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Минисистема LG XBOOM OM6560 с диджейскими эффектами и поддержкой караок,500 Вт, Функция Караоке, Подсветка, Функций DJ

Функции

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Минисистема LG XBOOM OM6560 с диджейскими эффектами и поддержкой караок,500 Вт, Функция Караоке, Подсветка, Функций DJ

OM6560

Минисистема LG XBOOM OM6560 с диджейскими эффектами и поддержкой караок,500 Вт, Функция Караоке, Подсветка, Функций DJ

Минисистема XBoom OM6560
Мощность 500 Вт

Мощность 500 Вт

Пора дать старт зажигательным вечеринкам! Правильно подобранная музыка и яркая подсветка - то, что нужно для успешной вечеринки. Благодаря возможности вертикальной установки LG XBOOM OM6560 не требует много места.
Акселератор вечеринки

Акселератор вечеринки

Сдвиньте рычаг вверх до предела и активируйте эффект взрывной мощи.
DJ эффекты

DJ эффекты

Добавляйте предустановленные эффекты звучания (скретч, эхо, флэнжер, хорус, фэйзер) как профессиональный диджей.

Караоке-системы LG

Узнайте, какая система подходит вам
Auto DJ

   Auto DJ  

Функция Auto DJ обеспечивает воспроизведение без пауз между песнями.
DJ Sharing

DJ Sharing

Создайте собственный микс на аудиосистеме, передайте его на смартфон или поделитесь с друзьями (используйте приложение LG Music Flow Bluetooth).
Поддержка караоке

Поддержка караоке

Караоке для вечеринки! Создайте фонограмму из любой песни всего одним нажатием - во время воспроизведения композиции активируйте функцию "Удаление вокала". Вы так же можете изменять тональность выбранной песни для более комфортного пения
Приложение для управления по Bluetooth

Приложение для управления по Bluetooth

Приложение LG Music Flow Bluetooth создано для дистанционного управления системой с мобильных устройств. Выбирайте песни из плейлиста и добавляйте эффекты прямо на своем смартфоне!
Мульти-плейлист

Мульти-плейлист

Подключите до 3 мобильных устройств по Bluetooth и создавайте плейлист на базе песен, хранящихся в памяти любого из подключенных устройств.
Синхронизация звука с ТВ

Синхронизация звука с ТВ

Подключите совместимый телевизор LG к аудиосистеме без лишних проводов.
Автоматическое воспроизведение музыки

Автоматическое воспроизведение музыки

Функция автоматического распознавания источника воспроизведения позволяет начать транслировать музыку со смартфона сразу же после обнаружения аудиосистемой Bluetooth сигнала смартфона.
Два разъема для USB

Два разъема для USB

Возможность подключения 2 USB для безграничного выбора музыкальных файлов.
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Все характеристики

УСИЛИТЕЛЬ

Выходная мощность RMS (Фронтальная колонка)

160 Вт x 2

Выходная мощность RMS (Сабвуфер)

180 Вт

Общая

500 Вт

РАЗЪЕМЫ

AUX выход (X-Boom Plus)

USB 1

USB 2

Разъем для подключения портативных устройств

AUX вход

Кнопка закрытия лотка диска

Подключение системы (фронтальная колонка / сабвуфер)

●/●

Фронтальная колонка (лев. / прав.)

●/●

Разъем 4 пин для сабвуфера (левый / правый)

●/●

FM тюнер

Регулировка громкости микрофона

Разъём для микрофона (φ6.3)

2 шт. (6.3)

ЭКВАЛАЙЗЕР

Пользовательские настройки эквалайзера

Арабский

Афро Хип-Хоп

Банда

Индия

Меренге

Реггетон

Кумбия

Самба

Акс

Фохо

Фанк

Сальса

Обычный

Классика

Рок

Джаз

Режим "Футбол"

Усиление баса Bass Blast

Поп

Португальский

Дангдут

ЗВУК

Juke box (создание собственного плейлиста)

DJ эффекты

DJ Pro (Кнопки с эффектами на панели)

Multi Juke box (создание плейлиста на базе песен из разных смартфонов / планшетов)

Конструктор сэмплов

Авто DJ

Режим Childsafe (контроль громкости звука при включении)

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Требования к энергопотреблению

110 или 220 В 50 / 60 Гц

Энергопотребление

270

Потребление электроэнергии в режиме ожидания

0.5Вт↓

ФОРМАТЫ АУДИО

2-к. стерео (By-Pass)

Приглушение звука

КАРАОКЕ

Voice Canceller (уменьшение громкости вокала в песнях)

Key changer (изменение тональности голоса)

ТЮНЕР

Тип

PLL

Волна

FM

Диапазон

87.5 - 108.0 МГц

Количество предустановленных станций

Ran.50

Память / Удаление

●/●

Часы/Таймер/Режим ожидания/Настройки

●/●/●/●

ВОСПРОИЗВОДИМЫЕ ДИСКИ И ФОРМАТЫ АУДИО/ВИДЕО

Количество загружаемых дисков

1 CD

Тип загрузки

Лоток для дисков

Форматы: MP3, WMA

●/●

Диски: CD-R/-RW

●/●

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ УДОБСТВА

Повтор 1 трек / Диск

●/●

Программирование воспроизведения (Память)

● (60)

Случайное воспроизведение

Пропуск (вперед / назад)

Сканирование (вперед / назад)

Зарядка аккумулятора MP3-плеер

LED подсветка колонок

MP3/WMA ID3-теги

Пойск по файлам / папкам во время воспроизведения

Удаление файлов

Автоматическое начало воспроизведения

Bluetooth

Режим ожидания Bluetooth

Мультиподключение по Bluetooth до 3 смартфонов

X-Boom Plus / Party Link (беспроводное объединение устройств)

АКСЕССУАРЫ

Пульт ДУ

MA2

Батарейки для ПДУ

AAA x 2

Инструкция пользователя

Гарантийный талон

FM-антенна

КОЛОНКИ

Система

двухполосная АС

ВЧ динамик

2"

НЧ динамик

4"

Магнитное экранирование

Не экранируется

ГАБАРИТЫ

Размер (Ш x В x Г), мм

330 x 715 x 302

Вес нетто, кг

13.3

Размер упаковки (Ш x В x Г), мм

801 x 410 x 368

Вес брутто, кг

15.8

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Минисистема XBoom OM6560

OM6560

Минисистема LG XBOOM OM6560 с диджейскими эффектами и поддержкой караок,500 Вт, Функция Караоке, Подсветка, Функций DJ