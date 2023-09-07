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LG XBOOM, аудиосистема, 1100 Ватт, Функция Караоке, Подсветка, Диск и микрофон в комплекте

Характеристики

Отзывы

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LG XBOOM, аудиосистема, 1100 Ватт, Функция Караоке, Подсветка, Диск и микрофон в комплекте

OL90DK

LG XBOOM, аудиосистема, 1100 Ватт, Функция Караоке, Подсветка, Диск и микрофон в комплекте

Аудио LG XBOOM
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Все характеристики

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Количество каналов

2.1

Выходная мощность (RMS) / Общая (Вт)

1100

Фронтальные колонки, мощность RMS (Вт)

320 × 2

Сабвуфер, мощность RMS (Вт)

460

CD/DVD

● / ●

FM-тюнер

Bluetooth

ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Bluetooth ver. 4.0 (Rx/Tx)

USB

● 2 (спереди), 1 (сзади)

AUX-вход

Аудиовход, разъем для подключения портативных устройств (Ø3.5 мм)

Аудиовход оптический

HDMI вход/выход

— / ●

Разъём для радиоантенны (FM/AM)

●/—

Разъём для микрофона (Ø6.3 мм)

● 2 шт

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ УДОБСТВА

Обновление прошивки через смартфон (FOTA)

Управление через Bluetooth

Режим ожидания Bluetooth

Управление через смартфон Bluetooth Remote App (Android/iOS)

● / —

Управление пультом от телевизора Vol + / - , Mute

Беспроводная синхронизация звука с LG ТВ по Bluetooth

Синхронизация звука с ТВ через оптический кабель

Автоматическое вкл./выкл. при подключении по Bluetooth (LG ТВ)

Автоматическое изменение функции Bluetooth

Автоматическое вкл./выкл. при подключении через оптический кабель

XBoom Plus / Party Link (беспроводное объединение устройств)

— / ●

Мультиподключение нескольких смартфонов по Bluetooth

● (макс. 3, Android)

Запись на USB

Поиск по файлам и папкам во время воспроизведения (EZ File Search)

Удаление файлов

Отображение ID3-тэгов MP3/WMA

Программирование воспроизведения (Память)

● (200)

Повтор 1 трек/диск/фильм/все

● / ● / — / ●

Сканирование (вперед/назад)

Пропуск (вперед/назад)

Автоматическое начало воспроизведения музыки

Колеса для транспортировки

Ручка для транспортировки

● (2 шт по бокам)

КАРАОКЕ

Регулировка громкости микрофона/эха

● / —

Уменьшение громкости вокала в песнях (Voice canceller)

Изменение тональности голоса (Key changer)

Голосовые эффекты (Vocal Effects)

Подавление эха

Оценка исполнения

Фанфары

ВОСПРОИЗВОДИМЫЕ ТИПЫ ДИСКОВ

Количество загружаемых дисков

1

Лоток для дисков

1-CD Tray

Audio CD/CD-R/CD-RW

● / ● / ●

MP3/WMA CD

● / ●

CDG

DVD - Графический пользовательский интерфейс

DVD - Язык (выбор)

DVD±R / DVD±RW (режим видео)

● / ●

DVD±R (двухслойные)

DVD (NTSC) / DVD (PAL)

ФУНКЦИИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ДИСКОВ

Запрограмированный режим воспроизведения

● (200)

Повтор Фильма/Аудиотрека/Диска

— / ● / ●

ФОРМАТЫ И ОБРАБОТКА АУДИО

Dolby Digital

DTS

MP3

WMA

AAC

ФОРМАТЫ И ОБРАБОТКА ВИДЕО

MPEG-2

JPEG

JPEG Progressive

Xvid

ЭКВАЛАЙЗЕР

Пользовательский эквалайзер

Естественный эквалайзер (музыка)

Обычный

Дангдут

Рок

Джаз

Поп

Классика

Арабский

Афро Хип-Хоп

Индия

Реггетон

Меренге

Сальса

Самба

Акс

Фохо

Фанк

Португальский

АУДИОРЕЖИМЫ И ЭФФЕКТЫ

Контроль громкости звука при включении (Childsafe)

Стандартный (по умолчанию)

Футбол

Усиление баса Bass Blast

Создание собственного плейлиста Juke box

Создание плейлиста на базе песен из разных смартфонов/планшетов Multi Juke box

DJ эффекты (Flanger, Phaser, Chorus, Delay)

Кнопки с эффектами на панели DJ Pro

Диджейские вертушки (скретч)

DJ Loop

Party Thruster (Акселератор вечеринки)

Party Kick Starter

Party Kick Starter Sampler creator

Воспроизведение без остановок Авто DJ

Конструктор сэмплов

2-канальный стерео-звук (By-Pass)

Приглушение звука

ТЮНЕР

Тип тюнера

PLL

Тюнер FM

Диапазон

87.5 - 108.0 МГц

Количество запоминаемых станций

50

Память/Удаление из памяти

● / ●

Часы/Таймер/Режим ожидания/Настройки

● / ● / ● / ●

ДИСПЛЕЙ

Тип дисплея

CM4740

Клубная подсветка X-Flash

Разноцветная подсветка Multi Color (RGB) Lighting

● (2 полосы)

LED подсветка колонок

Подсветка в ритм музыке

Диммер

Демо

КОЛОНКИ

ВЧ-динамик (дюймы)

2" × 2

CЧ-динамик (дюймы)

3" × 2

НЧ-динамик/сабвуфер (дюймы)

8" × 1

Система

2Way 2Speaker
1Way 1Speaker

Импенданс (Ом)

8Ω/4Ω/3Ω

Магнитное экранирование

Не экранируется

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Руководство по быстрой настройке

Гарантийный талон

Пульт ДУ

● CB3

Количество клавиш

55

Батарейки для ПДУ, тип, количество

AAA × 2

Антенна FM/AM

● (FM 75Ω) / —

Микрофон

Караоке-диск DVD

Каталог песен

Кабель питания

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Требования к напряжению и частоте тока (В/Гц)

110 или 220/230 50/60

Энергопотребление в рабочем режиме (Вт)

94

Энергопотребление в режиме ожидания (Вт)

0.5↓

ГАБАРИТЫ

Основной модуль, размер (Ш × В × Г, мм)

330 × 925 × 360

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О МОДЕЛИ

Гарантия

12 месяцев

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