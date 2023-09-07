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341 л, Холодильник LG DoorCooling⁺ с нижней морозильной камерой, Смарт Инверторный компрессор

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341 л, Холодильник LG DoorCooling⁺ с нижней морозильной камерой, Смарт Инверторный компрессор

GC-B459SEUM

341 л, Холодильник LG DoorCooling⁺ с нижней морозильной камерой, Смарт Инверторный компрессор

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Door Cooling⁺™

Door Cooling⁺™

Умный (Smart)

Умный (Smart)
Инверторный компрессор

10 лет гарантии на Смарт Инверторный компрессор

10 лет гарантии на Смарт Инверторный компрессор

Cистема Total No Frost

Cистема Total No Frost

Экономия электроэнергии

Экономия электроэнергии

Низкий уровень шума

Низкий уровень шума

Многопоточное охлаждение Multi Air Flow

Многопоточное охлаждение Multi Air Flow

DoorCooling ™

Быстрое и равномерное охлаждение

Панель холодного воздуха в верхней части холодильника обеспечивает на 32%* более быстрое и равномерное охлаждение, чтобы ваши продукты сохранялись свежими еще дольше.


*На основе UL (Underwriters Laboratories «Андеррайтерс Лабораторис») теста № 4788696859-c от 26.12.2018 (Корея, 170 Сонгсанпэчонг-ро, Сонгсан-гу, Чанвон-ши, Генгсангнам-до 642-711) по сравнению времени, затраченного на охлаждение с 24,8°С до 8°С в моделях LG GBB60NSZHE (без технологии Дор Кулинг ) и GBB72NSDFN (c технологией Дор Кулинг). Охлаждение происходит быстрее у модели GBB72NSDFN на 32,6%.

Тихая работа

Уровень шума в новых холодильниках LG DoorCooling 36 дБ, что на 25% ниже,
чем в предыдущих моделях. Тихая и надежная работа, чтобы ничего не нарушало вашего спокойствия дома.


Нулевой зазор

Нулевой зазор

С нулевым зазором холодильник LG можно ставить вплотную к стене и открывать дверь на 90°. Благодаря этому ящики выдвигаются беспрепятственно.
Total No Frost*

Total No Frost*

Холодильники с технологией LG Total No Frost больше не требуют разморозки морозильной камеры, благодаря принудительному обдуву холодным воздухом.

*Тотал Ноу Фрост.


Простое и удобное хранение

Усовершенствованная складная полка теперь имеет два этапа сложения, что позволяет хранить крупные и габаритные продукты или блюда.

LG Складная полка в два сложения
LG ThinQ™

Умный контроль холодильника

Со смартфоном и приложением LG ThinQ™ вы можете удаленно регулировать настройки температуры, чтобы всегда быть готовым к шумной вечеринке.

*СмартСинк. *Для приложения LG ThinQ требуется совместимый смартфон с Android 4.1.2 (Jellybean) или более поздней версии или IOS 9 или более поздней версии.

LG V Элегантный и практичный минимализм
Премиальный компактный дизайн

Элегантный и практичный минимализм

Новый холодильник с нижней морозильной камерой – воплощение функциональности и стиля в элегантном корпусе. Минималистский дизайн максимизирует элегантность и удобство.
Multi Air Flow

Многопоточное
охлаждение
Multi Air Flow*

Система многопоточного охлаждения
(Multi Air Flow) равномерно распределяет холодный
воздух для того, чтобы продукты оставались
свежими дольше даже на верхних
полках холодильника.

*Мульти Эар Флоу.
*Фото может не соответствовать просматриваемой модели. Все параметры уточняйте в спецификациях.

Smart Inverter* компрессор

Smart Inverter* компрессор

Smart Inverter* компрессор отличается экономичностью и меньшим уровнем шума по сравнению с моделями с обычным компрессором.
Smart Diagnosis™

Smart Diagnosis™

Функция Smart Diagnosis™ от LG — это быстрый и легкий способ выявить и устранить неполадки. Просто позвоните на горячую линию поддержки клиентов LG и поместите телефон на холодильник. После этого холодильник установит соединение с компьютером, который выполнит диагностику в считанные секунды и предоставит мгновенное решение.

*1 год гарантии на холодильник
*10 лет гарантии на инверторный компрессор (работа и выезд оплачивается потребител

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Свежие продукты без компромиссов! В холодильнике LG DoorCooling⁺
C0oNa--GrsA_188x124
В яркое лето - в отличной форме. Со свежими продуктами от LG DoorCooling⁺
C8_9VV0LOCI_188x124
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*Модель на видео может отличаться по характеристикам и внешнему виду от представленной на странице.

Обзор основных характеристик

ОПИСАНИЕ

Печать

РАЗМЕРЫ

GC-B459SEUM
ОБЪЁМ (Л)
341
Размеры (Ш х В х Г), мм
595 × 1860 × 682
ОСНОВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
DoorCоoling⁺
ОСОБЕННОСТИ
LG ThinQ, Wi-Fi, складная полка

Все характеристики

ОБЪЕМ(Л)

Брутто - Общий

374

Брутто - Морозильная камера

127

Брутто - Холодильная камера

247

Нетто - Общий

341

Нетто - Морозильная камера

107

Нетто - Холодильная камера

190

Нетто - Дополнительные зоны свежести

44

ВЕС(КГ)

Без упаковки / В упаковке

70/78

ГАБАРИТЫ(ММ)

Высота

1860

Глубина - Глубина без учета двери

615

Глубина - Включая дверь и ручку

682

Ширина

595

Ширина x Высота x Глубина - Без упаковки

595x1860x682

В упаковке

651x1953x764

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дисплей - Внешний LED

Температурный контроль - Цифровые датчики (датчик RT)

Температурный контроль - Быстрая заморозка

Температурный контроль - Блокировка от детей

Температурный контроль - Звуковой сигнал двери

Температурный контроль - Экспресс заморозка (Express Freeze)

Функции температуры - DoorCooling⁺

Функции температуры - Экспресс охлаждение (Express Cool)

Система охлаждения

No Frost

Уровень шума (Дб)

36

Класс энергоэффективности

A++

Потребление энергии, кВт*ч/год

273

Поддержание температуры, ч

16

Мощность замораживания, кг/сутки

12

Хладогент

R600a

Умный (Смарт) Инверторный компрессор

Звездный рейтинг

****

Климатический класс

T

Цвет

Бежевый

Ручка - Материал

Пластиковый

Ручка - Размер

Удлиненный

Ручка - Тип

Карман

Умная диагностика (Smart Diagnosis)

Bio Shield (уплотнитель)

Перенавешивание двери

ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА

Освещение

Верхний LED

Multi-Air Flow

Полка - Закаленное стекло

●(2)

Полка - Складная полка

●(1)

Полка - Полка для бутылок

●(2)

Дверные корзины - Прозрачные

●(3)

Дверные корзины - Хранение бутылок (2л)

Металлические декорации - Полки

Металлические декорации - Выдвижные ящики

Крышка ящика для овощей - Закаленное стекло

●(2)

Крышка ящика для овощей - Moist Balance Crisper (пластиковый)

●(1)

Ящик для овощей - Раздельный

●(2)

Ящик для овощей - Фрукты & Овощи

Лоток для яиц

МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА

Multi-Air Flow

Льдогенератор - Обычный лоток для льда

Металлические декорации - Ящики

Полки - Закаленное стекло

●(2)

Ящики - Прозрачные

●(3)

WIFI

Wifi

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GC-B459SEUM

341 л, Холодильник LG DoorCooling⁺ с нижней морозильной камерой, Смарт Инверторный компрессор

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