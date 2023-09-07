About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Skip to Content Skip to Accessibility Help
Объем 374л | DoorCooling+ | Бежевый | Сенсорный дисплей, LG ThinQ, Wi-Fi, Складная полка

Характеристики

Отзывы

Поддержка

Объем 374л | DoorCooling+ | Бежевый | Сенсорный дисплей, LG ThinQ, Wi-Fi, Складная полка

GA-B459SEQM

Объем 374л | DoorCooling+ | Бежевый | Сенсорный дисплей, LG ThinQ, Wi-Fi, Складная полка

ОПИСАНИЕ

Печать

РАЗМЕРЫ

Характеристики

Размеры продукта (ШxВxГ, мм)

595 x 1860 x 682

Экономия энергии (кВт/год)

243

Тип компрессора

Инверторный компрессор

Отделка (двери)

Матовый черный

Все характеристики

БАЗОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УРОВЕНЬ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

A++

ОБЪЕМ

Общий объем морозильной камеры (л)

107

Общий объем холодильной камеры (л)

234

УПРАВЛЕНИЕ И ДИСПЛЕЙ

Быстрая заморозка

Внешний LED-дисплей управления

● Кнопочный

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Масса упаковки (кг)

74

Размеры продукта (ШxВxГ, мм)

595 x 1860 x 682

Масса продукта (кг)

68

ФУНКЦИИ

Охлаждение двери+

ЛИНЕЙНОЕ охлаждение

СИСТЕМА ЛЬДА И ВОДЫ

Ручной_генератор льда

МАТЕРИАЛЫ И ОТДЕЛКА

Отделка (двери)

Матовый черный

Тип рукоятки

Карманный

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Тип компрессора

Инверторный компрессор

Экономия энергии (кВт/год)

243

ОТСЕК ХОЛОДИЛЬНИКА

Прозрачная_корзина в двери

● (3 шт)

Стеллаж для бутылок (винных)

●(Половинчатая)

Освещение холодильника

LED подсветка (сверху)

Полка_Закаленное стекло

● (2)

Овощной ящик

СМАРТ-ТЕХНОЛОГИЯ

Умная диагностика

Нужна дополнительная помощь с вашим продуктом?

Получить помощь

Свяжитесь с нами