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384 л, Холодильник LG DoorCooling+ с нижней морозильной камерой, Fresh Balancer, Fresh Converter

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384 л, Холодильник LG DoorCooling+ с нижней морозильной камерой, Fresh Balancer, Fresh Converter

GA-B509SEUM

384 л, Холодильник LG DoorCooling+ с нижней морозильной камерой, Fresh Balancer, Fresh Converter

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Door Cooling⁺™

Умный (Smart)

Инверторный компрессор

10 лет гарантии на Смарт Инверторный компрессор

Система Total No Frost

Fresh Balancer

Fresh Balancer

Fresh Converter

Fresh Converter

Складная полка и Металлическая задняя стенка

Складная полка и Металлическая задняя стенка

DoorCooling ™


Быстрое и равномерное охлаждение

Панель холодного воздуха в верхней части холодильника обеспечивает на 32%* более быстрое и равномерное охлаждение, чтобы ваши продукты сохранялись свежими еще дольше.


*На основе UL (Underwriters Laboratories «Андеррайтерс Лабораторис») теста № 4788696859-c от 26.12.2018 (Корея, 170 Сонгсанпэчонг-ро, Сонгсан-гу, Чанвон-ши, Генгсангнам-до 642-711) по сравнению времени, затраченного на охлаждение с 24,8°С до 8°С в моделях LG GBB60NSZHE (без технологии Дор Кулинг ) и GBB72NSDFN (c технологией Дор Кулинг). Охлаждение происходит быстрее у модели GBB72NSDFN на 32,6%.

Тихая работа

Тихая работа

Уровень шума в новых холодильниках LG DoorCooling 36 дБ, что на 25% ниже,
чем в предыдущих моделях. Тихая и надежная работа, чтобы ничего не нарушало вашего спокойствия дома.
Нулевой зазор

Нулевой зазор

С нулевым зазором холодильник LG можно ставить вплотную к стене и открывать дверь на 90°. Благодаря этому ящики выдвигаются беспрепятственно.
Total No Frost*

Total No Frost*

Холодильники с технологией LG Total No Frost больше не требуют разморозки морозильной камеры, благодаря принудительному обдуву холодным воздухом.

*Тотал Ноу Фрост.

Свежие продукты без компромиссов! В холодильнике LG DoorCooling
В яркое лето - в отличной форме. Со свежими продуктами от LG DoorCooling

*Модель на видео может отличаться по характеристикам и внешнему виду от представленной на странице.

Более легкий доступ к отсеку объемом 384 литров

Более легкий доступ к отсеку объемом 384 литров

Все 384 литров пространтсва вы сможете настроить и приспособить под себя

*Модель на фото может отличаться по характеристикам и внешнему виду от представленных моделей.

Оптимальный уровень влажности
FRESHBalancer™

Оптимальный уровень влажности

При помощи простого регулятора FRESHBalancer™* поддерживает оптимальную влажность для ваших овощей и фруктов.

* ФрешБэлансэр

Оптимальная температура
FRESHConverter™

Оптимальная температура

Различные продукты требуют различных температурных режимов хранения.
С помощью FRESHConverter™* можно выбрать один из трех температурных режимов
(-2℃: Мясо/ 0℃: Рыба / 3℃: Овощи).

* ФрешКонвертэр

Максимальный комфорт для вашей кухни
Удобное хранение

Максимальный комфорт для вашей кухни

Полка для вина и складная полка в два сложения позволяют легко группировать продукты по типу для удобной организации продуктов внутри холодильника.
Простое и удобное хранение
Складная полка в 2 сложения

Простое и удобное хранение

Усовершенствованная складная полка теперь имеет два этапа сложения, что позволяет хранить крупные и габаритные продукты или блюда.
Увеличенная винная полка
Винная полка

Увеличенная винная полка

Если вы истинный ценитель вина, то удобная винная полка – то, что вам нужно. Теперь она позволяет хранить до 5 бутылок.
Умный контроль холодильника
ThinQ™

Умный контроль холодильника

Со смартфоном и приложением LG ThinQ™ вы можете удаленно регулировать настройки температуры, чтобы всегда быть готовым к шумной вечеринке.

* Для приложения LG ThinQ требуется совместимый смартфон с Android 4.1.2 (Jellybean) или более поздней версии или IOS 9 или более поздней версии.

Элегантный и практичный минимализм
Премиальный компактный дизайн

Элегантный и практичный минимализм

Новый холодильник с нижней морозильной камерой – воплощение функциональности и стиля в элегантном корпусе. Минималистский дизайн максимизирует элегантность и удобство.

Обзор основных характеристик

ОПИСАНИЕ

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РАЗМЕРЫ

ОБЪЁМ (Л)
384
Размеры (Ш х В х Г), мм
595 x 2030 x 682
ОСНОВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
DoorCooling+
ОСОБЕННОСТИ
Smart инверторный компрессор, Нулевой зазор, Total No Frost, Увеличенный объем, Fresh Balancer, Fresh Converter, Складная полка в 2 сложения

Все характеристики

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип холодильника

Холодильник с нижней морозильной камерой

Система охлаждения

Total No Frost

Тип компрессора

Смарт инверторный компрессор

Материал отделки двери

Металл

Цвет

Бежевый

Дисплей

Кнопочный, LED

Класс энергоэффективности

A++

Потребление энергии (Вт × ч/год)

275

Уровень шума (Дб)

36

Хладагент

R600a

Система многопоточного охлаждения Multi Air Flow

Экспресс-заморозка

Климатический класс

SN-ST

Блокировка дисплея

Сигнал открытой двери

Интеллектуальная система диагностики Smart Diagnosis

Управление через Wi-Fi

Мощность замораживания (кг/сут)

12

Технология DoorCooling+

Режим «Отпуск»

Умный дом LG ThinQ

FreshBalancer

Fresh Converter

Тип ручки

Скрытая

Перенавешиваемая дверь

Расположение дисплея

Внешний

Поддержание температуры(ч)

16

Metal Fresh

ОБЪЕМ

Объем брутто (л)/Общий

419

Объем нетто (л)/Общий

384

Объем брутто (л)/Холодильная камера

292

Объем нетто (л)/Холодильная камера

277

Объем брутто (л)/Морозильная камера

127

Объем нетто (л)/Морозильная камера

107

МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА

Лоток для льда

Металлическая окантовка ящиков

Полки

2

Прозрачный ящик

3

ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА

Складная полка

● В два сложения

Полка для винных бутылок

Лоток для яиц

1 × 10 яиц

Тип подсветки

LED

Ящик для фруктов и овощей

Крышка Moist Balance Crisper

Зона свежести FRESHConverter

Зона свежести FRESHBalancer

Дверные корзины

4

Полки

3

Металлическая окантовка ящиков

Металлическая окантовка полок

ГАБАРИТЫ

Вес (кг)/В упаковке

74/80

Без упаковки (Ш × В × Г, мм)

595 x 2030 x 682

В упаковке (Ш × В × Г, мм)

649 × 2131 × 784

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О МОДЕЛИ

Гарантия

12 месяцев

Гарантия на Смарт Инверторный Компрессор

10 лет

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GA-B509SEUM

384 л, Холодильник LG DoorCooling+ с нижней морозильной камерой, Fresh Balancer, Fresh Converter

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