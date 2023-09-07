306 л, Холодильник LG с нижней морозильной камерой, с технологией DoorCooling+™, Умный (Смарт) Инверторный компрессор

*Для приложения LG ThinQ® требуется совместимый смартфон: Android 4.1.2 (JellyBean) или более новая версия, либо iOS 9 или более новая версия. (Функция NFC не работает в iOS)

*Приложение LG ThinQ для смартфона можно скачать в Google Play Store или Apple App Store. Следуйте инструкциям по скачиванию и установке приложения.

*Устройство поддерживает только сети Wi-Fi с частотой 2,4 ГГц. Узнать частоту вашей сети вы можете у своего интернет-провайдера или в руководстве по эксплуатации беспроводного маршрутизатора. *Подробную информацию см. в руководстве пользователя.