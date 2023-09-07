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LG XBOOM | СD микросистема мощностью 160 Вт с USB и Bluetooth, Подключение нескольких устройств, Синхронизация звука с ТВ
LG XBOOM | СD микросистема мощностью 160 Вт с USB и Bluetooth, Подключение нескольких устройств, Синхронизация звука с ТВ
Все характеристики
-
Общая
-
160 Вт
-
Фронтальная колонка (лев. / прав.)
-
80 Вт x 2
-
CD/DVD
-
●/-
-
Тюнер
-
● (RDS)
-
USB1
-
●
-
Bluetooth
-
● (Мультиподключение)
-
Фронтальная колонка (лев. / прав.)
-
●
-
Радиоантенна (FM)
-
●
-
USB
-
1
-
Разъем для подключения портативных устройств
-
●
-
Мультиподключение по Bluetooth
-
●
-
Беспроводная синхронизация звука с LG ТВ (модели от 2013 г.) по Bluetooth
-
●
-
USB Host (аудио)
-
●
-
Удаление файлов
-
●
-
Повтор 1/Все
-
●
-
Выборочное воспроизведение треков
-
●
-
Сохранение последних настроек
-
●
-
Возобновление воспроизведения
-
●
-
MP3/WMA ID3 теги
-
●
-
Усиление баса Bass Blast
-
●
-
Джаз
-
●
-
Рок
-
●
-
Классика
-
●
-
Поп
-
●
-
Кол-во дисков
-
1 диск
-
Тип загрузки
-
Лоток для диска
-
Audio CD / CD-R / CD-RW
-
●
-
MP3/WMA CD
-
●
-
MP3
-
●
-
WMA
-
●
-
FLAC
-
●
-
Приглушение звука
-
●
-
Потребление в режиме ожидания, Вт
-
0.5 Вт ↓
-
Требования к энергопотреблению, Гц
-
200В-240В, 50/60Гц
-
Тип тюнера
-
PLL
-
Волна
-
FM
-
Тюнер FM
-
87.5 — 108.0 МГц
-
Количество предустановленных станций
-
50
-
Память / Удаление из памяти
-
●
-
Часы / Таймер / Спящий режим / Установка
-
●
-
Инструкция пользователя
-
●
-
Пульт ДУ: тип
-
MA3
-
Пульт ДУ: аккумулятор
-
AAA 2ЕА
-
Гарантийный талон
-
●
-
FM Антенна
-
●
-
Основной модуль, размер (Ш x В x Г), мм
-
170 x 230 x 276
-
Фронтальная колонка, размер (Ш x В x Г), мм
-
127 x 295 x 240
-
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CM2760
LG XBOOM | СD микросистема мощностью 160 Вт с USB и Bluetooth, Подключение нескольких устройств, Синхронизация звука с ТВ