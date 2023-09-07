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Минисистема LG XBOOM OM6560 с диджейскими эффектами и поддержкой караок,500 Вт, Функция Караоке, Подсветка, Функций DJ
Минисистема LG XBOOM OM6560 с диджейскими эффектами и поддержкой караок,500 Вт, Функция Караоке, Подсветка, Функций DJ
Все характеристики
-
Выходная мощность RMS (Фронтальная колонка)
-
160 Вт x 2
-
Выходная мощность RMS (Сабвуфер)
-
180 Вт
-
Общая
-
500 Вт
-
AUX выход (X-Boom Plus)
-
●
-
USB 1
-
●
-
USB 2
-
●
-
Разъем для подключения портативных устройств
-
●
-
AUX вход
-
●
-
Кнопка закрытия лотка диска
-
●
-
Подключение системы (фронтальная колонка / сабвуфер)
-
●/●
-
Фронтальная колонка (лев. / прав.)
-
●/●
-
Разъем 4 пин для сабвуфера (левый / правый)
-
●/●
-
FM тюнер
-
●
-
Регулировка громкости микрофона
-
●
-
Разъём для микрофона (φ6.3)
-
2 шт. (6.3)
-
Пользовательские настройки эквалайзера
-
●
-
Арабский
-
●
-
Афро Хип-Хоп
-
●
-
Банда
-
●
-
Индия
-
●
-
Меренге
-
●
-
Реггетон
-
●
-
Кумбия
-
●
-
Самба
-
●
-
Акс
-
●
-
Фохо
-
●
-
Фанк
-
●
-
Сальса
-
●
-
Обычный
-
●
-
Классика
-
●
-
Рок
-
●
-
Джаз
-
●
-
Режим "Футбол"
-
●
-
Усиление баса Bass Blast
-
●
-
Поп
-
●
-
Португальский
-
●
-
Дангдут
-
●
-
Juke box (создание собственного плейлиста)
-
●
-
DJ эффекты
-
●
-
DJ Pro (Кнопки с эффектами на панели)
-
●
-
Multi Juke box (создание плейлиста на базе песен из разных смартфонов / планшетов)
-
●
-
Конструктор сэмплов
-
●
-
Авто DJ
-
●
-
Режим Childsafe (контроль громкости звука при включении)
-
●
-
Требования к энергопотреблению
-
110 или 220 В 50 / 60 Гц
-
Энергопотребление
-
270
-
Потребление электроэнергии в режиме ожидания
-
0.5Вт↓
-
2-к. стерео (By-Pass)
-
●
-
Приглушение звука
-
●
-
Voice Canceller (уменьшение громкости вокала в песнях)
-
●
-
Key changer (изменение тональности голоса)
-
●
-
Тип
-
PLL
-
Волна
-
FM
-
Диапазон
-
87.5 - 108.0 МГц
-
Количество предустановленных станций
-
Ran.50
-
Память / Удаление
-
●/●
-
Часы/Таймер/Режим ожидания/Настройки
-
●/●/●/●
-
Количество загружаемых дисков
-
1 CD
-
Тип загрузки
-
Лоток для дисков
-
Форматы: MP3, WMA
-
●/●
-
Диски: CD-R/-RW
-
●/●
-
Повтор 1 трек / Диск
-
●/●
-
Программирование воспроизведения (Память)
-
● (60)
-
Случайное воспроизведение
-
●
-
Пропуск (вперед / назад)
-
●
-
Сканирование (вперед / назад)
-
●
-
Зарядка аккумулятора MP3-плеер
-
●
-
LED подсветка колонок
-
●
-
MP3/WMA ID3-теги
-
●
-
Пойск по файлам / папкам во время воспроизведения
-
●
-
Удаление файлов
-
●
-
Автоматическое начало воспроизведения
-
●
-
Bluetooth
-
●
-
Режим ожидания Bluetooth
-
●
-
Мультиподключение по Bluetooth до 3 смартфонов
-
●
-
X-Boom Plus / Party Link (беспроводное объединение устройств)
-
●
-
Пульт ДУ
-
MA2
-
Батарейки для ПДУ
-
AAA x 2
-
Инструкция пользователя
-
●
-
Гарантийный талон
-
●
-
FM-антенна
-
●
-
Система
-
двухполосная АС
-
ВЧ динамик
-
2"
-
НЧ динамик
-
4"
-
Магнитное экранирование
-
Не экранируется
-
Размер (Ш x В x Г), мм
-
330 x 715 x 302
-
Вес нетто, кг
-
13.3
-
Размер упаковки (Ш x В x Г), мм
-
801 x 410 x 368
-
Вес брутто, кг
-
15.8
-
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OM6560
Минисистема LG XBOOM OM6560 с диджейскими эффектами и поддержкой караок,500 Вт, Функция Караоке, Подсветка, Функций DJ