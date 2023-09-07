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Сверхмощная минисистема LG XBOOM с диджейскими эффектами
Сверхмощная минисистема LG XBOOM с диджейскими эффектами
X-BOOM PLUS
X-BOOM PLUS
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Все характеристики
-
Общая выходная мощность (RMS)
-
2500W
-
Фронтальная колонка, мощность (RMS)
-
500W x 4
-
Колонка объемного звучания, мощность (RMS)
-
500W
-
Потребление электроэнергии Вт
-
250 Вт
-
Требования к энергопотреблению, Гц
-
110 o 220/230V 50/60Hz
-
Потребление электроэнергии в режиме ожидания, Вт
-
↓0.5 Вт
-
Импеданс
-
6
-
Система
-
1" Компрессионный рупорный
-
Авторегулирование громкости ТВ
-
●
-
Регулирование звука ТВ (кнопка)
-
●
-
USB Plus (аудио, видео, фото)
-
●
-
Поддержка внешнего жесткого диска (NTFS, до 2 Тб)
-
●
-
Регулировка громкости сабвуфера
-
●
-
Bluetooth 4.0
-
●
-
Зарядка аккумулятора MP3-плеер
-
●
-
Блокировка «Родительский контроль»
-
●
-
Пойск по файлам / папкам во время воспроизведения
-
●
-
Удаление файлов
-
●
-
Микрофон в комплекте
-
1
-
Разъем для микрофона
-
●
-
NFC
-
●
-
USB
-
●
-
Пульт ДУ
-
●
-
Инструкция пользователя
-
●
-
Микрофон
-
●
-
Передняя панель - USB
-
2
-
Задняя панель - Оптический аудиовход
-
●
-
Задняя панель - FM тюнер
-
●
-
Разъем для наушников (3,5 мм)
-
●
-
Зарядка аккумулятора MP3-плеер
-
●
-
AUX
-
●
-
Natural EQ
-
●
-
Auto EQ
-
●
-
User EQ
-
●
-
Normal
-
●
-
Pop
-
●
-
Classic
-
●
-
Rock
-
●
-
Jazz
-
●
-
Football
-
●
-
Boost
-
●
-
Bass Blast
-
●
-
DJ Effect
-
●
-
Сальса
-
●
-
Flat
-
●
-
Самба
-
●
-
Auto DJ
-
●
-
Treble/Bass
-
●
-
Меренге
-
●
-
Кумбия
-
●
-
CD
-
●
-
CD-R/CD-RW
-
●
-
MP3 CD
-
●
-
WMA CD
-
●
-
DVD+RW
-
●
-
Основной модуль, размер (Ш x В x Г), мм
-
450 x 160 x 355
-
Фронтальная колонка, размер (Ш x В x Г), мм
-
321 x 454 x 301
-
Центральная колонка,, размер (Ш x В x Г), мм
-
326 x 454 x 285
-
Вес нетто (кг) / Основной модуль
-
5.4
-
Вес нетто (кг) / Передние колонки
-
9.1 x 2
-
Вес нетто (кг) / Центральная колонка
-
9.6
-
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CM8450
Сверхмощная минисистема LG XBOOM с диджейскими эффектами