет вам быстрее получить поддержку.
-
Поддержка Продукта
Найдите руководство по продуктам, помощь по устранению неполадок и условия гарантии на свой продукт LG.
-
Поддержка Заказов
Отслеживайте свой заказ и ознакомьтесь с часто задаваемыми вопросами о заказе.
-
Заявка на ремонт
Удобный онлайн сервис по заказу ремонта.