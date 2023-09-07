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341 л, Холодильник LG DoorCooling+ с нижней морозильной камерой, Смарт Инверторный компрессор
341 л, Холодильник LG DoorCooling+ с нижней морозильной камерой, Смарт Инверторный компрессор
ОПИСАНИЕ
РАЗМЕРЫ
Все характеристики
-
Брутто - Общий
-
374
-
Брутто - Морозильная камера
-
127
-
Брутто - Холодильная камера
-
247
-
Полезный - Общий
-
341
-
Полезный - Морозильная камера
-
107
-
Полезный - Холодильная камера
-
234
-
Нетто/В упаковке
-
69/75
-
Высота (без упаковки) До высоты корпуса (В)
-
1860
-
Глубина (без упаковки) Без дверцы (С)
-
615
-
Глубина (без упаковки) Без ручки (D)
-
682
-
Ширина (без упаковки)
-
595
-
Ширина х Высота х Глубина без упаковки (мм)
-
595 x 1860 x 682
-
Ширина х Высота х Глубина в упаковке (мм)
-
649X1961X784
-
20ft / 40ft / 40ft HC,Truck
-
36/54/54/60/80
-
Дисплей - Внешний светодиодный
-
● Кнопочный
-
Управление температурными режимами - Цифровые датчики
-
●
-
Управление температурными режимами - Экспресс заморозка
-
●
-
Управление температурными режимами - Супер охлаждение
-
●
-
Управление температурными режимами - Блокировка дисплея
-
●
-
Управление температурными режимами - Сигнал открытой двери
-
●
-
Управление температурными режимами - Eco Friendly( режим экономии электроэнергии)
-
●
-
Интеллектуальная система диагностики (Smart Diagnosis)
-
●
-
Функции температурных режимов - Охлаждение дверцы DC+
-
●
-
Система охлаждения
-
Total No Frost
-
Уровень шума (Дб)
-
36
-
Класс энергопотребления
-
А++
-
Энергопотребление в год ( кВТ/год)
-
243
-
Время хранения продуктов при отключении электропитания (ч)
-
16
-
Мощность замораживания (кг/сут)
-
12
-
Хладагент
-
R600a
-
Линейный инверторный компрессор
-
●
-
Климатический класс
-
SN-ST
-
Отделка дверцы
-
Белый матовый
-
Отделка корпуса
-
Белый
-
Тип ручки
-
Карманный
-
Антибактериальный уплотнитель Bio Shield
-
●
-
Перенавешиваемые двери
-
●
-
Освещение
-
LED подсветка (сверху)
-
Многопоточное охлаждение
-
●
-
Полки - Закаленное стекло
-
● (2)
-
Полки - Складная полка
-
●(1)
-
Дверные корзины - Прозрачные
-
● (3 шт)
-
Дверные корзины - Корзина для 2л бутылок
-
● (1 шт)
-
Дверные корзины - Съемная корзина
-
● (2 шт)
-
Крышка ящика для овощей и фруктов - Закаленное стекло
-
●
-
Ящик для овощей и фруктов - Fresh зона
-
●
-
Лоток для яиц
-
● (10 шт x 1)
-
Многопоточное охлаждение
-
●
-
Ледогенератор - Стандартный
-
●
-
Полки - Закаленное стекло
-
●(2)
-
Ящики - Прозрачные
-
● (3)
-
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