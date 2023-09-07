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LG XBOOM, караоке, диск с 2000 песнями и микрофоном в комплекте

Характеристики

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LG XBOOM, караоке, диск с 2000 песнями и микрофоном в комплекте

ON44DK

LG XBOOM, караоке, диск с 2000 песнями и микрофоном в комплекте

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Все характеристики

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Количество каналов

2.0

CD/DVD

● / ●

FM-тюнер

Bluetooth

ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Bluetooth ver. 4.0 (Rx/Tx)

AUX-вход

USB

Разъем для микрофона (Ø6.3 мм)

● 2

HDMI вход/выход

— / ●

Радиоантенна (FM)

ДИСПЛЕЙ

Тип дисплея

LED 14 Элементов / 5 Знаков (Цвет текста : Оранжевый)

Диммер

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ УДОБСТВА

Кнопка закрытия лотка диска

Повтор 1 трек/диск/фильм/все

● / ● / ● / ●

Пропуск (вперед/назад)

Сканирование (вперед/назад)

Замедленная перемотка (вперед / назад)

Отображение ID3-тэгов MP3/WMA

КАРАОКЕ

Регулировка громкости микрофона/эха

ВОСПРОИЗВОДИМЫЕ ТИПЫ ДИСКОВ

Количество загружаемых дисков

1

Лоток для дисков

1-CD Tray

DVD - Графический пользовательский интерфейс

DVD - Язык (выбор)

DVD (NTSC) / DVD (PAL)

● / ●

DVD±R / DVD±RW (режим видео)

● / ●

DVD±R (двухслойные)

Audio CD/CD-R/CD-RW

● / ● / ●

MP3/WMA CD

● / ●

CDG

ФОРМАТЫ И ОБРАБОТКА АУДИО

Dolby Digital

WMA

MP3

АУДИО ФОРМАТ: BLUETOOTH

SBC

ФОРМАТЫ И ОБРАБОТКА ВИДЕО

Xvid

NTSC/PAL/AUTO

● / ● / —

MPEG-2

JPEG

JPEG Progressive

ФУНКЦИИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ДИСКОВ

Повтор Фильма/Аудиотрека/Диска

● / ● / ●

ЭКВАЛАЙЗЕР

Пользовательский эквалайзер

АУДИОРЕЖИМЫ И ЭФФЕКТЫ

Стандартный (по умолчанию)

Усиление баса Bass Blast

Режим работы без звука

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Требования к напряжению и частоте тока (В/Гц)

220/230 / 50/60

Энергопотребление в режиме ожидания (Вт)

0.5↓

ТЮНЕР

Тип тюнера

PLL

Тюнер FM

Диапазон

87.5 - 108.0 МГц

Количество запоминаемых станций

50

Память/Удаление из памяти

●/●

Часы/Таймер/Режим ожидания/Настройки

— / — / ● / —

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Инструкция пользователя

Гарантийный талон

Пульт ДУ

● LA1

Количество клавиш

53

Батарейки для ПДУ, тип, количество

AAA × 2

Микрофон

Каталог песен

● 2000 песен

Караоке-диск DVD

Антенна FM/AM

Кабель питания

КОЛОНКИ

ВЧ-динамик (дюймы)

2" × 1

НЧ-динамик/сабвуфер (дюймы)

6.5"

Импенданс (Ом)

6Ω / 3Ω (Твиттер / Широкополосный динамик)

ГАБАРИТЫ

Основной модуль, размер (Ш × В × Г, мм)

300 × 390 × 324

Размер упаковки (Ш × В × Г, мм)

512 × 376 × 370

Вес (кг)

6.5

Вес с упаковкой (кг)

7.8

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О МОДЕЛИ

Гарантия

12 месяцев

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