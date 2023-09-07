Минисистема XBoom с диджейскими эффектами и поддержкой караоке

Пора дать старт зажигательным вечеринкам!3300 Ватт в сочетании с яркой мерцающей подсветкой и правильно подобранная музыка - всё, что нужно для успешной вечеринки. DJ консоль X-Boom, выполненная в стиле системы управления истребителями, оснащена специальным рычагом для мгновенного запуска максимальной громкости и яркости.