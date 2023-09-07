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LG XBOOM, караоке, диск с 2000 песнями и микрофоном в комплекте
LG XBOOM, караоке, диск с 2000 песнями и микрофоном в комплекте
Все характеристики
-
Количество каналов
-
2.0
-
CD/DVD
-
● / ●
-
FM-тюнер
-
●
-
Bluetooth
-
●
-
Bluetooth ver. 4.0 (Rx/Tx)
-
●
-
AUX-вход
-
●
-
USB
-
●
-
Разъем для микрофона (Ø6.3 мм)
-
● 2
-
HDMI вход/выход
-
— / ●
-
Радиоантенна (FM)
-
●
-
Тип дисплея
-
LED 14 Элементов / 5 Знаков (Цвет текста : Оранжевый)
-
Диммер
-
●
-
Кнопка закрытия лотка диска
-
●
-
Повтор 1 трек/диск/фильм/все
-
● / ● / ● / ●
-
Пропуск (вперед/назад)
-
●
-
Сканирование (вперед/назад)
-
●
-
Замедленная перемотка (вперед / назад)
-
●
-
Отображение ID3-тэгов MP3/WMA
-
●
-
Регулировка громкости микрофона/эха
-
●
-
Количество загружаемых дисков
-
1
-
Лоток для дисков
-
1-CD Tray
-
DVD - Графический пользовательский интерфейс
-
●
-
DVD - Язык (выбор)
-
●
-
DVD (NTSC) / DVD (PAL)
-
● / ●
-
DVD±R / DVD±RW (режим видео)
-
● / ●
-
DVD±R (двухслойные)
-
●
-
Audio CD/CD-R/CD-RW
-
● / ● / ●
-
MP3/WMA CD
-
● / ●
-
CDG
-
●
-
Dolby Digital
-
●
-
WMA
-
●
-
MP3
-
●
-
SBC
-
●
-
Xvid
-
●
-
NTSC/PAL/AUTO
-
● / ● / —
-
MPEG-2
-
●
-
JPEG
-
●
-
JPEG Progressive
-
●
-
Повтор Фильма/Аудиотрека/Диска
-
● / ● / ●
-
Пользовательский эквалайзер
-
●
-
Стандартный (по умолчанию)
-
●
-
Усиление баса Bass Blast
-
●
-
Режим работы без звука
-
●
-
Требования к напряжению и частоте тока (В/Гц)
-
220/230 / 50/60
-
Энергопотребление в режиме ожидания (Вт)
-
0.5↓
-
Тип тюнера
-
PLL
-
Тюнер FM
-
●
-
Диапазон
-
87.5 - 108.0 МГц
-
Количество запоминаемых станций
-
50
-
Память/Удаление из памяти
-
●/●
-
Часы/Таймер/Режим ожидания/Настройки
-
— / — / ● / —
-
Инструкция пользователя
-
●
-
Гарантийный талон
-
●
-
Пульт ДУ
-
● LA1
-
Количество клавиш
-
53
-
Батарейки для ПДУ, тип, количество
-
AAA × 2
-
Микрофон
-
●
-
Каталог песен
-
● 2000 песен
-
Караоке-диск DVD
-
●
-
Антенна FM/AM
-
●
-
Кабель питания
-
●
-
ВЧ-динамик (дюймы)
-
2" × 1
-
НЧ-динамик/сабвуфер (дюймы)
-
6.5"
-
Импенданс (Ом)
-
6Ω / 3Ω (Твиттер / Широкополосный динамик)
-
Основной модуль, размер (Ш × В × Г, мм)
-
300 × 390 × 324
-
Размер упаковки (Ш × В × Г, мм)
-
512 × 376 × 370
-
Вес (кг)
-
6.5
-
Вес с упаковкой (кг)
-
7.8
-
Гарантия
-
12 месяцев
-
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