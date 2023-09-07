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Минисистема XBoom с диджейскими эффектами и поддержкой караоке

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Минисистема XBoom с диджейскими эффектами и поддержкой караоке

CM9760

Минисистема XBoom с диджейскими эффектами и поддержкой караоке

Звук

Выходная мощность 3300 Вт

Пора дать старт зажигательным вечеринкам!3300 Ватт в сочетании с яркой мерцающей подсветкой и правильно подобранная музыка - всё, что нужно для успешной вечеринки. DJ консоль X-Boom, выполненная в стиле системы управления истребителями, оснащена специальным рычагом для мгновенного запуска максимальной громкости и яркости.
Функции для вечеринки

Беспроводное объединение устройств

Мощности нет предела! Объедините 2 устройства в одну систему без лишних проводов и увеличьте мощность звучания в два раза.
Функции для вечеринки

Клубная подсветка

Громче музыка - ярче танцпол! Мерцающая в такт музыке подсветка для создания самой зажигательной вечеринки.
Функции для вечеринки

Конструктор семплов

Записывайте эффекты на смартфон и передавайте их на музыкальную систему. Добавьте оригинальности вечеринке!
DJ функции

DJ эффекты

Добавляйте предустановленные эффекты звучания (скретч, эхо, флэнжер, хорус, фэйзер) как профессиональный диджей.
DJ функции

Auto DJ

Функция Auto DJ обеспечивает воспроизведение без пауз между песнями.
DJ функции

DJ Sharing

Создайте собственный микс на аудиосистеме, передайте его на смартфон или поделитесь с друзьями.
DJ функции

Звезда Караоке

Караоке для вечеринки! Создайте фонограмму из любой песни всего одним нажатием - во время воспроизведения композиции активируйте функцию "Удаление вокала". Вы так же можете изменять тональность выбранной песни для более комфортного пения
DJ функции

Приложение для управления по Bluetooth

Управляйте системой дистанционно с мобильных устройств. Выбирайте песни из плейлиста и добавляйте эффекты.
Караоке функции

Мульти-плейлист

Подключите до 3 мобильных устройств по Bluetooth и создавайте плейлист на базе песен, хранящихся в памяти любого из подключенных устройств.
Возможности подключения

Синхронизация звука с ТВ

Подключите совместимый телевизор LG к аудиосистеме без лишних проводов.
Возможности подключения

Автоматическое воспроизведение музыки

Функция автоматического распознавания источника воспроизведения позволяет начать транслировать музыку со смартфона сразу же после обнаружения аудиосистемой Bluetooth сигнала смартфона.
Возможности подключения

Режим ожидания Bluetooth

Автоматический старт воспроизведения музыки. Воспроизведение начнется даже если аудиосистема находится в спящем режиме, просто начните воспроизведение со смартфона по Bluetooth, и музыка автоматически зазвучит из динамиков системы.
Возможности подключения

Два USB

Возможность подключения 2 USB для безграничного выбора музыкальных файлов.
Печать

Все характеристики

ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ

Выходная мощность RMS

3300 Вт

Фронтальный динамик

1120 Вт x 2

Сабвуфер

530 Вт x 2

РАЗЪЕМЫ

USB

Разъем для подключения портативных устройств

3.5Ø

AUX

FM тюнер

Разъем для наушников

Разъём для микрофона (φ6.3)

2

ЭКВАЛАЙЗЕР

Пользовательские настройки эквалайзера

Дангдут

Арабский

Афро Хип-Хоп

Индия

Банда

Реггетон

Кумбия

Меренге

Сальса

Самба

Акс

Фохо

Фанк

Португальский

Обычный

Поп

Классика

Рок

Джаз

Усиление баса Bass Blast

Режим "Футбол"

ЗВУК

Juke box (создание собственного плейлиста)

DJ эффекты

DJ Pro (Кнопки с эффектами на панели)

Multi Juke box (создание плейлиста на базе песен из разных смартфонов / планшетов)

Конструктор сэмплов

Авто DJ

Режим Childsafe (контроль громкости звука при включении)

ТЮНЕР

Тип

PLL

Волна

FM

Память / Удаление

●/●

Часы/Таймер/Режим ожидания/Настройки

●/●/●/●

ВОСПРОИЗВОДИМЫЕ ДИСКИ И ФОРМАТЫ АУДИО/ВИДЕО

Количество загружаемых дисков

1 CD

Тип загрузки

Лоток для дисков

Диски: CD-R/-RW

Форматы: MP3, WMA

●/●

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ УДОБСТВА

Повтор 1 трек / Диск

●/●

Программирование воспроизведения (Память)

● (300)

Случайное воспроизведение

Пропуск (вперед / назад)

Сканирование (вперед / назад)

LED подсветка колонок

MP3/WMA ID3-теги

Пойск по файлам / папкам во время воспроизведения

Удаление файлов

КАРАОКЕ

Voice Canceller (уменьшение громкости вокала в песнях)

Key changer (изменение тональности голоса)

АКСЕССУАРЫ

Пульт ДУ

Батарейки

Инструкция пользователя

Гарантийный талон

FM-антенна

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Требования к энергопотреблению

110/220В

ГАБАРИТЫ

Размер (Ш x В x Г), мм (основное устройство)

450 x 160 x 355

Размер (Ш x В x Г), мм (фронтальная колонка)

454 x 652 x 400

Вес нетто, кг (суммарный)

43.6

Вес нетто, кг (основное устройство)

6.2

Вес нетто, кг (фронтальная колонка)

18.7 x 2

Размер упаковки (Ш x В x Г), мм (основное устройство)

510 x 248 x 456

Размер упаковки (Ш x В x Г), мм (колонка)

896 x 516 x 718

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CM9760

Минисистема XBoom с диджейскими эффектами и поддержкой караоке

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