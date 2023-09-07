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LG XBOOM RK3, 50 Вт, Встроенный аккумулятор, Переносной, Функция Караоке
LG XBOOM RK3, 50 Вт, Встроенный аккумулятор, Переносной, Функция Караоке
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Все характеристики
-
Выходная мощность/Общая (Вт)
-
50
-
Фронтальная колонка, мощность (Вт)
-
50
-
Сабвуфер, мощность (Вт)
-
—
-
CD/DVD
-
—/—
-
FM-тюнер
-
●
-
Bluetooth
-
●
-
NFC
-
—
-
USB
-
●
-
AUX-вход
-
—
-
Аудиовход, разъем для подключения портативных устройств (Ø3.5мм)
-
●
-
Разъем для подключения наушников (Ø3.5/Ø6.3 мм)
-
—
-
Разъем для микрофона (Ø6.3мм)
-
●
-
Разъемы для Фронтальной колонки (лев./прав.)
-
—/—
-
Радиоантенна (FM)
-
●
-
Разъем 4 пин для сабвуфера (левый/правый)
-
—
-
Управление через смартфон Bluetooth Remote App (Android/iOS)
-
—
-
Зарядка MP3-плеера через USB
-
—
-
Удаление файлов
-
—
-
Сканирование (вперед/назад)
-
●
-
Пропуск (вперед/назад)
-
●
-
Случайное воспроизведение
-
●
-
Мультиподключение нескольких смартфонов по Bluetooth
-
● (макс. 2)
-
Автоматическое изменение функции Bluetooth
-
●
-
Запись созданного трека на USB
-
—
-
Dual USB (запись с USB1 на USB2)
-
—
-
Автоматическое начало воспроизведения музыки
-
—
-
Обновление прошивки через смартфон (FOTA)
-
—
-
Повтор 1 трек/Все
-
●
-
Подсветка ЖК
-
—
-
Поиск по файлам/папкам во время воспроизведения
-
—
-
Запись миксов на смартфон DJ Sharing
-
—
-
Медленная перемотка (вперед/назад)
-
●
-
Водозащита
-
IPX4
-
Колеса для транспортировки
-
●
-
Ручка для транспортировки
-
● (телескопическая)
-
Подавление эха
-
●
-
Уменьшение громкости вокала в песнях (Voice canceller)
-
●
-
Изменение тональности голоса (Key changer)
-
●
-
Голосовые эффекты (Vocal Effects)
-
●
-
Audio CD/CD-R/CD-RW
-
—
-
Лоток для дисков
-
—
-
WMA
-
●
-
MP3
-
●
-
Пользовательский эквалайзер
-
—
-
Обычный
-
●
-
Рок
-
●
-
Джаз
-
●
-
Поп
-
●
-
Классика
-
●
-
На сцене
-
—
-
Футбол
-
—
-
Усиление баса Bass Blast
-
●
-
Создание собственного плейлиста Juke box
-
—
-
Создание плейлиста на базе песен из разных смартфонов/планшетов Multi Juke box
-
—
-
DJ эффекты (Flanger, Phaser, Chorus, Delay)
-
—
-
Кнопки с эффектами на панели DJ Pro
-
—
-
Воспроизведение без остановок Авто DJ
-
—
-
Конструктор сэмплов
-
—
-
Родительский контроль
-
—
-
Тюнер FM/AM
-
FM
-
Тюнер PLL
-
●
-
Количество предустановленных (запоминаемых) станций
-
10
-
Память/Удаление из памяти
-
●/●
-
Часы/Таймер/Режим ожидания/Настройки
-
—
-
Тип дисплея
-
LED
-
Диммер
-
—
-
Демо
-
—
-
ВЧ динамик
-
1"
-
НЧ динамик
-
6.5"
-
Импенданс
-
4Ω
-
Инструкция пользователя
-
●
-
Гарантийный талон
-
●
-
Антенна FM/AM
-
●
-
Энергопотребление в рабочем режиме (Вт)
-
42
-
Энергопотребление в режиме ожидания (Вт)
-
< 0.5
-
Тип
-
встроенный
-
Емкость/Напряжение
-
12в/7Ач
-
Время зарядки аккумулятора (ч)
-
11
-
Время воспроизведения на одном заряде (ч)
-
13
-
Размер (ШxВxГ), мм
-
370 × 480.5 × 310
-
Размер упаковки (Ш×В×Г, мм)
-
452 × 540 × 386
-
Вес (кг)
-
10.8
-
Вес с упаковкой (кг)
-
12.3
-
Гарантия
-
12 месяцев
-
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RK3
LG XBOOM RK3, 50 Вт, Встроенный аккумулятор, Переносной, Функция Караоке