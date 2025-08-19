Skip to ContentSkip to Accessibility Help
Вместе выгоднее!

Купите телевизор LG и получите саундбар LG S70TR по спеццене 124 990 ₸ вместо 249 990 ₸


*Детали акции смотрите ниже

Soundbar and speakers

Как оформить покупку

Select TV

Выберите телевизор → Укажите свой регион и нажмите кнопку «Узнать» → Добавьте товар в корзину.

Select Soundbar

Выберите саундбар LG S70TR → Укажите свой регион и нажмите «Узнать» → Добавьте в корзину.

Complete Purchase

Откройте корзину и оформите покупку.

*Скидка применится автоматически при добавлении обоих товаров.

Условия акции

Только до 31 августа, 2025 года.

Модель ТВ Цена за саундбар
S70TR		 Цена за комплект
ТВ + Саундбар S70TR
86QNED80T6A 249 990 T
124 990 T		 1,124,980 ₸
50NANO90A6B 504,980 ₸
50QNED80A6A 509,980 ₸
50QNED82A6B 524,980 ₸
55NANO80A6B 484,980 ₸
55NANO81A6A 504,980 ₸
55NANO90A6B 524,980 ₸
55QNED80A6A 584,980 ₸
55QNED82A6B 604,980 ₸
55QNED86A6A 674,980 ₸
65NANO80A6B 614,980 ₸
65NANO81A6A 594,980 ₸
65NANO90A6B 724,980 ₸
65QNED80A6A 754,980 ₸
65QNED82A6B 774,980 ₸
65QNED86A6A 889,980 ₸
75NANO80A6B 774,980 ₸
75NANO81A6A 824,980 ₸
75NANO90A6B 964,980 ₸
75QNED80A6A 974,980 ₸
75QNED82A6B 974,980 ₸
75QNED86A6A 1,124,980 ₸
86UA75009LA 924,980 ₸
86NANO81A6A 1,124,980 ₸
86QNED80A6A 1,224,980 ₸
86QNED82A6B 1,254,980 ₸
86QNED86A6A 1,544,980 ₸
100QNED86A6 3,124,980 ₸

Подберите комплект в белом цвете

Подберите комплект в сером цвете