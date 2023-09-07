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384 л, Холодильник LG DoorCooling+ с нижней морозильной камерой, Fresh Balancer, Fresh Converter
384 л, Холодильник LG DoorCooling+ с нижней морозильной камерой, Fresh Balancer, Fresh Converter
*На основе UL (Underwriters Laboratories «Андеррайтерс Лабораторис») теста № 4788696859-c от 26.12.2018 (Корея, 170 Сонгсанпэчонг-ро, Сонгсан-гу, Чанвон-ши, Генгсангнам-до 642-711) по сравнению времени, затраченного на охлаждение с 24,8°С до 8°С в моделях LG GBB60NSZHE (без технологии Дор Кулинг ) и GBB72NSDFN (c технологией Дор Кулинг). Охлаждение происходит быстрее у модели GBB72NSDFN на 32,6%.
*Тотал Ноу Фрост.
*Модель на видео может отличаться по характеристикам и внешнему виду от представленной на странице.
*Модель на фото может отличаться по характеристикам и внешнему виду от представленных моделей.
* ФрешБэлансэр
* ФрешКонвертэр
* Для приложения LG ThinQ требуется совместимый смартфон с Android 4.1.2 (Jellybean) или более поздней версии или IOS 9 или более поздней версии.
Обзор основных характеристик
ОПИСАНИЕ
РАЗМЕРЫ
Все характеристики
-
Тип холодильника
-
Холодильник с нижней морозильной камерой
-
Система охлаждения
-
Total No Frost
-
Тип компрессора
-
Смарт инверторный компрессор
-
Материал отделки двери
-
Металл
-
Цвет
-
Бежевый
-
Дисплей
-
Кнопочный, LED
-
Класс энергоэффективности
-
A++
-
Потребление энергии (Вт × ч/год)
-
275
-
Уровень шума (Дб)
-
36
-
Хладагент
-
R600a
-
Система многопоточного охлаждения Multi Air Flow
-
●
-
Экспресс-заморозка
-
●
-
Климатический класс
-
SN-ST
-
Блокировка дисплея
-
●
-
Сигнал открытой двери
-
●
-
Интеллектуальная система диагностики Smart Diagnosis
-
●
-
Управление через Wi-Fi
-
●
-
Мощность замораживания (кг/сут)
-
12
-
Технология DoorCooling+
-
●
-
Режим «Отпуск»
-
●
-
Умный дом LG ThinQ
-
●
-
FreshBalancer
-
●
-
Fresh Converter
-
●
-
Тип ручки
-
Скрытая
-
Перенавешиваемая дверь
-
●
-
Расположение дисплея
-
Внешний
-
Поддержание температуры(ч)
-
16
-
Metal Fresh
-
●
-
Объем брутто (л)/Общий
-
419
-
Объем нетто (л)/Общий
-
384
-
Объем брутто (л)/Холодильная камера
-
292
-
Объем нетто (л)/Холодильная камера
-
277
-
Объем брутто (л)/Морозильная камера
-
127
-
Объем нетто (л)/Морозильная камера
-
107
-
Лоток для льда
-
●
-
Металлическая окантовка ящиков
-
●
-
Полки
-
2
-
Прозрачный ящик
-
3
-
Складная полка
-
● В два сложения
-
Полка для винных бутылок
-
●
-
Лоток для яиц
-
1 × 10 яиц
-
Тип подсветки
-
LED
-
Ящик для фруктов и овощей
-
●
-
Крышка Moist Balance Crisper
-
●
-
Зона свежести FRESHConverter
-
●
-
Зона свежести FRESHBalancer
-
●
-
Дверные корзины
-
4
-
Полки
-
3
-
Металлическая окантовка ящиков
-
●
-
Металлическая окантовка полок
-
●
-
Вес (кг)/В упаковке
-
74/80
-
Без упаковки (Ш × В × Г, мм)
-
595 x 2030 x 682
-
В упаковке (Ш × В × Г, мм)
-
649 × 2131 × 784
-
Гарантия
-
12 месяцев
-
Гарантия на Смарт Инверторный Компрессор
-
10 лет
-
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