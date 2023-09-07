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LG XBOOM, Синхронизация звука с ТВ, Super Bass Boost

Характеристики

Отзывы

Поддержка

LG XBOOM, Синхронизация звука с ТВ, Super Bass Boost

ON88

LG XBOOM, Синхронизация звука с ТВ, Super Bass Boost

Аудиосистема LG XBOOM ON88
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Все характеристики

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Количество каналов

2.1

CD/DVD

● / —

FM-тюнер

Bluetooth

ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Bluetooth

ver 4.0

USB

● 2

Аудиовход оптический

Разъём для микрофона (Ø6.3 мм)

● (1 шт, для гитары)

Разъём для радиоантенны (FM/AM)

●/—

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ УДОБСТВА

Кнопка закрытия лотка диска

Управление через Bluetooth

Режим ожидания Bluetooth

Управление через смартфон Bluetooth Remote App (Android/iOS)

● / ●

Автоматическое изменение функции Bluetooth

Обновление прошивки через смартфон (FOTA)

Поиск по файлам и папкам во время воспроизведения (EZ File Search)

Мультиподключение нескольких смартфонов по Bluetooth

● (макс. 3, Android)

Управление пультом от телевизора Vol + / - , Mute

Беспроводная синхронизация звука с LG ТВ по Bluetooth

Синхронизация звука с ТВ через оптический кабель

Автоматическое вкл./выкл. при подключении по Bluetooth (LG ТВ)

Автоматическое вкл./выкл. при подключении через оптический кабель

Повтор 1 трек/диск/фильм/все

● / — / — / ●

Отображение ID3-тэгов MP3/WMA

Случайное воспроизведение

Сканирование (вперед/назад)

Пропуск (вперед/назад)

Удаление файлов

Автоматическое начало воспроизведения музыки

Программирование воспроизведения (Память)

● (100)

Ручка для транспортировки

Объединение нескльких устройств при воспроизведенеии (Twin Mode)

КАРАОКЕ

Регулировка громкости микрофона/эха

● / ●

Уменьшение громкости вокала в песнях (Voice canceller)

Изменение тональности голоса (Key changer)

Голосовые эффекты (Vocal Effects)

ВОСПРОИЗВОДИМЫЕ ТИПЫ ДИСКОВ

Лоток для дисков

1-CD Tray

Количество загружаемых дисков

1

MP3/WMA CD

● / ●

Audio CD/CD-R/CD-RW

● / ● / ●

ФУНКЦИИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ДИСКОВ(BD, DVD, CD)

Повтор Фильма/Аудиотрека/Диска

— / ● / ●

Запрограмированный режим воспроизведения

● (100)

ФОРМАТЫ И ОБРАБОТКА АУДИО

Dolby Audio

MP3

WMA

AAC

АУДИО ФОРМАТ: BLUETOOTH

SBC

ЭКВАЛАЙЗЕР

Пользовательский эквалайзер

Местные настройки эквалайзера

Обычный

Поп

Классика

Рок

Джаз

Дангдут

Арабский

Афро Хип-Хоп

Индия

Реггетон

Меренге

Сальса

Самба

Акс

Фохо

Фанк

Португальский

АУДИОРЕЖИМЫ И ЭФФЕКТЫ

Усиление баса Bass Blast

Стандартный (по умолчанию)

Футбол

Создание собственного плейлиста Juke box

Создание плейлиста на базе песен из разных смартфонов/планшетов Multi Juke box

● Android

DJ эффекты (Flanger, Phaser, Chorus, Delay)

● только через Приложение

DJ Loop

● только через Приложение

DJ PAD

Воспроизведение без остановок Авто DJ

Диджейские вертушки (скретч)

● только через Приложение

Конструктор сэмплов

● только через Приложение

Контроль громкости звука при включении (Childsafe)

Приглушение звука

ТЮНЕР

Тип тюнера

PLL

Тюнер FM

Диапазон

87.5 - 108.0 МГц

Количество запоминаемых станций

50

Память/Удаление из памяти

● / ●

Часы/Таймер/Режим ожидания/Настройки

● / ● / ● / ●

ДИСПЛЕЙ

Тип дисплея

14 Элементов / 8 Знаков

Демо

Диммер

Разноцветная подсветка Multi Color (RGB) Lighting

КОЛОНКИ

Система

3-канальная, 5 Динамиков

ВЧ-динамик (дюймы)

2" × 2

CЧ-динамик (дюймы)

3" × 2

НЧ-динамик/сабвуфер (дюймы)

8"

Импенданс (Ом)

8Ω/4Ω/6Ω

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Руководство по быстрой настройке

Гарантийный талон

Пульт ДУ

● MA2

Количество клавиш

40

Батарейки для ПДУ, тип, количество

AAA × 2

Антенна FM/AM

● (FM 75Ω) / —

Кабель питания

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Требования к напряжению и частоте тока (В/Гц)

200-240 / 50-60

Энергопотребление в режиме ожидания (Вт)

0.5↓

ГАБАРИТЫ

Основной модуль, размер (Ш × В × Г, мм)

330 × 785 × 344

Размер упаковки (Ш × В × Г, мм)

861 × 436 × 396

Вес (кг)

16.3

Вес с упаковкой (кг)

19.4

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О МОДЕЛИ

Гарантия

12 месяцев

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