384 л, Холодильник LG DoorCooling+ с нижней морозильной камерой, Смарт Инверторный компрессор

*На основании тестирования ВДЕ (Союз немецких электротехников) Мааринштрассе 28-В-63059 Оффенбанк от 17.02.2014

Номер 2473400-2568-0006/193203 - 4 моделей с Инверторным Линейным компрессором GBB530NSCXE дБ за 10 сек., а уровень шума в модели GBB530NSQWB 33.3дБ за 10 сек. Уровень шума холодильников с Иверторным Линейным компрессором на 25.8％ ниже, чем у моделей с обычным компрессором.