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LG XBOOM RK3, 50 Вт, Встроенный аккумулятор, Переносной, Функция Караоке

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LG XBOOM RK3, 50 Вт, Встроенный аккумулятор, Переносной, Функция Караоке

RK3

LG XBOOM RK3, 50 Вт, Встроенный аккумулятор, Переносной, Функция Караоке

Музыка в любое время в любом месте

Возьмите музыку на улицу. У LG XBOOM RK3 есть удобная ручка и колеса, благодаря которым вы сможете организовать вечеринку в любом месте.

Встроенный аккумулятор

Встроенный аккумулятор* позволяет наслаждаться воспроизведением максимально долго. Емкости встроенного аккумулятора хватит до 13 часов воспроизведения.

Защита от брызг класса IPX4

Динамик устойчив к брызгам — наслаждайтесь любимой музыкой, даже рядом с водой. Усовершенствованная технология IPX4 защитит ваш динамик даже при воздействии брызг дождя или жидкости от напитков.

Стань солистом и звездой караоке

Просто нажми кнопку - вокал исчезнет, и почти любой трек превратится в фонограмму. Для более комфортного пения тональность песни можно изменить под себя.

Эффект вокала - меняй голоса и веселись

Управляй голосом даже во время пения с помощью преобразователя голоса.
1) Бас 2) Сопрано 3) Гелий 4) Робот 5) Мужской дуэт 6) Женский дуэт

Лови волну

Слушай любимые радиостанции.

Пробуждай музыку и не жди

Устраиваем вечеринку немедленно! Даже в спящем режиме система распознает музыку, транслируемую через Bluetooth, включится и начнет вечеринку.

Меняй звучание на свой вкус

Изменяй звучание музыки.
Выбранный звуковой режим отображается на светодиодной панели.
- Режимы эквалайзера: Стандартный, Поп, Классика, Рок, Джаз, Усиление басов

Подключайся и развлекайся

Подключай LG XBOOM RK3 к любому устройству через USB, Portable In или по Bluetooth.

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*Срок службы батареи зависит от использования

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*Микрофон в комплект не входит
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Все характеристики

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Выходная мощность/Общая (Вт)

50

Фронтальная колонка, мощность (Вт)

50

Сабвуфер, мощность (Вт)

CD/DVD

—/—

FM-тюнер

ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Bluetooth

NFC

USB

AUX-вход

Аудиовход, разъем для подключения портативных устройств (Ø3.5мм)

Разъем для подключения наушников (Ø3.5/Ø6.3 мм)

Разъем для микрофона (Ø6.3мм)

Разъемы для Фронтальной колонки (лев./прав.)

—/—

Радиоантенна (FM)

Разъем 4 пин для сабвуфера (левый/правый)

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ УДОБСТВА

Управление через смартфон Bluetooth Remote App (Android/iOS)

Зарядка MP3-плеера через USB

Удаление файлов

Сканирование (вперед/назад)

Пропуск (вперед/назад)

Случайное воспроизведение

Мультиподключение нескольких смартфонов по Bluetooth

● (макс. 2)

Автоматическое изменение функции Bluetooth

Запись созданного трека на USB

Dual USB (запись с USB1 на USB2)

Автоматическое начало воспроизведения музыки

Обновление прошивки через смартфон (FOTA)

Повтор 1 трек/Все

Подсветка ЖК

Поиск по файлам/папкам во время воспроизведения

Запись миксов на смартфон DJ Sharing

Медленная перемотка (вперед/назад)

Водозащита

IPX4

Колеса для транспортировки

Ручка для транспортировки

● (телескопическая)

КАРАОКЕ

Подавление эха

Уменьшение громкости вокала в песнях (Voice canceller)

Изменение тональности голоса (Key changer)

Голосовые эффекты (Vocal Effects)

ВОСПРОИЗВОДИМЫЕ ТИПЫ ДИСКОВ

Audio CD/CD-R/CD-RW

Лоток для дисков

ФОРМАТЫ И ОБРАБОТКА АУДИО

WMA

MP3

ЭКВАЛАЙЗЕР

Пользовательский эквалайзер

Обычный

Рок

Джаз

Поп

Классика

АУДИОРЕЖИМЫ И ЭФФЕКТЫ

На сцене

Футбол

Усиление баса Bass Blast

Создание собственного плейлиста Juke box

Создание плейлиста на базе песен из разных смартфонов/планшетов Multi Juke box

DJ эффекты (Flanger, Phaser, Chorus, Delay)

Кнопки с эффектами на панели DJ Pro

Воспроизведение без остановок Авто DJ

Конструктор сэмплов

Родительский контроль

ТЮНЕР

Тюнер FM/AM

FM

Тюнер PLL

Количество предустановленных (запоминаемых) станций

10

Память/Удаление из памяти

●/●

Часы/Таймер/Режим ожидания/Настройки

ДИСПЛЕЙ

Тип дисплея

LED

Диммер

Демо

КОЛОНКИ

ВЧ динамик

1"

НЧ динамик

6.5"

Импенданс

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Инструкция пользователя

Гарантийный талон

Антенна FM/AM

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Энергопотребление в рабочем режиме (Вт)

42

Энергопотребление в режиме ожидания (Вт)

< 0.5

АККУМУЛЯТОР

Тип

встроенный

Емкость/Напряжение

12в/7Ач

Время зарядки аккумулятора (ч)

11

Время воспроизведения на одном заряде (ч)

13

ГАБАРИТЫ

Размер (ШxВxГ), мм

370 × 480.5 × 310

Размер упаковки (Ш×В×Г, мм)

452 × 540 × 386

Вес (кг)

10.8

Вес с упаковкой (кг)

12.3

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О МОДЕЛИ

Гарантия

12 месяцев

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RK3

LG XBOOM RK3, 50 Вт, Встроенный аккумулятор, Переносной, Функция Караоке