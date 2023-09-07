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LG XBOOM | Минисистема c Bluetooth мощностью 230 Вт, 230 Вт, Подключение нескольких устройств, Синхронизация звука с ТВ
LG XBOOM | Минисистема c Bluetooth мощностью 230 Вт, 230 Вт, Подключение нескольких устройств, Синхронизация звука с ТВ
Все характеристики
-
Общая
-
230 Вт
-
Фронтальная колонка (лев. / прав.)
-
115 Вт x 2
-
CD/DVD
-
●/-
-
Тюнер
-
●
-
AUX In
-
●
-
USB1
-
●
-
Bluetooth
-
●
-
Фронтальная колонка (лев. / прав.)
-
1/1
-
Радиоантенна (FM)
-
●
-
Aux In (право/лево)
-
●
-
USB
-
●
-
Мультиподключение по Bluetooth
-
●
-
Пропуск (вперед / назад)
-
●
-
Синхронизация звука с LG TV по Bluetooth
-
●
-
MP3/WMA ID3 теги
-
●
-
Выборочное воспроизведение треков
-
●
-
Ускоренное воспроизведение (вперед / назад)
-
●
-
USB Host (аудио)
-
●
-
Удаление файлов
-
●
-
Bluetooth 4.0
-
●
-
Авто DJ
-
●
-
Эквалайзер Рок
-
●
-
Эквалайзер Поп
-
●
-
Эквалайзер Классика
-
●
-
Эквалайзер Джаз
-
●
-
Эквалайзер / Усиление баса Bass Blast
-
●
-
Тип загрузки
-
Лоток для диска
-
Кол-во дисков
-
1 диск
-
CD
-
●
-
CD-R/CD-RW
-
●
-
WMA CD
-
●
-
MP3 CD
-
●
-
Требования к энергопотреблению, Гц
-
110 или 220/230В 50/60
-
Тип
-
PLL
-
Волна
-
FM
-
Память предустановленных станций
-
50
-
Тюнер FM
-
87.5 — 108.0 МГц
-
Память / Удаление из памяти
-
●
-
Часы / Таймер / Спящий режим / Установка
-
●
-
Инструкция
-
●
-
Пульт ДУ: тип
-
MA3
-
Пульт ДУ: аккумулятор
-
AAA*2
-
Гарантийный талон
-
●
-
FM Антенна
-
●
-
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CM4360
LG XBOOM | Минисистема c Bluetooth мощностью 230 Вт, 230 Вт, Подключение нескольких устройств, Синхронизация звука с ТВ