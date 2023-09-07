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341 л, Холодильник LG DoorCooling+ с нижней морозильной камерой, Инверторный Линейный компрессор

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341 л, Холодильник LG DoorCooling+ с нижней морозильной камерой, Инверторный Линейный компрессор

GA-B459SQHZ

341 л, Холодильник LG DoorCooling+ с нижней морозильной камерой, Инверторный Линейный компрессор

Холодильник LG с технологией DoorCooling+

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Door Cooling⁺™

Умный Инверторный компрессор

10 лет гарантии на Умный Инверторный компрессор

Система Total No Frost

Экономия электроэнергии

Низкий уровень шума

Низкий уровень шума

*1 год гарантии на холодильник
*10 лет гарантии на инверторный компрессор (работа и выезд оплачивается потребителем)

Быстрое и равномерное охлаждение

Панель холодного воздуха в верхней части холодильника обеспечивает на 32%* более быстрое и равномерное охлаждение, чтобы ваши продукты сохранялись свежими еще дольше.

*На основе UL (Underwriters Laboratories «Андеррайтерс Лабораторис») теста № 4788696859-c от 26.12.2018 (Корея, 170 Сонгсанпэчонг-ро, Сонгсан-гу, Чанвон-ши, Генгсангнам-до 642-711) по сравнению времени, затраченного на охлаждение с 24,8°С до 8°С в моделях LG GBB60NSZHE (без технологии Дор Кулинг ) и GBB72NSDFN (c технологией Дор Кулинг). Охлаждение происходит быстрее у модели GBB72NSDFN на 32,6%.

 

Тихая работа

Уровень шума в новых холодильниках LG DoorCooling+ 36 дБ, что на 25% ниже,
чем в предыдущих моделях. Тихая и надежная работа, чтобы ничего не нарушало вашего спокойствия дома.

Нулевой зазор

С нулевым зазором холодильник LG можно ставить вплотную к стене и открывать дверь на 90°. Благодаря этому ящики выдвигаются беспрепятственно.

Total No Frost*

Холодильники с технологией LG Total No Frost больше не требуют разморозки морозильной камеры, благодаря принудительному обдуву холодным воздухом.

*Тотал Ноу Фрост.

Простое и удобное хранение

Усовершенствованная складная полка теперь имеет два этапа сложения, что позволяет хранить крупные и габаритные продукты или блюда.
LG ThinQ™

Умный контроль холодильника

Со смартфоном и приложением LG ThinQ™ вы можете удаленно регулировать настройки температуры, чтобы всегда быть готовым к шумной вечеринке.

*СмартСинк. *Для приложения LG ThinQ требуется совместимый смартфон с Android 4.1.2 (Jellybean) или более поздней версии или IOS 9 или более поздней версии.

Премиальный компактный дизайн

Элегантный и практичный минимализм

Новый холодильник с нижней морозильной камерой – воплощение функциональности и стиля в элегантном корпусе. Минималистский дизайн максимизирует элегантность и удобство.

Многопоточное охлаждение Multi Air Flow*

Система многопоточного охлаждения
(Multi Air Flow) равномерно распределяет холодный
воздух для того, чтобы продукты оставались
свежими дольше даже на верхних
полках холодильника.

*Мульти Эар Флоу.
*Фото может не соответствовать просматриваемой модели. Все параметры уточняйте в спецификациях.

Smart Inverter* компрессор

Smart Inverter* компрессор отличается экономичностью и меньшим уровнем шума по сравнению с моделями с обычным компрессором.

Smart Diagnosis™

Функция Smart Diagnosis™ от LG — это быстрый и легкий способ выявить и устранить неполадки. Просто позвоните на горячую линию поддержки клиентов LG и поместите телефон на холодильник. После этого холодильник установит соединение с компьютером, который выполнит диагностику в считанные секунды и предоставит мгновенное решение.
Свежие продукты без компромиссов! В холодильнике LG DoorCooling
Свежие продукты без компромиссов! В холодильнике LG DoorCooling

*Модель на видео может отличаться по характеристикам и внешнему виду от представленной на странице.

Обзор основных характеристик

ОПИСАНИЕ

Печать
ОБЪЁМ (Л)
341
Размеры (Ш х В х Г), мм
595 x 1860 x 682
ОСНОВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
DoorCooling+
ОСОБЕННОСТИ
Инверторный линейный компрессор, Total No Frost, Увеличенный объем, Moist Balance Crisper, Нулевой зазор

Характеристики

Размеры продукта (ШxВxГ, мм)

595 x 1860 x 682

Экономия энергии (кВт/год)

243

Тип компрессора

Линейный Инверторный

Все характеристики

СМАРТ-ТЕХНОЛОГИЯ

Умная диагностика

ThinQ (Wi-Fi)

БАЗОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УРОВЕНЬ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

А++

Тип продукта

Холодильник с нижней морозильной камерой

ОТСЕК ХОЛОДИЛЬНИКА

Прозрачная_корзина в двери

3

Освещение холодильника

LED

Овощной ящик

Fresh 0 Zone

УПРАВЛЕНИЕ И ДИСПЛЕЙ

Быстрая заморозка

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Масса упаковки (кг)

77

Размеры продукта (ШxВxГ, мм)

595 x 1860 x 682

Масса продукта (кг)

71

МАТЕРИАЛЫ И ОТДЕЛКА

Материал двери

Металл

Тип рукоятки

Скрытая

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Тип компрессора

Линейный Инверторный

Экономия энергии (кВт/год)

243

ОБЪЕМ

Общий объем морозильной камеры (л)

107

Общий объем холодильной камеры (л)

234

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Холодильник LG с технологией DoorCooling+

GA-B459SQHZ

341 л, Холодильник LG DoorCooling+ с нижней морозильной камерой, Инверторный Линейный компрессор

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