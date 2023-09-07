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341 л, Холодильник LG DoorCooling+ с нижней морозильной камерой, Инверторный Линейный компрессор

Характеристики

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341 л, Холодильник LG DoorCooling+ с нижней морозильной камерой, Инверторный Линейный компрессор

GA-B459SBDZ

341 л, Холодильник LG DoorCooling+ с нижней морозильной камерой, Инверторный Линейный компрессор

ОПИСАНИЕ

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РАЗМЕРЫ

ОБЪЁМ (Л)
341
Размеры (Ш х В х Г), мм
595 x 1860 x 682
ОСНОВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
DoorCooling+
ОСОБЕННОСТИ
Инверторный Линейный компрессор, Total No Frost, Fresh Balancer, FreshConverter, Увеличенный объем, Нулевой зазор

Характеристики

Размеры продукта (ШxВxГ, мм)

595 x 1860 x 682

Экономия энергии (кВт/год)

262

Тип компрессора

Линейный Инверторный

Все характеристики

БАЗОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УРОВЕНЬ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

A++

Тип продукта

Холодильник с нижней морозильной камерой

СМАРТ-ТЕХНОЛОГИЯ

Умная диагностика

ThinQ (Wi-Fi)

ОТСЕК ХОЛОДИЛЬНИКА

Прозрачная_корзина в двери

3

Освещение холодильника

LED

Стеллаж для бутылок (винных)

ОБЪЕМ

Общий объем морозильной камеры (л)

107

Общий объем холодильной камеры (л)

234

УПРАВЛЕНИЕ И ДИСПЛЕЙ

Быстрая заморозка

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Масса упаковки (кг)

77

Размеры продукта (ШxВxГ, мм)

595 x 1860 x 682

Масса продукта (кг)

71

МАТЕРИАЛЫ И ОТДЕЛКА

Материал двери

Металл

Тип рукоятки

Скрытая

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Тип компрессора

Линейный Инверторный

Экономия энергии (кВт/год)

262

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