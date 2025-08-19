We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Вместе выгоднее!
Купите телевизор LG и получите саундбар LG S70TR по спеццене 124 990 ₸ вместо 249 990 ₸
*Детали акции смотрите ниже
Как оформить покупку
Выберите телевизор → Укажите свой регион и нажмите кнопку «Узнать» → Добавьте товар в корзину.
Выберите саундбар LG S70TR → Укажите свой регион и нажмите «Узнать» → Добавьте в корзину.
Откройте корзину и оформите покупку.
*Скидка применится автоматически при добавлении обоих товаров.
Условия акции
Только до 31 августа, 2025 года.
|Модель ТВ
|Цена за саундбар
S70TR
|Цена за комплект
ТВ + Саундбар S70TR
|86QNED80T6A
|
124 990 T
|1,124,980 ₸
|50NANO90A6B
|504,980 ₸
|50QNED80A6A
|509,980 ₸
|50QNED82A6B
|524,980 ₸
|55NANO80A6B
|484,980 ₸
|55NANO81A6A
|504,980 ₸
|55NANO90A6B
|524,980 ₸
|55QNED80A6A
|584,980 ₸
|55QNED82A6B
|604,980 ₸
|55QNED86A6A
|674,980 ₸
|65NANO80A6B
|614,980 ₸
|65NANO81A6A
|594,980 ₸
|65NANO90A6B
|724,980 ₸
|65QNED80A6A
|754,980 ₸
|65QNED82A6B
|774,980 ₸
|65QNED86A6A
|889,980 ₸
|75NANO80A6B
|774,980 ₸
|75NANO81A6A
|824,980 ₸
|75NANO90A6B
|964,980 ₸
|75QNED80A6A
|974,980 ₸
|75QNED82A6B
|974,980 ₸
|75QNED86A6A
|1,124,980 ₸
|86UA75009LA
|924,980 ₸
|86NANO81A6A
|1,124,980 ₸
|86QNED80A6A
|1,224,980 ₸
|86QNED82A6B
|1,254,980 ₸
|86QNED86A6A
|1,544,980 ₸
|100QNED86A6
|3,124,980 ₸
Подберите комплект в белом цвете
