About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Skip to Content Skip to Accessibility Help
LG XBOOM | Минисистема c Bluetooth мощностью 230 Вт, 230 Вт, Подключение нескольких устройств, Синхронизация звука с ТВ

Функции

Галерея

Характеристики

Отзывы

Поддержка

Где купить

LG XBOOM | Минисистема c Bluetooth мощностью 230 Вт, 230 Вт, Подключение нескольких устройств, Синхронизация звука с ТВ

CM4360

LG XBOOM | Минисистема c Bluetooth мощностью 230 Вт, 230 Вт, Подключение нескольких устройств, Синхронизация звука с ТВ

Музыкальный центр LG CM4360

Передача музыки по Bluetooth

Наслаждайтесь любимой музыкой с мобильных устройств благодаря потоковой передаче по Bluetooth c помощью аудиосистем LG.

Управление со смартфона

Максимум возможностей для многофункционального использования: передача музыки со смартфонов без проводов, а так же активация устройства непосредственно с телефона.

BASS BLAST (УСИЛЕНИЕ БАСА)

Мощный и насыщенный бас благодаря специально настроенной звуковой матрице.

Беспроводная синхронизация звука с LG ТВ

Никаких лишних проводов! Передача звука с ТВ напрямую через музыкальный центр.

Auto DJ

Ни секунды тишины! Функция Auto DJ удаляет все промежутки между песнями, делая воспроизведение непрерывным.

USB HOST

Воспроизведение музыкальных файлов с USB.
Печать

Все характеристики

ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ

Общая

230 Вт

Фронтальная колонка (лев. / прав.)

115 Вт x 2

ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

CD/DVD

●/-

Тюнер

AUX In

USB1

Bluetooth

РАЗЪЕМЫ

Фронтальная колонка (лев. / прав.)

1/1

Радиоантенна (FM)

Aux In (право/лево)

USB

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ УДОБСТВА

Мультиподключение по Bluetooth

Пропуск (вперед / назад)

Синхронизация звука с LG TV по Bluetooth

MP3/WMA ID3 теги

Выборочное воспроизведение треков

Ускоренное воспроизведение (вперед / назад)

USB Host (аудио)

Удаление файлов

Bluetooth 4.0

ЗВУК

Авто DJ

Эквалайзер Рок

Эквалайзер Поп

Эквалайзер Классика

Эквалайзер Джаз

Эквалайзер / Усиление баса Bass Blast

ТИП ВОСПРОИЗВОДИМЫХ ДИСКОВ

Тип загрузки

Лоток для диска

Кол-во дисков

1 диск

CD

CD-R/CD-RW

WMA CD

MP3 CD

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Требования к энергопотреблению, Гц

110 или 220/230В 50/60

ТЮНЕР

Тип

PLL

Волна

FM

Память предустановленных станций

50

Тюнер FM

87.5 — 108.0 МГц

Память / Удаление из памяти

Часы / Таймер / Спящий режим / Установка

АКСЕССУАРЫ

Инструкция

Пульт ДУ: тип

MA3

Пульт ДУ: аккумулятор

AAA*2

Гарантийный талон

FM Антенна

Нужна дополнительная помощь с вашим продуктом?

Получить помощь

Свяжитесь с нами

Купить напрямую

Музыкальный центр LG CM4360

CM4360

LG XBOOM | Минисистема c Bluetooth мощностью 230 Вт, 230 Вт, Подключение нескольких устройств, Синхронизация звука с ТВ