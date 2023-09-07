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341 л, Холодильник LG DoorCooling+ с нижней морозильной камерой, Смарт Инверторный компрессор

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341 л, Холодильник LG DoorCooling+ с нижней морозильной камерой, Смарт Инверторный компрессор

GA-B459SMQM

341 л, Холодильник LG DoorCooling+ с нижней морозильной камерой, Смарт Инверторный компрессор

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DoorCooling

Умный Инверторный

компрессор

10 лет гарантии на Умный Инверторный компрессор

Система Total No Frost

Экономия электроэнергии

Низкий уровень шума

Многопоточное охлаждение

Multi Air Flow

DoorCooling ™

Быстрое и равномерное охлаждение

Панель холодного воздуха в верхней части холодильника обеспечивает на 32%* более быстрое и равномерное охлаждение, чтобы ваши продукты сохранялись свежими еще дольше.


*На основе UL (Underwriters Laboratories «Андеррайтерс Лабораторис») теста № 4788696859-c от 26.12.2018 (Корея, 170 Сонгсанпэчонг-ро, Сонгсан-гу, Чанвон-ши, Генгсангнам-до 642-711) по сравнению времени, затраченного на охлаждение с 24,8°С до 8°С в моделях LG GBB60NSZHE (без технологии Дор Кулинг ) и GBB72NSDFN (c технологией Дор Кулинг). Охлаждение происходит быстрее у модели GBB72NSDFN на 32,6%.

Тихая работа
Премиальный компактный дизайн

Тихая работа

Уровень шума в новых холодильниках LG DoorCooling+ 36 дБ, что на 25% ниже,
чем в предыдущих моделях. Тихая и надежная работа, чтобы ничего не нарушало вашего спокойствия дома.

Нулевой зазор1
Премиальный компактный дизайн

Нулевой зазор

С нулевым зазором холодильник LG можно ставить вплотную к стене и открывать дверь на 90°. Благодаря этому ящики выдвигаются беспрепятственно.

Total No Frost*

Total No Frost*

Холодильники с технологией LG Total No Frost больше не требуют разморозки морозильной камеры, благодаря принудительному обдуву холодным воздухом.

*Тотал Ноу Фрост.

LG Складная полка в два сложения

Простое и удобное хранение

Усовершенствованная складная полка теперь имеет два этапа сложения, что позволяет хранить крупные и габаритные продукты или блюда.

LG Складная полка в два сложения
LG ThinQ™

Умный контроль холодильника

Со смартфоном и приложением LG ThinQ™ вы можете удаленно регулировать настройки температуры, чтобы всегда быть готовым к шумной вечеринке.

*СмартСинк. *Для приложения LG ThinQ требуется совместимый смартфон с Android 4.1.2 (Jellybean) или более поздней версии или IOS 9 или более поздней версии.

LG V Элегантный и практичный минимализм
Премиальный компактный дизайн

Элегантный и практичный минимализм

Новый холодильник с нижней морозильной камерой – воплощение функциональности и стиля в элегантном корпусе. Минималистский дизайн максимизирует элегантность и удобство.
Multi Air Flow

Многопоточное
охлаждение
Multi Air Flow*

Система многопоточного охлаждения
(Multi Air Flow) равномерно распределяет холодный
воздух для того, чтобы продукты оставались
свежими дольше даже на верхних
полках холодильника.

*Мульти Эар Флоу.
*Фото может не соответствовать просматриваемой модели. Все параметры уточняйте в спецификациях.

Smart Inverter* компрессор
Премиальный компактный дизайн

Smart Inverter* компрессор

Smart Inverter* компрессор отличается экономичностью и меньшим уровнем шума по сравнению с моделями с обычным компрессором.

Smart Diagnosis™

Smart Diagnosis™

Функция Smart Diagnosis™ от LG — это быстрый и легкий способ выявить и устранить неполадки. Просто позвоните на горячую линию поддержки клиентов LG и поместите телефон на холодильник. После этого холодильник установит соединение с компьютером, который выполнит диагностику в считанные секунды и предоставит мгновенное решение.

*1 год гарантии на холодильник
*10 лет гарантии на инверторный компрессор (работа и выезд оплачивается потребителем)

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Свежие продукты без компромиссов! В холодильнике LG DoorCooling

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В яркое лето - в отличной форме. Со свежими продуктами от LG DoorCooling

C8_9VV0LOCI_940x620
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*Модель на видео может отличаться по характеристикам и внешнему виду от представленной на странице.

Обзор основных характеристик

ОПИСАНИЕ

Печать

РАЗМЕРЫ

ОБЪЁМ (Л)
341
Размеры (Ш х В х Г), мм
595 × 682 × 1860
ОСНОВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
DoorCоoling+
ОСОБЕННОСТИ
Fresh Balancer, Fresh Converter, LG ThinQ, Wi-Fi, складная полка

Все характеристики

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип холодильника

Холодильник с нижней морозильной камерой

Система охлаждения

Total No Frost

Тип компрессора

Умный Инверторный

Материал отделки двери

Металл

Материал отделки корпуса

Flat

Цвет

Серебристый

Тип ручки

Скрытая

Дисплей

Cенсорный, LED

Расположение дисплея

Внешний

Класс энергоэффективности

A++

Потребление энергии (кВт × ч/год)

243

Уровень шума (дБА)

36

Хладагент

R600a

Система многопоточного охлаждения Multi Air Flow

Экспресс-заморозка

Экспресс-охлаждение

Климатический класс

SN-ST

Блокировка дисплея

Сигнал открытой двери

Интеллектуальная система диагностики Smart Diagnosis

Управление через Wi-Fi

Возможность управления через приложение LG ThinQ

Мощность замораживания (кг/сут)

12

Время хранения продуктов при отключении энергопитания (ч)

16

Технология DoorCоoling+

Антибактериальный дверной уплотнитель Bio Shield

Перенавешиваемая дверь

ОБЪЕМ

Объем нетто (л)/Общий

341

Объем брутто (л)/Общий

374

Объем нетто (л)/Морозильная камера

107

Объем брутто (л)/Морозильная камера

127

Объем нетто (л)/Холодильная камера

234

Объем брутто (л)/Холодильная камера

247

МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА

Лоток для льда

Металлическая окантовка ящиков

Полки

2

Прозрачный ящик

3

ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА

Тип подсветки

LED

Лоток для яиц

1 × 10 яиц

Складная полка

Полки

4

Дверные корзины

3

Ящик для фруктов и овощей

Нулевая зона свежести

ГАБАРИТЫ

Вес (кг)/В упаковке

68/74

Без упаковки (Ш × В × Г, мм)

595 × 1860 × 682

В упаковке (Ш × В × Г, мм)

649 × 1961 × 784

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О МОДЕЛИ

Гарантия

12 месяцев

Расширенная гарантия на компрессор

10 лет

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GA-B459SMQM

341 л, Холодильник LG DoorCooling+ с нижней морозильной камерой, Смарт Инверторный компрессор

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