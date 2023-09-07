341 л, Холодильник LG DoorCooling⁺ с нижней морозильной камерой, Смарт Инверторный компрессор

Функция Smart Diagnosis™ от LG — это быстрый и легкий способ выявить и устранить неполадки. Просто позвоните на горячую линию поддержки клиентов LG и поместите телефон на холодильник. После этого холодильник установит соединение с компьютером, который выполнит диагностику в считанные секунды и предоставит мгновенное решение.

