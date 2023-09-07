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Full HD IPS дисплей 8.3”, 4-ядерный процессор 1,7 ГГц, компактный размер

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Full HD IPS дисплей 8.3”, 4-ядерный процессор 1,7 ГГц, компактный размер

V500

Full HD IPS дисплей 8.3”, 4-ядерный процессор 1,7 ГГц, компактный размер

Ультратонкая рамка дисплея

Тонкая рамка дисплея 7,2 мм позволила значительно увеличить диагональ экрана не изменяя размеры планшета.

4-ядерный процессор Snapdragon™ 600 1.7 ГГц от Qualcomm®

Любое взаимодействие устройств с G Pad 8.3 станет быстрым и бесперебойным благодаря его мощному 4-ядерному процессору Qualcomm® Snapdragon™ 600.

Функция QSlide*

Больше не нужно выбирать между разговором с другом и просмотром любимого фильма. G Pad мультизадачен - благодаря функции QSlide на дисплее 8,3 дюймов можно работать сразу в нескольких приложениях одновременно, – достаточно настроить подходящий размер и прозрачность окон.

*КуСлайд

Функция Slide Aside*

Облегчает работу с несколькими приложениями одновременно, позволяя просто «сдвинуть» открытое приложение в сторону при помощи трех пальцев. Позволяет работать с тремя приложениями одновременно.

*СлайдЭсайд

Функция «Гостевой режим»

Создайте отдельные профили для каждого пользователя планшета с функцией «Гостевой режим». Теперь Ваша личная информация всегда будет под надежной защитой. А дети и друзья получат доступ только к тем функциям и приложениям, которые Вы сами для них выберете.

Функция Knock On*

Просто постучите по экрану, чтобы активировать его или установить спящий режим.

*НокОН

Приложение QPair*. Уведомление о звонках и сообщениях

С G Pad 8.3 Вы всегда будете в курсе пропущенных звонков и сможете отвечать на сообщения, не прикасаясь к своему смартфону.

*КуПэар

Приложение QPair*. Недавно закрытые приложения

После выключения смартфона на G Pad 8.3 отображается всплывающее окно с ссылками, видео и браузерами, которые Вы использовали на смартфоне.

*КуПэар

Приложение QPair*. В интернет через смартфон!

Просто нажмите кнопку и G Pad 8.3 синхронизируется с беспроводной сетью Вашего смартфона или любой другой доступной сетью.

*КуПэар

Приложение QPair*. Передача заметок QuickMemo

Функция QuickMemo позволяет создавать быстрые заметки на активном экране G Pad и автоматически сохранять ихрисунок на Ваш смартфон.

*КуПэар

Универсальный пульт управления QuickRemote*

Встроенный ИК-порт превратит Ваш планшет в универсальный пульт, управляющий всей домашней техникой.

*КвикРемоут

SmartShare*

Отправляйте с G Pad 8.3 изображения, музыку, видео или документы, передавая их беспроводным путем, одним касанием.

* СмартШэйр

Безупречный дисплей

Ловите каждый момент на Full HD (1920*1200) дисплее G Pad 8.3. Вы получите невероятное удовольствие от просмотра яркого и четкого изображения, на котором можно разглядеть каждую деталь даже при максимальном приближении. Благодаря технологии IPS G Pad 8.3 безукоризненно точно и максимально реалистично воспроизводит яркие и естественные цвета, не искажая их.

Безупречный дисплей

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Высокая плотность пикселей: 273 пикселей на дюйм

Разрешение 273 пикселей обеспечивает изображение высочайшего качества. Благодаря увеличенной плотности пикселей вы можете наслаждаться четкой картинкой в мельчайших подробностях.

Высокая плотность пикселей: 273 пикселей на дюйм

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Дизайн LG G Pad

Дизайн LG G Pad

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Печать

Все характеристики

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип (Форм-фактор)

Планшет

Размеры (мм)

126.5 х 216.8 х 8.3 мм

Вес (г)

338 г

Стандартная батарея, макс. (мАч)

4600 мА-ч

INTERNET

Обозреватель

Google

Wi-fi

802.11 a / b / g / n (2,4/5 ГГц)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Камера (основная/доп.)

5 MPix 2592х1944 пикселей, вспышка

Внутренняя память

16 Гб

Внешняя память

MicroSD™, до 64 ГБ

Bluetooth

4.0 BLE, HS*

USB

2.0 HS*

A-GPS

есть

Функция Quick Memo

Функция QSlide

Qpair

KnockOn

SlideAside

Гостевой режим

QuickRemote

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V500

Full HD IPS дисплей 8.3”, 4-ядерный процессор 1,7 ГГц, компактный размер