About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Skip to Content Skip to Accessibility Help
Сверхмощная минисистема LG XBOOM с диджейскими эффектами

Функции

Галерея

Характеристики

Отзывы

Поддержка

Где купить

Сверхмощная минисистема LG XBOOM с диджейскими эффектами

CM8450

Сверхмощная минисистема LG XBOOM с диджейскими эффектами

СВЕРХМОЩНОЕ ЗВУЧАНИЕ

СОЗДАЙ НАСТОЯЩУЮ КЛУБНУЮ АТМОСФЕРУ С ПОМОЩЬЮ ДИНАМИКОВ МОЩНОСТЬЮ 2500ВТ

BLUETOOTH™ / NFC

НАСЛАЖДАЙТЕСЬ ЛЮБИМОЙ МУЗЫКОЙ С МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ БЛАГОДАРЯ ПОТОКОВОЙ ПЕРЕДАЧЕ ПО BLUETOOTH И NFC С ПОМОЩЬЮ АУДИОСИСТЕМ LG

Bass Blast (усиление баса)

Мощный и насыщенный бас благодаря специально настроенной звуковой матрице. Динамичный и глубокий бас для качественного звучания.

X-BOOM PLUS

С ПОМОЩЬЮ ФУНКЦИИ X-BOOM PLUS ПОДКЛЮЧИТЕСЬ К ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ДИНАМИКАМ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ МОЩНОСТИ АУДИОСИСТЕМЫ И СОЗДАЙТЕ НАСТОЯЩУЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ СИСТЕМУ.

X-BOOM PLUS

Alt text

Печать

Все характеристики

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Общая выходная мощность (RMS)

2500W

Фронтальная колонка, мощность (RMS)

500W x 4

Колонка объемного звучания, мощность (RMS)

500W

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Потребление электроэнергии Вт

250 Вт

Требования к энергопотреблению, Гц

110 o 220/230V 50/60Hz

Потребление электроэнергии в режиме ожидания, Вт

↓0.5 Вт

ДИНАМИКИ

Импеданс

6

Система

1" Компрессионный рупорный

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ УДОБСТВА

Авторегулирование громкости ТВ

Регулирование звука ТВ (кнопка)

USB Plus (аудио, видео, фото)

Поддержка внешнего жесткого диска (NTFS, до 2 Тб)

Регулировка громкости сабвуфера

Bluetooth 4.0

Зарядка аккумулятора MP3-плеер

Блокировка «Родительский контроль»

Пойск по файлам / папкам во время воспроизведения

Удаление файлов

КАРАОКЕ

Микрофон в комплекте

1

Разъем для микрофона

ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

NFC

USB

АКСЕССУАРЫ

Пульт ДУ

Инструкция пользователя

Микрофон

РАЗЪЕМЫ

Передняя панель - USB

2

Задняя панель - Оптический аудиовход

Задняя панель - FM тюнер

Разъем для наушников (3,5 мм)

Зарядка аккумулятора MP3-плеер

AUX

АУДИО

Natural EQ

Auto EQ

User EQ

Normal

Pop

Classic

Rock

Jazz

Football

Boost

Bass Blast

DJ Effect

Сальса

Flat

Самба

Auto DJ

Treble/Bass

Меренге

Кумбия

ТИП ВОСПРОИЗВОДИМЫХ ДИСКОВ

CD

CD-R/CD-RW

MP3 CD

WMA CD

DVD+RW

РАЗМЕРЫ

Основной модуль, размер (Ш x В x Г), мм

450 x 160 x 355

Фронтальная колонка, размер (Ш x В x Г), мм

321 x 454 x 301

Центральная колонка,, размер (Ш x В x Г), мм

326 x 454 x 285

Вес нетто (кг) / Основной модуль

5.4

Вес нетто (кг) / Передние колонки

9.1 x 2

Вес нетто (кг) / Центральная колонка

9.6

Нужна дополнительная помощь с вашим продуктом?

Получить помощь

Свяжитесь с нами

Купить напрямую

CM8450

Сверхмощная минисистема LG XBOOM с диджейскими эффектами