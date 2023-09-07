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Объем 374л | DoorCooling+ | Бежевый | Сенсорный дисплей, LG ThinQ, Wi-Fi, Складная полка
Объем 374л | DoorCooling+ | Бежевый | Сенсорный дисплей, LG ThinQ, Wi-Fi, Складная полка
ОПИСАНИЕ
РАЗМЕРЫ
Характеристики
-
Размеры продукта (ШxВxГ, мм)
-
595 x 1860 x 682
-
Экономия энергии (кВт/год)
-
243
-
Тип компрессора
-
Инверторный компрессор
-
Отделка (двери)
-
Матовый черный
Все характеристики
-
УРОВЕНЬ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
-
A++
-
Общий объем морозильной камеры (л)
-
107
-
Общий объем холодильной камеры (л)
-
234
-
Быстрая заморозка
-
●
-
Внешний LED-дисплей управления
-
● Кнопочный
-
Масса упаковки (кг)
-
74
-
Размеры продукта (ШxВxГ, мм)
-
595 x 1860 x 682
-
Масса продукта (кг)
-
68
-
Охлаждение двери+
-
●
-
ЛИНЕЙНОЕ охлаждение
-
●
-
Ручной_генератор льда
-
●
-
Отделка (двери)
-
Матовый черный
-
Тип рукоятки
-
Карманный
-
Тип компрессора
-
Инверторный компрессор
-
Экономия энергии (кВт/год)
-
243
-
Прозрачная_корзина в двери
-
● (3 шт)
-
Стеллаж для бутылок (винных)
-
●(Половинчатая)
-
Освещение холодильника
-
LED подсветка (сверху)
-
Полка_Закаленное стекло
-
● (2)
-
Овощной ящик
-
●
-
Умная диагностика
-
●
-
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